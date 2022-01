Türkische Film-Ikone Fatma Girik ist gestorben

Sie war eine Ikone des türkischen Films - nun ist sie tot: Fatma Girik ist am Montagmorgen mit 79 Jahren in einem Krankenhaus in Istanbul gestorben.

Die bekannte türkische Schauspielerin Fatma Girik ist tot. Wie Associated Press berichtet, ist die 79-Jährige in einem Krankenhaus in Istanbul an den Folgen einer Coronainfektion durch multiples Organversagen gestorben. Sie sei zuvor wegen einer Lungenentzündung im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt worden, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses.

Fatma Girik galt als Idol des türkischen Films

Fatma Girik galt als eine Ikone des türkischen Films, Yeşilçam, benannt nach dem Sitz der Filmproduktionen in Istanbul. Sie zählte neben Turkan Soray, Filiz Akin and Hulya Kocyigit zu den vier einflussreichsten Schauspielern und spielte in rund 180 Filmen - meist die Rolle einer kämpferischen Figur. Die Anteilnahme an ihrem Tod ist groß. Unter anderem bekundete Ekrem İmamoğlu, der Bürgermeister von Istanbul, bei Twitter der verstorbenen Schauspielerin und ihren Fans sein Beileid.

Girik war nach ihrer Schauspielkarriere politisch aktiv

Girik wurde am 12. Dezember 1942 in Istanbul geboren und begann schon mit 14 Jahren ihre Karriere als Schauspielerin. Zunächst als Komparsin. Die erste Hauptrolle folgte 1957 im Film "Leke" und "Stain". In vielen ihrer Filme führte Memduh Un Regie, mit dem Girik bis zu seinem Tod 2015 liiert war. Fatma Girik war nach dem Ende ihrer großen Filmkarriere politisch aktiv. Von 1989 bis 1994 war sie Bürgermeisterin des Bezirks Şişli in Istanbul.

