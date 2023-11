7 ausgefallene Geschenkideen zum Selbermachen für Weihnachten

Im heutigen Türchen unseres Adventskalenders finden Sie sieben Geschenk-Ideen zum Selbermachen. Vielleicht ist für Ihre Liebsten ja etwas Passendes dabei.

Jahr für Jahr beschäftigt uns im Dezember dieselbe Frage: Was schenke ich meinen Liebsten zu Weihnachten? Dabei müssen es nicht immer teure Geschenke aus dem Internet sein. Persönliche Geschenke für Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten, Geschwister und Kollegen lassen sich ganz einfach selber machen. Unsere "Do-it-yourself"-Ideen:

1. Für Ruhe und Entspannung: Lavendel-Spray

Ob zum Einschlafen, zur Konzentration, bei Unruhe oder Nervosität: Lavendelöl hat eine beruhigende Wirkung. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene eignet sich das Spray als Geschenk und kann als Raumduft oder Kissenspray verwendet werden.

Ob frisch, getrocknet oder als Öl: Lavendel gilt als Allheilmittel. Bild: IMAGO / Panthermedia (Symbolbild)

Benötigt werden:

10 ml Wodka

80 ml destilliertes Wasser

30 Tropfen ätherisches Lavendelöl

Sprühflasche mit 100 ml Fassungsvermögen

Kleiner Trichter

So funktioniert's:

Alle Zutaten vermengen und mit dem Trichter in die Sprühflasche füllen.

Info: Vor dem Gebrauch gut schütteln. Das Spray ist etwa sechs Monate lang haltbar.

2. Kulinarisches Geschenk: Gelbe Currypaste

Currys wärmen besonders in der kalten Jahreszeit. Besonders aromatisch werden sie mit entsprechenden Currypasten, die man im Super- oder Asiamarkt erhält. Doch diese enthalten oft Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Auch wenn die Zutatenliste für eine hausgemachte Currypaste etwas länger ist, ist sie schnell gemacht, sehr aromatisch und eignet sich hervorragend zum Verschenken.

Benötigt werden:

3 Schalotten

30 g frischer Kurkuma (bestenfalls in Bioqualität)

60 g frischer Ingwer (bestenfalls in Bioqualität)

1 Stängel Zitronengras

3 Knoblauchzehen

2 Kaffir-Immenblätter

Saft einer halben Limette

1 EL Koriandersamen

1 TL gelbe Senfsamen

1 TL Kardamom

1 TL Salz

1 TL Kreuzkümmel

2 EL brauner Zucker

Je nach Schärfe 1-3 Chilischoten

Pflanzenöl

1 Marmeladenglas

So funktioniert's:

Schalotten würfeln, Ingwer und Kurkuma hacken. Äußere Schicht und unteres Stück vom Zitronengras entfernen und in Stücke schneiden. Knoblauch hacken, Limette auspressen und alles in einen Mixer geben, bis eine glatte Masse entsteht. In ein ausgekochtes Marmeladenglas füllen und mit Öl bedecken.

Info: Im Kühlschrank aufbewahrt hält sich die Currypaste auch geöffnet bis zu einem Jahr. Zum Kochen einfach ein paar Teelöffel in das Gericht hinzugeben.

3. Low Budget Weihnachtsgeschenk: Kaffee-Körperpeeling

Regelmäßiges Peelen der Haut verhindert nicht nur das Verstopfen der Poren, sondern hilft auch dabei, dass sich die Haut schneller erneuert und das Gesicht vor Mitessern geschützt wird. Da die Haut besonders im Winter schnell austrocknet, ist es besonders wichtig, sie ausreichend zu pflegen.

Benötigt werden:

1 Tasse Kaffeesatz

2 bis 3 Packungen Vanillezucker

1 TL Zimt

Glas mit Schraubverschluss

So funktionierts:

Den Kaffeesatz entweder für zwei bis drei Tage auf einem Teller oder einem Blech an der Luft trocknen lassen oder für eine halbe Stunde bei 50 bis 100 Grad im Backofen trocknen. Sobald der Kaffee getrocknet ist, kann er zusammen mit dem Vanillezucker und dem Zimt in ein Glas gegeben werden.

Info: Das Peeling einfach beim Duschen auf die nasse Haut reiben und wieder abspülen.

4. Für Müsli-Liebhaber: Selbstgemachtes Granola

Gekauftes Müsli enthält oft Mengen an Zucker und ist somit alles andere als ein gesundes Frühstück. Dabei ist es ganz einfach zuhause herzustellen und mit den liebsten Zutaten zu mischen.

Egal ob mit Früchten, Nüssen oder Schokolade - das gebackene Knuspermüsli lässt keine Wünsche offen. Bild: IMAGO / YAY Images (Symbolbild)

Benötigt werden:

300 g Haferflocken

80 g Nüsse der Wahl (ganz oder gehobelt)

30 g Samen und Kerne

1 Prise Zimt

1 Prise Salz

100 g Pflanzenöl (Kokos-, Sonnenblumen-, oder Rapsöl)

125 g Honig, Agavendicksaft oder Ahornsirup

Etwas Vanilleextrakt

Zusätzlich wahlweise getrocknete Früchte oder Kakaonibs

So funktioniert's:

Auf ein Backblech Backpapier auslegen und darauf Haferflocken, Nüsse, Samen und Gewürze geben und vermischen. In einen Topf Öl und Honig bei niedriger Hitze schmelzen. Dann die Flüssigkeit über die Granolamischung geben und vermischen. Bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft 15 bis 18 Minuten backen. Dabei nach 10 Minuten das Granola wenden und den Backvorgang im Auge behalten, damit die Mischung nicht verbrennt.

Info: In einem Schraubglas oder Einmachglas hält sich das Granola mindestens mehrere Wochen.

5. Ran an den Mann: Bartöl

So einfach und doch so vielfältig: Bartöl selbst herstellen. Hierbei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Es gilt lediglich die Zusammensetzung zu beachten: 30 ml Basisöl und 9 Tropfen ätherisches Öl. Bei den Ölen können Traubenkernöl, Mandelöl, Arganöl, Avocadoöl, Hanföl und Jojobaöl zum Einsatz kommen und auch bei den ätherischen Ölen eignet sich jeder Duft.

Benötigt werden:

15 ml Hanföl

15 ml Jojobaöl

4 Tropfen ätherisches Öl Bergamotte

5 Tropfen ätherisches Öl Zedernholz

30 ml Pipettenflasche (erhältlich in der Apotheke)

Trichter

So funktioniert's:

Zunächst die Trägeröle mithilfe des Trichters in die Pipettenflasche geben und schütteln. Danach die Öle hinzugeben und noch einmal vermengen.

6. Für handwerklich Begabte: Handwärmer für die Jackentasche

Dieser Tipp ist eher etwas für Menschen mit Fingerspitzengefühl. Denn für die praktischen Handwärmer müssen Nadel und Faden oder bestenfalls eine Nähmaschine her.

Benötigt werden:

Baumwollstoff

Reis, Buchweizen oder Dinkelkörner als Füllung

Nadel und Faden / Nähmaschine

Bügeleisen

Trichter

So funktioniert's:

Zwei gleiche Stoffstücke ausschneiden (Herz, Kreis oder viereckig) und rechts auf rechts aufeinander nähen. Dabei eine Öffnung für die Füllung offen lassen. Den zusammengenähten Handwärmer wenden und glatt bügeln. Füllung mithilfe eines Trichters in den Handwärmer füllen und Öffnung anschließend zunähen.

Info: Den Handwärmer zum Erwärmen für 30 Sekunden bei 600 Watt in die Mikrowelle oder bei 100 Grad für fünf Minuten in den Backofen geben.

7. Für weiche Lippen: Rosenbalsam

Bei kalten Temperaturen kann es passieren, dass unsere Lippen spröde und rissig werden. Lippenbalsam ist somit ein wichtiger Begleiter im Alltag und eignet sich hervorragend als Geschenk oder Mitbringsel.

Einfach hergestellt und nur aus wenigen Zutaten bestehend ist ein selbst gemachtes Lippenbalsam gut geeignet als Last-Minute Geschenk. Bild: IMAGO / Panthermedia

Benötigt werden:

20 g Kokosöl

20 g Sheabutter

20 g Bienenwachs

2 Tropfen ätherisches Rosenöl

Kleine Behälter

So funktioniert's:

Kokosöl, Sheabutter und Bienenwachs über einem Wasserband bei geringer Temperatur zum Schmelzen bringen. Sobald alles flüssig ist, die Masse vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Das Öl unterrühren und die noch warme Flüssigkeit in kleine Behälter füllen und aushärten lassen. Anschließend für eine weitere Stunde im Kühlschrank abkühlen lassen.

