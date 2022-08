Großer Mineralwasser-Rückruf: Hersteller Bad Dürrheimer warnt vor Verzehr

Ein Mineralwasser des Herstellers Bad Dürrheimer, das es unter anderem bei Rewe gibt, befindet sich im Rückruf. Der Hersteller rät vom Konsum ab.

05.08.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Verbraucher aufgepasst: Die Charge eines Mineralwassers des Herstellers Bad Dürrheimer befindet sich derzeit im Rückruf. Der Hersteller rät davon ab, das Wasser zu trinken. Das Produkt wird unter anderem bei Rewe und Aldi verkauft.

Bei dem zurückgerufenen Produkt handelt es sich um folgendes Wasser:

Bad Dürrheimer Bio-Mineralwasser - Naturell

Artikel: 0,5 Liter PET Flasche

0,5 Liter PET Flasche MHD: 20.07.23

20.07.23 Charge mit der Anfangskennzeichnung: L201

Dieses Mineralwasser von Bad Dürrheimer befindet sich im Rückruf. Bild: Screenshot/produktwarnung.eu

Produkt-Rückruf von Bad Dürrheimer Mineralwasser: unangenehmer Geruch

Die Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH & Co. KG hat über den Rückruf des Mineralwassers informiert. Beim Öffnen der betroffenen Flaschen kann ein unangenehmer, für Mineralwasser untypischer Geruch austreten. Laut des Herstellers rührt der Geruch von einer fehlerhaften Verpackung her. Vorsichtshalber rät Bad Dürrheimer deshalb den Verbraucherinnen und Verbrauchern vom Verzehr des betroffenen Wassers ab, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.

Alle weiteren Produkte und Verpackungen des Herstellers Bad Dürrheimer seien davon nicht betroffen. Die Mineralwasserqualität von Bad Dürrheimer Naturell sei über alle anderen Verpackungen hinweg einwandfrei. (Lesen Sie auch: Hitzesommer im Westallgäu: Wie sicher ist unser Trinkwasser?)

Mineralwasser bei Rewe und Aldi im Rückruf: Das können Sie als Verbraucher tun

Der Hersteller wies die Händler, die das betroffene Wasser im Sortiment haben - unter anderem Rewe und Aldi - an, das Produkt aus dem Verkauf zu nehmen und im Lager zu sichern. Der Hersteller organisiere eine zeitnahe Abholung. Verbraucherinnen und Verbraucher, die das betroffene Mineralwasser bereits gekauft haben, können dieses beim entsprechenden Händler wieder abgeben, heißt es in der Mitteilung.

