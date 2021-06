Claus Kleber hört beim ZDF-"heute-journal" auf - was er jetzt plant

Moderator Claus Kleber hört beim „heute-journal“ im ZDF auf. Der 65-Jährige ist seit fast 19 Jahren das Gesicht der Nachrichten-Sendung – neben Marietta Slomka.

Das ZDF-"heute-journal" verliert seinen bekanntesten Moderator und Nachrichtensprecher. Claus Kleber will seinen Vertrag nicht verlängern und hört auf. Kleber moderiert die tägliche Sendung um 21.45 Uhr seit fast 19 Jahren.

Zum Ende dieses Jahres soll nun Schluss sein. Ein Sprecher bestätigte gegenüber "Bild": "Claus Kleber ist noch bis Ende des Jahres für das ‚heute-journal‘ im Einsatz ... Jetzt stehen zunächst ein politisch spannender Sommer und eine Bundestagswahl bevor - und unter anderem darauf ist sein journalistisches Augenmerk gerichtet."

Die derzeitigen Moderatoren des "heute-journals" sind:

Marietta Slomka (seit Januar 2001)

Claus Kleber (seit Februar 2003)

Christian Sievers (Vertretung, seit Januar 2013)

Bettina Schausten (Vertretung, seit Juli 2020)

Als Co-Moderatoren/Redakteure im Studio im Einsatz sind:

Gundula Gause (seit Februar 1993)

Heinz Wolf (seit Januar 1999)

Kay-Sölve Richter (seit Dezember 2010)

Was macht Claus Kleber nach dem "heute-journal"?

Kleber plane nach seinem Aus in der Sendung Ende des Jahres keinen Senderwechsel, heißt es. Nach derzeitigem Stand könnte er seine journalistische Laufbahn beenden und in den Ruhestand gehen. Kleber ist seit 39 Jahren mit seiner Ehefrau Renate verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter (32 und 35). Zu seinen Hobbys zählt Segeln.

Er ist studierter Jurist und besuchte die Universität in Tübingen. Seine Karriere als Journalist begann in der ARD, für die er später als Korrespondent in London und Washington tätig war. 2003 wechselte er zum ZDF und übernahm die Moderation des "heute-journals".

Vermögen: Wie viel verdient Claus Kleber?

Nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" ist er der bestbezahlte Nachrichtenmoderator in Deutschland, seit 2009 soll er rund 480.000 Euro im Jahr verdienen.

Das Moderatoren-Beben im deutschen Fernsehen geht damit weiter: Zuletzt gab Jan Hofer seinen Job als Chefsprecher der ARD-Tagesschau auf, Linda Zervakis wechselte zu ProSieben. Tagesthemen-Sprecherin Pinar Atalay ging zu RTL und auch Sportmoderator Matthias Opdenhövel verließ die ARD-Sportschau, die mit Esther Sedlaczek ein neues Gesicht bekommt.