Brückentage 2022: So verlängern Sie dieses Jahr geschickt Ihren Urlaub

Wann ist Brückentag in Bayern 2023? Auch kommendes Jahr machen es Feiertage im Kalender möglich, mit Brückentagen und wenig Urlaubstagen lange frei zu machen.

Wann sind Brückentage 2023 in Bayern? Der Blick in den Kalender zeigt es: Auch im kommenden Jahr gibt es wieder diverse Möglichkeiten, mit ein oder zwei Urlaubstagen eine Brücke Richtung Wochenende zu bauen - und damit viele Tage am Stück frei zu machen.

2023 ist sogar recht arbeitnehmerfreundlich in Bayern, da nur wenige Feiertage aufs Wochenende fallen. Umso besser lässt sich der Jahresurlaub mit einer geschickten Planung rund um Brückentage herum deutlich verlängern.

Kalender: Wann sind Brückentage 2023 in Bayern?

Brückentage im Januar 2023 in Bayern: Hier geht schon mal ein bisschen was. Zwar ist Neujahr ein Sonntag und fällt damit als Feiertag für die Urlaubsplanung aus, aber Heilig Dreikönig am 6. Januar fällt auf einen Freitag. Das bedeutet: Wer vom 2. bis 5. Januar 2023 vier Urlaubstage investiert, kommt auf neun freie Tage am Stück.

Brückentage rund um Ostern 2023: Karfreitag 2023 ist am 7. April, Ostermontag am 10. April. Konkret: Wer vom 1. bis zum 16. April 2023 acht Urlaubstage investiert, bekommt sechzehn freie Tage am Stück.

Brückentage rund um den 1. Mai 2023: Der 1. Mai fällt 2023 arbeitnehmerfreundlich auf einen Montag. Das bedeutet Vom 29. April bis 1. Mai ein verlängertes Wochenende, ohne einen Urlaubstag zu investieren. Oder vom 2. bis 5. Mai frei nehmen und acht Tage am Stück Urlaub haben.

Brückentage rund um Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 18. Mai: Das gibt dieses Jahr zwei Möglichkeiten für den Brückenbau: Nehmen Sie vier Tage Urlaub vom 15. bis 19. Mai und Sie haben neun Tage am Stück frei. Oder sie nehmen nur den Brückentag 19. Mai frei - das sind dann immerhin vier freie Tage hintereinander.

Brückentage an Pfingsten 2023: Pfingstmontag ist am 29. Mai. Das bedeutet: Mit vier genommenen Urlaubstagen zwischen dem 30. Mai und dem 2. Juni hat man neun Tage frei.

Brückentage rund um Fronleichnam am 8. Juni 2023: Wer am Freitag, 9. Juni, einen Tag Urlaub nimmt, kommt auf insgesamt vier freie Tage. Wer vom 5. Juni bis 9. Juni vier Urlaubstage springen lässt, kommt auf neun freie Tage am Stück.

Brückentage rund um Mariä Himmelfahrt am 15. August 2023: Der Feiertag Mariä Himmelfahrt fällt 2023 auf einen Dienstag - die perfekte Brücke wenn man am Montag, 14. August, einen Urlaubstag nimmt.

Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt 2023 auf einen Dienstag. Wer den Brücktag montag frei nimmt, freut sich über vier freie Tage am Stück.

Brückentage an Allerheiligen 2023: Allerheiligen fällt kommendes Jahr auf einen Mittwoch. Mit zwei Urlaubstagen vor oder nach dem Feiertag gibt es also ein sehr langes Wochenende, mit vier investierten Urlaubstagen sogar neun freie Tage am Stück.

Brückentage an Weihnachten 2023: Das Weihnachtsfest kommendes Jahr ist sehr aerbeitnehmerfreundlich, denn 1. Weihnachtsfeiertag und 2. Weihnachtsfeiertag fallen auf Montag und Dienstag. Wer die verbleibenen drei Tage Urlaub nimmt, hat neun freie Tage am Stück.

Hinweis: Die Zahl der freien Tage am Stück gilt für Arbeitnehmer, die am Samstag frei haben.