Bericht: Helene Fischer ist Mama geworden

Das Kind ist da: Schlager-Sängerin Helene Fischer ist einem Bericht zufolge Mutter geworden. Ihre Tochter kam demnach in den Tagen rund um Weihnachten zur Welt.

Helene Fischer ist einem Bericht zufolge Mutter geworden. Die Tochter der 37-jährigen Schlagersängerin und ihres Verlobten Thomas Seitel kam in den Tagen um Weihnachten zur Welt. Diese News erfuhr die Bild-Zeitung nach eigenen Angaben "aus dem engsten Familienumfeld" der Sängerin. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.

Dem Blatt zufolge kam das Mädchen nicht im Krankenhaus zur Welt. Offenbar hat sich Helene Fischer für eine Hausgeburt entschieden. Derzeit sei die frischgebackene Mama zuhause am Ammersee, erhole sich von der Geburt und genieße die Zeit mit ihrer Tochter. Welchen Namen das Kind haben wird, ist aktuell nicht bekannt.

Für dieses Jahr hat die frisch gebackene Mutter Helene Fischer bislang nur ein einziges Deutschlandkonzert angekündigt: Am 20. August 2022 will sie auf dem Messegelände in München vor 150.000 Fans auftreten. Daneben ist für den 8. April ein Konzert in Bad Hofgastein in Österreich geplant.

Für das Jahr 2023 plant der Schlagerstar eine große Arena-Tournee mit 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie kooperiere dafür mit dem berühmten Cirque du Soleil, teilte der Veranstalter Live Nation mit. Deutschlands erfolgreichste Sängerin werde ihre größten Hits, Songs ihres neuen Albums "Rausch" und "eine neue fantastische Show voll magischer Momente" präsentieren. Stationen der Tour sind Bremen, Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, München und Frankfurt. Der Auftakt ist für den 21. März 2023 in Bremen geplant, das letzte Konzert dann am 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main.

Helene Fischer gehört mit vielen Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas. Sie ist seit 2018 mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert.

