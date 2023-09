Was haben James Bond und Eberhofer gemeinsam? Den Dreh am Gardasee!

Der Gardasee ist mit seinen traumhaften Kulissen nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel, sondern auch ein idealer Drehort. Diese Filme wurden vor Ort gedreht.

29.09.2023 | Stand: 11:19 Uhr

Es ist einfach, sich in die Fotomotive des Gardasees zu verlieben. Ob an der Uferpromenade oder in den verwinkelten Gassen der Dörfer - überall bieten sich traumhafte Aussichten. Nicht ohne Grund gilt der größte See Italiens als einer der liebsten Urlaubsorte der Deutschen.

Auch weltweit ist der Gardasee längst kein Geheimtipp mehr. Auch Hollywood-Produzenten nehmen eine Reise an den Touristen-Hotspot auf sich. Hier erfahren Sie, für welche Filme Szenen am Gardasee gedreht wurden.

James Bond 007: Ein Quantum Trost (2008) - Action mit Ausblick

Ein grauer Aston Martin rast durch Tunnel und enge Kurven, die Scheiben sind von Einschusslöchern übersät. Lebensmüde schlängelt sich der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit durch die Serpentinen und schafft es wie durch ein Wunder in letzter Sekunde, nicht in ein anderes Auto zu krachen.

Die Verfolgungsszene in "Ein Quantum Trost", dem 22. "James Bond", setzt die Spannungs-Messlatte gleich zu Film-Beginn weit nach oben. Der Protagonist (Daniel Craig) wird auf der dicht befahrenen SR249, einer Straße entlang der malerischen Ostküste des Gardasees, von Feinden von Malcesine bis Riva del Garda gejagt.

Auf der Gardesana Orientale, wie die SR249 auch genannt wird, ist auch in Realität viel Verkehr. Touristen aus dem Norden nutzen die bekannte Straße, um von Torbole sul Garda im Norden bis nach Peschiera del Garda im Süden zu gelangen.

Das stellte die Film-Produzenten vor ein Problem: Laut eigenen Aussagen war es für Stunt-Koordinator Gary Powell schwierig, in dem nur 8,5 Meter weiten Tunnel zu drehen. Er sagte sinngemäß: "Wenn dort 40 Autos mit derselben Geschwindigkeit wie wir durchfahren, ist das eine technische Herausforderung."

Schweinskopf al dente (2016) - Dorfpolizist trifft auf Gardasee

Der bayerische Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) hat inzwischen Kult-Status. In den Verfilmungen der Buchreihe von Rita Falk löst Eberhofer Fall nach Fall. In "Schweinskopf al dente" muss der Polizist seinen Vorgesetzten Moratschek vor den Mordanschlägen eines Psychopathen beschützen.

Und seine On-Off-Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff)? Die ist mit ihrem neuen italienischen Verehrer am Gardasee.

Also geht es für die ganze Familie hinterher, um Susi wieder von Franz zu überzeugen. Dabei stellt der Film das Klischee des deutschen Urlaubers am Gardasee so treffsicher und humorvoll dar wie kaum ein anderer. Aufnahmen dafür wurden in Limone sul Garda und Torbole gefilmt.

Aktuell sind "Franz" und "Rudi" übrigens weit entfernt vom Gardasee: Die Eberhofer-Stars drehen im Moment in Landsberg am Lech für die neue Staffel ihres Formats "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger".

Call Me By Your Name (2017) - Gardasee als Ort zum Verlieben

Wenn Fans zu Drehorten pilgern, dann hat es ein Film in die oberen Reihen der Popkultur geschafft. "Call Me By Your Name" (2017), eine Buchverfilmung des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino, hat auf einige seiner Zuschauer genau diesen Effekt.

Das Drama handelt von einer Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Männern in den 1980er Jahren. Der 17-jährige Elio (Timothée Chalamet) aus einem Dorf in Norditalien und der 24-jährige US-Amerikaner Oliver (Armie Hammer) verlieben sich ineinander und verbringen den Sommer gemeinsam.

Die meisten Filmszenen spielen in der kleinen Stadt Crema, die durch "Call Me By Your Name" weltweit Bekanntheit erlangte. Auch in Moscazzano und Bergamo wurde gedreht. Ein gemeinsamer Tagesausflug zeigt die Protagonisten allerdings auch an den antiken Grotten des Catull in Sirmione am Gardasee.

Viva Forever (2021) - "Gardasee ist nur einmal im Jahr"

"Viva Forever" erzählt die Geschichte von sechs deutschen Frauen, die seit elf Jahren jedes Jahr gemeinsam am Gardasee Urlaub machen. Als die sechste im Bunde ohne Grund absagt, merken die Endzwanzigerinnen langsam, dass sie kaum noch etwas gemeinsam haben.

Regisseurin Sinje Köhler thematisiert in der ZDF-Koproduktion den Streit, der zwischen den Freundinnen entsteht, ihre sich verändernde Liebe zueinander und alle weiteren zwischenmenschlichen Konflikte.

Briefe an Julia (2010) - Romeo und Julia in Verona

"Briefe an Julia" ist eine moderne Abwandlung der klassischen "Romeo und Julia"-Geschichte. Sophie (Amanda Seyfried) findet in ihrem Urlaub in der Toskana einen 50 Jahre alten Liebesbrief und macht es sich zur Aufgabe, die beiden Liebhaber wieder zusammen zu führen.

"Briefe an Julia" ist der einzige "Romeo und Julia"-Film, der am von Shakespeare erwählten Schauplatz Verona - in der Nähe des Gardasees - gedreht wurde.

Der Schein trügt: Star Wars und weitere Bond-Filme nicht am Gardasee gedreht

Bei der wohl bekanntesten Szene aus "Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger" (2002), der Kussszene zwischen Padmé Amidala (Natalie Portman) und Anakin Skywalker (Hayden Christensen), denken viele Zuschauer an den Gardasee. Doch die Aufnahmen wurden am Comersee, in der Villa Balbianello in Lenno, angefertigt.

Auch Casino Royale (2006), der erste James-Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle, könnte auf den ersten Blick am Gardasee gedreht sein. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber: Die Villa La Gaeta und Villa Balbianello, in der einige Szenen gedreht wurden, stehen in San Siro und Lenno am Comersee.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Stand: 29.09.2023