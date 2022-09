Urlaub in Italien in den Herbstferien? Unser Reisesteckbrief

Adria, Toskana, Gardasee - Italien ist ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Was muss ich für einen Herbsturlaub wissen? Infos zu Preisen, Wetter und Corona.

21.09.2022 | Stand: 16:35 Uhr

Vor allem aus dem Allgäu und dem Süden Deutschlands zieht es jedes Jahr viele Touristen und Urlauber nach Italien. Einfach über den Brenner durch die Alpen und schon ist man im Geburtsland des "Dolce Vita" - des süßen Lebens. Auch mit Blick auf die nahenden Herbstferien ist das verlockend.

Doch wie warm ist es überhaupt im Herbst in Italien? Wie starkt sind dort die Preise gestiegen? Und welche Corona-Regeln gelten überhaupt aktuell? Hier die wichtigsten Infos für einen Herbst-Urlaub in Italien in unserer Urlaubs-Serie zu den beliebtesten Urlaubsländern in Europa - im Reisesteckbrief Italien (Stand 21. September 2022).

Wie ist das Wetter in Italien in den Herbstferien im November?

Wie sind die Corona-Regeln in Italien bei Einreise und Ausreise?

Mit welchen Preisen muss ich derzeit in Italien rechnen?

Welche Besonderheiten gibt es bei einem Urlaub in Italien?

Herbstferien 2022: Wie ist das Wetter in Italien im November?

Im landesweiten Durchschnitt schwanken die Temperaturen in Italien im Monat November - in dem der Großteil der Herbstferien liegt - zwischen 13 und 16 Grad Celsius. Die Wassertemperatur liegt laut wetter.de bei 18,6 Grad Celsius. Da sich Italien sehr weit von Norden nach Süden erstreckt, gibt es auch große Unterschiede zwischen den Temperaturen. Für eine genauere Prognose haben wir uns deshalb drei beliebte Urlaubsziele in Italien herausgesucht:

Gardasee : Das Wetterportal prognostiziert hier für den Monat November Temperaturen zwischen knapp sechs Grad Celsius bis maximal zwölf Grad Celsius. In dem bei Allgäuerinnen und Allgäuern so beliebten Urlaubsziel in den Bergen in Norditalien ist es damit in den Herbstferien im Schnitt deutlich kälter, als im landesweiten Durchschnitt. Bei einer durchschnittlichen Wassertemperatur von 16 Grad können die Windsurfer, die jedes Jahr an den Gardasee pilgern, mit etwas dickeren Neoprenanzügen noch getrost aufs Brett steigen.

: Das Wetterportal prognostiziert hier für den Monat November Temperaturen zwischen knapp sechs Grad Celsius bis maximal zwölf Grad Celsius. In dem bei Allgäuerinnen und Allgäuern so beliebten Urlaubsziel in den Bergen in Norditalien ist es damit in den Herbstferien im Schnitt deutlich kälter, als im landesweiten Durchschnitt. Bei einer durchschnittlichen Wassertemperatur von 16 Grad können die Windsurfer, die jedes Jahr an den Gardasee pilgern, mit etwas dickeren Neoprenanzügen noch getrost aufs Brett steigen. Florenz in der Toskana: Die Hauptstadt der als Urlaubsziel beliebten Region Toskana kann sich im November nur über leicht wärmere Temperaturen freuen. Die von wetter.de erwarteten Spitzentemperaturen im November liegen bei knapp 13 Grad Celsius. Im Tiefstwert sind sie gleich, wie am Gardasee: sechs Grad Celsius. Da die Stadt nicht am Meer und auch nicht an einem größeren See liegt, verzichten wir auf die Angabe einer Wassertemperatur.

Die Hauptstadt der als Urlaubsziel beliebten Region Toskana kann sich im November nur über leicht wärmere Temperaturen freuen. Die von wetter.de erwarteten Spitzentemperaturen im November liegen bei knapp 13 Grad Celsius. Im Tiefstwert sind sie gleich, wie am Gardasee: sechs Grad Celsius. Da die Stadt nicht am Meer und auch nicht an einem größeren See liegt, verzichten wir auf die Angabe einer Wassertemperatur. Palermo, Sizilien: Ganz im Süden von Italien liegt Sizilien. Die Mittelmeer-Insel zieht ebenfalls jedes jahr reichlich Urlauber an. Wer in den Herbstferien dort Urlaub macht, darf sich voraussichtlich über ein deutlich wärmeres Klima freuen, als in den nördlichen Lagen Italiens. So ist es in der Hauptstadt Palermo im November meist zwischen 15 und 18 Grad warm. Das Mittelmeer vor Palermo kann laut wetter.de selbst im November mit einer Durschnittstemperatur von klnapp 20 Grad Celsius aufwarten.

Welche Corona-Regeln gelten in Italien bei Einreise und Ausreise?

Alle coronabedingten Einreise-Beschränkungen für Italien sind laut Auswärtigem Amt aufgehoben. Heißt: Urlauber benötigen für die Einreise weder einen Covid-19-Nachweis, noch eine vorherige Einreise-Anmeldung. Auch im Inland brauchen Touristen keine Impf- oder Testzertifikate für den Zugang zu Hotels, Außenbereichen von Restaurants, Museen, Geschäften, Ämtern und Behörden. letztere empfehlen aber die Nutzung der Tracing-App Immuni

Nur in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt noch 2G. Die genauen Zugansregelungen erläutert die italienische Regierung hier. Im öffentlichen Personenverkehr und auf Fähren gilt bis 30. September noch eine FFP2-Maskenpflicht. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen. Im Flugzeug muss keine Maske getragen werden. Es sei denn, die Fluggesellschaft gibt andere Bestimmungen vor.

Für die Anreise durch die Schweiz und Österreich sind keine Corona-Dokumente notwendig. Italien ist nach aktuellem Stand kein Virusvariantengebiet. Nach der Einreise nach Deutschland gilt somit für Heimkehrer keine Quarantäne-Pflicht.

Wie hoch sind die Preise aktuell in Italien?

Nach ADAC-Informationen, ist Tanken in Italien derzeit billiger als in Deutschland. Super bleifrei (Benzina senza piombo, Benzina verde) kostet demnach aktuell 1,72 Euro pro Liter. Diesel (Gasolio, carburante Diesel) liegt gerade bei 1,83 Euro (Beides Stand 21. September 2022). Die Preise sind wöchentliche Mittelwerte, die von der EU-Kommision erhoben werden. Trotz der im Vergleich mit Deutschland niedrigen Spritpreise ist auch Italien von einer Inflation betroffen. Wie das Handelsblatt vor wenigen Tagen berichtete, sind die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vormonat waren es etwa 0,9 Prozent. Das entspricht in etwa dem Niveau der Teuerung in der gesamten Eurozone.

Besonderheiten in Italien

Dürre-Notstand: In den nnorditalienischen Regionen Piemont, Lombardei, Venetien, Friaul-Julisch Venetien und Emilia-Romagna gilt seit dem 4. Juli und bis 31.12.2022 vorerst der Dürre-Notstand. Dadurch könnnten nach Verona und Pisa weitere Kommunen kurzfristig Trinkwasser rationieren. Nach der historischen Dürre im Sommer 2022 hat es in Italien aber zuletzt heftige Unwetter gegeben. Ob der Dürre-Notstand weiter Bestand hat ist deshalb fraglich.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

