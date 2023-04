Urlauber aufgepasst: So liegen in Italien 2023 Feiertage und die Sommerferien

Feiertage 2023 in Italien: Für Reisende ist es hilfreich, die Termine der Feiertage zu kennen. So liegen Feiertage und Sommerferien 2023 in Italien.

24.04.2023 | Stand: 11:24 Uhr

Viele Urlauber aus dem deutschsprachigen Raum zieht es 2023 wieder nach "bella Italia". Doch wie liegen die Feiertage 2023 in Italien? Wann haben die Italiener Sommerferien 2023? Wann ist der Nationalfeiertag in Italien?

Fragen wie diese beschäftigen viele Deutsche, die in Italien 2023 Urlaub machen wollen. Schließlich ist es gut zu wissen, wann ein Feiertag in Italien ist. Oft sind dann die Hotels besonders begehrt oder es gelten gewisse Einschränkungen im öffentlichen Leben, also zum Beispiel bei Öffnungszeiten von Museen oder Supermärkten. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, wann die Sommerferien in Italien liegen. Hierbei gilt als Faustregel: In Italien sind die Sommerferien landesweit etwa im Zeitraum Mitte Juni bis Mitte September. Die genauen Ferientermine der einzelnen Schulen werden individuell festgelegt.

Feiertage 2023 in Italien - an diesen Tagen haben die Italiener frei

Feiertage Januar 2023 in Italien:

Neujahr (Capodanno) 1. Januar 2023 entfällt auf einen Sonntag

Heilig Drei König (Epifania) am 6. Januar 2023 fällt auf einen Freitag.

Feiertage Februar 2023 in Italien

Feiertage März 2023 in Italien

Feiertage April 2023 in Italien

Ostermontag (Lunedi di Pasqua) ist am 10. April 2023.

Tag der Befreiung Italiens (Liberazione Italia) wird am 25. April 2023 an einem begangen.

Feiertage Mai 2023 in Italien

Tag der Arbeit (Festa del lavoro) am 1. Mai findet an einem Montag statt.

Muttertag (Festa della Mamma) am 14. Mai ist an einem Sonntag.

(Festa della Mamma) am 14. Mai ist an einem Sonntag. Pfingstmontag am 29. Mai 2023 entfällt auf einen Montag.

Feiertage Juni 2023 in Italien

Nationalfeiertag (Festa della Repubblica) ist am 2. Juni 2023 an einem Freitag.

Feiertage Juli 2023 in Italien

Feiertage August 2023 in Italien

Ferragosto/Mariä Himmelfahrt ist am 15. August 2023 an einem Dienstag.

Feiertage September 2023 in Italien

Im Februar gibt es keinen landesweiten Feiertag in Italien. Im März gibt es keinen landesweiten Feiertag in Italien. Im Juli 2023 gibt es keinen landesweiten Feiertag in Italien.

Im September gibt es keinen landesweiten Feiertag in Italien.

Feiertage November 2023 in Italien

Allerheiligen am 1. November 2023 fällt auf einen Mittwoch.

Feiertage Dezember 2023 in Italien.

Mariä Empfängnis (Immacolata Concezione) ist am 8. Dezember 2023 an einem Freitag.

Weihnachten (Natale) am 25. Dezember 2023 ist an einem Montag.

Stefanstag (Santo Stefano) am 26. Dezember 2023 ist an einem Dienstag.

Silvester (San Silvestro) am 31. Dezember 2023 ist an einem Sonntag.

