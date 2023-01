Erste Bilder: So schön ist der grüne Komet C-2022 E3 ZTF

Komet C/2022 E3 (ZTF) näher sich weiter der Erde. Erste Fotografen waren schon erfolgreich - ihre Bilder zeigt die Pracht des grünen Kometen.

14.01.2023 | Stand: 16:29 Uhr

Er könnte zum Himmelsspektakel werden: Komet C/2022 E3 (ZTF) hat am 12. Januar die Sonne in einer Entfernung von 166 Millionen Kilometer passiert. Die größte Erdnähe erreicht er wenig später am 1. Februar 2023 mit rund 42 Millionen Kilometer. Dann könnte er womöglich auch mit bloßem Auge am Nachthimmel zu sehen sein. Zum Vergleich: Der Mond ist von der Erde rund 360.000 Kilometer entfernt, der Mars im Schnitt 70 Millionen Kilometer.

Wie hell wird Komet C/2022 E3 (ZTF) werden?

Wenn sich Kometen der Sonne nähern, bilden sie ihren charakteristischen Schweif aus. Das ist auch bei C/2022 E3 (ZTF) so - obwohl der Komet Experten und Hobby-Astronomen trotzdem noch rätseln lässt. So ist zum Beispiel noch unklar, wie hell der kosmische Schneeball in den kommenden Tagen werden wird. Mit dem spektakulären Kometen Neowise im Jahr 2020 wird C/2022 E3 (ZTF) vermutlich nicht zu vergleichen sein.

Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass er nach dem Neumond Ende Januar/Anfang Februar sogar mit bloßem Auge am Nachthimmel zu sehen sein wird - mutmaßlich als verwaschener Fleck. Aktuell benötigt man noch ein Teleskop oder ein gutes Fernglas, um den komente zu erkennen.

Schon jetzt liegen weltweit Fotografen auf der Lauer, um C/2022 E3 (ZTF) im Bild einzufangen. Und ihre Ergebnisse sind verblüffend. Auf den Bildern, die aktuell veröffentlicht werden, ist der grün schimmernde Besucher aus dem All schon sehr deutlich zu erkennen.

Wo kann ich den Kometen C/2022 E3 (ZTF) am Himmel sehen?

Verschiedene Seiten wie etwa theskylive.com stellen aktuelle Himmelskarten bereit, auf denen der genaue Standort des Kometen zu sehen ist. Das hilft dabei, ihn am Himmel zu finden.

Komet C/2022 E3 ZTF schimmert grün am Himmel. Bild: La Nacion, imago

Komet C/2022 E3 (ZTF) wurde im März 2022 entdeckt. Er ist ein sogenannter langperiodischer Komet, also ein Klumpen aus Eis, Staub und lockerem Gestein aus den Anfangsjahren des Weltalls, der in einer stabilen Umlaufbahn um die Sonne zieht. Für eine Umrundung benötigt er Berechnungen zufolge rund 50.000 Jahre. Zuletzt haben ihn also die Neandertaler am Nachthimmel gesehen - sofern der grüne Komet damals hell genug war.