"Wie wir die nächste Pandemie verhindern": Diese Tipps gibt Bill Gates in seinem neuen Buch

Bill Gates hat ein neues Buch herausgebracht und beschreibt darin, wie man künftige Pandemien bekämpfen sollte.

03.05.2022 | Stand: 10:48 Uhr

Bill Gates hat ein Buch geschrieben, mal wieder. Und mal wieder konzentriert sich der Microsoft-Gründer auf ein aktuelles Thema: Nach "Wie wir den Klimawandel verhindern" folgt nun "Wie wir die nächste Pandemie verhindern". Darin beschreibt er detailliert, was seiner Meinung nach passieren müsste, damit eine Krise wie die Corona-Pandemie nicht erneut über die Welt hineinbricht. Bereits 2014 nach dem Ebola-Ausbruch warnte der Milliardär vor der nächsten Pandemie.

So will Microsoft-Gründer Bill Gates die nächste Pandemie bekämpfen

Gates' erste Maßnahme wäre: Ein Expertenteam zusammenstellen, das für die Prävention verantwortlich ist. Der Milliardär schreibt, dass sich innerhalb der ersten 100 Tage entscheide, ob ein Virus zur Pandemie wird. Das Präventionsteam, das Vertreter an wichtigen Orten auf der ganzen Welt hat, soll ständig in Bereitschaft sein und im Falle eines Ausbruchs reagieren. Die Truppe soll auf den Namen GERM hören, das englische Wort für Krankheitserreger. Im Detail steht die Abkürzung für: Global Epidemic Response and Mobilization.

Insgesamt sollen nach Gates' Vorstellung 3000 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Epidemiologie, Genetik, Arzneimittel- und Impfstoffentwicklung, Datensysteme, Diplomatie, schnelle Reaktion, Logistik, Computermodellierung und Kommunikation dem Team angehören. Kosten: etwa eine Milliarde US-Dollar im Jahr. Der Milliardär würde die Experten-Truppe der WHO unterstellen.

Bill Gates wird immer wieder in Verschwörungstheorien thematisiert

Kritiker werden hier bereits misstrauisch, denn: die Bill and Melinda Gates Foundation ist der zweitgrößte Geldgeber der WHO, der größte ist die Bundesrepublik Deutschland. Die Foundation hat großen Einfluss auf das Gesundheitswesen. Immer wieder wird Gates in Verschwörungstheorien vorgeworfen, das Gesundheitssystem steuern zu wollen. Vor allem die Corona-Impfung wird in Verschwörungstheorien immer wieder mit Gates in Verbindung gebracht: Verschwörungstheoretiker verbreiten, dass Gates mithilfe der Impfung Chips in die Menschen einsetzen will, um diese zu überwachen. Aus diesem Grund soll der Milliardär selbst für die Pandemie verantwortlich sein.

In seinem Buch rät Gates außerdem, dass man künftig die Entwicklung von Virusvarianten stärker im Blick behalten müsse, außerdem solle man in weitere Impfstoffe investieren, um so breiter aufgestellt zu sein. Er schließt sich hier inhaltlich einigen Expertinnen und Experten an, die sich beispielsweise im Fachmagazin Science geäußert haben und ähnliche Schritte fordern.

