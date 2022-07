Flugzeugabsturz in Schweden: Ein Deutscher tot, ein weiterer vermisst

Zwei Männer verunglücken mit einem kleinen Flieger in Schweden. Während Einsatzkräfte die Leiche des einen entdecken, wird der andere weiterhin vermisst.

19.07.2022 | Stand: 17:48 Uhr

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Schweden sind möglicherweise zwei Deutsche ums Leben gekommen. Die schwedische Polizei bestätigte, dass einer der beiden bei dem Unglück im See Siljan in der Provinz Dalarna ums Leben gekommen ist. Nach dem zweiten der beiden deutschen Insassen des Amphibienflugzeugs wurde am Dienstag weiter gesucht - dass ihn die Rettungskräfte noch lebend finden, wurde als sehr unwahrscheinlich eingestuft. Schwedischen Medienberichten zufolge wird befürchtet, dass sich der Vermisste an Bord oder in der Nähe des Wracks befindet.

Kleinflugzeug am See Siljan in Schweden abgestürzt

Das zweimotorige und in den USA registrierte Amphibienflugzeug war am Montagnachmittag im See Siljan etwa 300 Kilometer nordwestlich von Stockholm verunglückt. Augenzeugen hatten gesehen und gehört, wie es ins Wasser gestürzt war. Beide Personen an Bord waren nach Behördenangaben deutsche Staatsbürger - woher in der Bundesrepublik sie kamen, ist noch nicht bekannt. Einer von ihnen wurde noch am Montag bei einem eingeleiteten Sucheinsatz von einem Rettungshubschrauber gefunden, später wurde sein Tod bestätigt. Er war zwischen 60 und 70 Jahre alt, der Vermisste nach Angaben eines Polizeisprechers zwischen 20 und 30.

Deutscher nach Flugzeugabsturz in Schweden vermisst

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, blieb am Dienstag weiter unklar. Am Mittwoch wird vermutlich nach dem Flugzeugwrack getaucht, wie der Polizeisprecher auf dpa-Anfrage sagte. Eine Schwierigkeit dürfte dabei die Tiefe des Sees sein. Der Zeitung "Aftonbladet" zufolge ist das Gewässer am ungefähren Unglücksort über 80 Meter tief. Nicht viele könnten in eine solche Tiefe hinabtauchen, sagte der zuständige Rettungsleiter der Zeitung.

Amphibienflugzeuge können sowohl auf Wasser als auch auf Land landen. Wie die Nachrichtenagentur TT berichtete, sollen die Piloten am Montag das Starten und Landen auf dem Wasser geübt haben. Bestätigt wurde das bislang nicht.

