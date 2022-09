Die Frau als Drahtzieherin? So lief der Prozessauftakt zum Machetenangriff in Ulm

Eine Gruppe wollte wohl in Ulm Drogen oder Geld eintreiben. Doch der ausgeraubte Mann wehrte sich mit einer Machete. Beim Prozessauftakt bleibt vieles unklar.

19.09.2022 | Stand: 16:19 Uhr

Es war der 14. Februar 2022, als ein damals 24 Jahre alter Mann auf offener Straße mit einer Machete in der Hand hinter einer Gruppe herstürmte. So haben Anwohnerinnen und Anwohnern geschildert, was am frühen Abend jenes Tages in der Ulmer Oststadt geschah. Am Tag der Tat stand die Polizei vor einem Rätsel, inzwischen haben Ermittlungen ergeben, was damals geschehen sein dürfte. Seit Montag stehen eine Frau und drei Männer vor dem Landgericht Ulm. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen besonders schweren Raub, Körperverletzung und weitere Delikte vor. Das Motiv sollen Geld und Drogen gewesen sein. Zwei von ihnen sind nie zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

