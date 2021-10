"Frage endlich lösen": Litauen hat keine Lust auf Zeitumstellung mehr

Am Sonntag ist wieder Zeitumstellung auf Winterzeit - obwohl es die eigentlich nicht mehr geben sollte in der EU. Litauen ist jetzt der Kragen geplatzt.

27.10.2021 | Stand: 15:46 Uhr

Und wieder Zeitumstellung, und wieder Uhren umstellen: Obwohl das HIn- und Her mit Sommerzeit und Winterzeit in der EU eigentlich schon abgeschafft sein sollte, müssen die Menschen am Sonntag sich einmal mehr umgewöhnen - die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt. Der Grund: Die EU kommt einfach nicht zu einer einheitlichen Lösung, welche Uhrzeit gelten soll.

Dem litauischen Verkehrsminister Marius Skuodis ist jetzt der Kragen geplatzt. Er hat die EU dazu aufgerufen, eine Lösung für das vieldiskutierte Thema zu finden. "Ich halte es für unerlässlich, politische Verantwortung zu übernehmen und dieses Frage endlich durch gemeinsame EU-Entscheidung zu lösen", schrieb Skuodis in einem Brief an mehrere EU-Institutionen.

Dem "veralteten, ineffektiven und schädlichen Zeitumstellungsregime" müsse ein Ende gesetzt werden, fordert er. Es sei äußerst enttäuschend, dass die EU nach mehrjährigen Diskussionen keine Einigung über einen so einfachen Vorschlag erzielen könne.

In der EU sollte das Zeigerdrehen schon längst Geschichte sein. 2018 hatte der damalige EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker verkündet: "Die Zeitumstellung gehört abgeschafft." Erst war das Ende für 2019 geplant, dann für 2021. Ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit wollen, haben die 27 EU-Mitgliedstaaten bislang aber noch nicht geklärt. Deshalb wird an diesem Sonntag (31. Oktober) die Uhr um drei Uhr morgens auf zwei Uhr zurückgestellt.

Litauen fordert Lösung für das Thema Zeitumstellung

Der Regierung in Vilnius hat nach Angaben von Skuodis bereits eine öffentliche Befragung und Konsultationen zur Zeitumstellung in Litauen abgehalten. Daraus sei deutlich geworden, dass die Festlegung einer Standardzeit keine negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft habe. Voraussetzung dafür sei, dass der Zeitverschiebung zu westeuropäischen Ländern nicht mehr als zwei Stunden beträgt und das Ende der Zeitumstellung klar festgelegt wird.

Litauen ist - wie Finnland und die anderen beiden Baltenstaaten Estland und Lettland sowie auch Rumänien, Bulgarien, Griechenland und Zypern - Mitteleuropa eine Stunde voraus. Es gilt dort die Osteuropäische Zeit (OEZ) statt MEZ (Mitteleuropäische Zeit).