Klingbeil und Röttgen heute zu Gast bei Maybrit Illner

Maybrit Illner lässt heute sechs Gäste im ZDF-Studio zu Wort kommen. Alles zu Themen, Mediathek und Ausstrahlung der Sendung am Donnerstag, 23. Juni 2022.

23.06.2022 | Stand: 10:53 Uhr

Maybrit Illner ist heute (Donnerstag, 23.6.22) wieder auf Sendung und hat sechs Gäste eingeladen, um über gleich mehrere aktuelle Themen zu sprechen. Hier die Infos zum aktuellen ZDF-Talk.

Gäste bei Maybrit Illner heute am Donnerstag, 23.6.22

Lars Klingbeil ( SPD

Norbert Röttgen ( CDU

Herfried Münkler, Politikwissenschaftler, Autor, emeritierter Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität Berlin

Carlo Masala, Militärexperte, Professor für Internationale Politik, Universität der Bundeswehr München

Ljudmyla Melnyk, Institut für Europäische Politik e.V., Senior Projektleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt "German-Ukrainian Researchers Network" (GURN), Moderatorin des Podcasts „UkraineMEMO“ und verantwortlich für das Ukraine-Portfolio des IEP

Nicole Deitelhoff, Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)

Thema heute bei Maybrit Illner

Der „Preis der Freiheit“ wird hoch – warnen der Kanzler und seine Minister. Der EU-Kandidatenstatus für die Ukraine wäre ein wichtiges politisches Signal. Große Risiko- und Opferbereitschaft sind auf anderen Feldern von Nöten: bei Waffen und Energie. Auch in Deutschland wächst die Sorge vor einem regelrechten „Energiekrieg“ um Gas und Öl.

Wie stark ist die Europäische Union und wie lange? Und wird Kiew militärisch Moskau die Stirn bieten können oder triumphiert am Ende doch Putin? Über diese Fragen spricht Maybrit Illner mit Lars Klingbeil (SPD) und Norbert Röttgen (CDU). Der SPD-Chef und der CDU-Außenpolitiker diskutieren mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler, dem Militärexperten Prof. Carlo Masala sowie mit Ljudmyla Melnyk vom Institut für Europäische Politik (IEP) und Prof. Nicole Deitelhoff, Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK).

Uhrzeit und Mediathek: Wann kommt die Sendung mit Maybrit Illner heute?

Maybrit Illner zeigt das ZDF in der Regel am Donnerstag um 22.15 Uhr, so auch heute. Im Anschluss kommt Markus Lanz.

Die Talksendungen können dann auch als Stream und Wiederholung kostenlos in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Das ist die Sendung Maybrit Illner

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihre gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Maybrit Illner wurde 1965 in Berlin geboren und ist eine der bekanntesten deutschen Polit-Talkerinnen. Seit 2007 moderiert sie die nach ihr benannte Sendung im ZDF - mit sehr guten Quoten. 2021 etwa erzielte "maybrit illner" die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendungen einen Marktanteil von 15,2 Prozent – der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben, am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.

15,2 Prozent Marktanteil für "maybrit illner" 2021 bedeutet auch eine Steigerung gegenüber 2020: Im Jahr zuvor sahen im Schnitt 2,88 Millionen Zuschauer die 41 "maybrit illner"-Ausgaben, bei einem Marktanteil von 14,3 Prozent.

