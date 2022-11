Das sind die vier Warnstufen des Deutschen Wetterdienstes für Glätte und Glatteis

Der Deutsche Wetterdienst hat vier Warnstufen im Bereich Glätte und Glatteis - auch eine für besonders extreme Glatteis-Lagen.

17.11.2022 | Stand: 16:41 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Warnungen für Glätte und Glatteis verändert. Wie der Dienst berichtete, wurde im November 2022 eine vierte Glätte-Warnstufe eingeführt. Mit dieser sollen die Menschen künftig über "extremes Glatteis" informiert werden.

Vor allem die Bezeichnungen der Stufen ändern sich laut DWD.

Glätte und Glatteis: Das sind die vier Warnstufen des DWD

Stufe 1 ist die Warnung " Geringe Glätte " (vormals "Glätte")

" (vormals "Glätte") Stufe 2 ist die Warnung vor " Glätte " (vormals "verbreitet Glätte")

" (vormals "verbreitet Glätte") Stufe 3 bleibt weiterhin die Warnung vor " Glatteis "

" Neu hinzu kam im November 2022 die Stufe 4 Warnung "Extremes Glatteis"

Vor "geringer Glätte" warnen die Meteorologen demnach dann, wenn in einer Region vereinzelt "geringe Glätte" mit Rutschgefahr auftritt oder auftreten kann. Bei Stufe 2 "Glätte" rechnen die Experten mit starken Verkehrsbehinderungen durch Raueis- oder Reifablagerungen mit Gefahr von Eisbruch oder umstürzenden Bäumen, leichtem gefrierenden Regen oder Sprühregen und überfrierender Nässe.

Bei der DWD-Warnung vor "Glatteis" müssen die Menschen mit Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen oder verbreitetes Auftreten von überfrierender Nässe rechnen. Die neue Stufe 4 "Extremes glatteis" löst der Wetterdienst aus, wenn "erhebliches Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen mit starkem Eisansatz oder verbreitetem Eisbruch" besteht.

DWD führt neue Warnstufe bei Glatteis ein

Glatte Straßen und plötzlich auftretende Glätte führen im Winter immer wieder zu Unfällen - vor allem dann, wenn Autofahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs sind. Besonders vorsichtig sollten Autofahrer und Autofahrerinnen laut ADAC an schattigen Orten, zum Beispiel in Wäldern, oder auf Brücken sein, wo die Straße der Witterung besonders stark ausgesetzt ist. An manchen Stellen warnen Schilder vor möglicher Glätte, doch das ist nicht überall so.

Erste Hinweise auf Eis-Gefahr im Winter können Nebel und Raureif auf Bäumen sein, so der Automobil-Club. Besonders an Tagen mit schwankenden Temperaturen um den Gefrierpunkt sei besondere Vorsicht geboten.