Gardasee ist das Urlaubsziel Nummer eins unter Deutschlands Campern

Auszeichnung für den Gardasee: Diesmal als beliebtestes Urlaubsziel unter Deutschlands Campern. Wer landet auf den Plätzen?

07.08.2023 | Stand: 12:50 Uhr

Die Möglichkeiten für Camper am Gardasee scheinen grenzenlos. Italiens größter See lockt Campingfreunde aus aller Welt. 128 Plätze, um seinen Wohnwagen oder sein Wohnmobil abzustellen gibt es dort. Ein mildes Klima, charmante Ortschaften und Buchten samt am Seeufer gelegener Strände machen den Gardasee in der Lombardei zu einem perfekten Urlaubsziel. Das finden auch viele Campingfreunde in Deutschland.

Beliebt bei Campern: Platz 2 für Bodensee, Platz 15 fürs Allgäu

Das unabhängige Camping- und Wander-Magazin BeyondCamping hat mehr als 1700 der beliebtesten Urlaubsziele von Campern anhand der Anzahl ihrer Google-Suchanfragen in den vergangenen zwölf Monaten analysiert und ausgewertet. Das Ergebnis: Der Gardasee ist die Nummer eins.

Auf Platz zwei folgt bereits ein Reiseziel in Deutschland: Der Bodensee. Über einen Spitzenplatz darf sich auch das Allgäu freuen. Mit einem jährlichen Suchvolumen von fast 30.000 Anfragen belegt das Allgäu Platz 15.

Den dritten Rang belegt die italienische Mittelmeerinsel Sardinien. Dort hatte Anfang Juni ein Badehandtuch-Verbot im In- und Ausland für Aufsehen gesorgt.

Gardasee als größter See Italiens

Gründe für den Platz an der Sonne für den Gardasee liegen auf der Hand und in der Tat gibt es aus Campersicht nicht viele Orte oder Gegenden, die da mithalten können. Mit einer Uferlänge von knapp 160 Kilometern liegt der Gardasee eingebettet zwischen den Bergen in der Lombardei.

Der Gardasee ist mit seinen knapp 370 Quadratkilometern der größte See Italiens. Entlang des Gardasee gibt es stolze 128 Campingplätze. Als beste Reisezeit gelten die Monate März bis Oktober.

Glamping geht auch am Gardasee

Für jeden Geschmack gibt es auch den passenden Campingplatz am Gardasee. Hier gibt es beispielsweise eine Vielzahl an kinderfreundlichen oder hundefreundlichen Campingplätzen. Wer sich für Camping am Gardasee mit Kind entschieden hat, ist im Süden des Lago di Garda bestens aufgehoben. Hier gibt es leicht zugängliche Strände und viele kinderfreundliche Campingplätze.

Überhaupt: Viele Urlauberinnen und Urlauber tauschen am Gardasee ihr Hotelzimmer gegen einen Campingplatz. In diesem Überblick werden fünf außergewöhnliche Camping-Unterkünfte vorgestellt. Schließlich bedeutet Camping nicht automatisch Zelt, Gaskocher und Klappstuhl. Seit einigen Jahren locken immer mehr sehr gut ausgestattete Camping-Unterkünfte die Menschen in die Natur. Gesprochen wird dann von "Glamping".

Beliebte Badestellen und Märkte für Deutschlands Camper am Gardasee

Am Gardasee gibt es viele auch bei Campingfreunden beliebte Badestellen. Dazu zählen Spiaggia dei Pini, Spiaggia val di sogno, Jamaica Beach, Spiaggia La Romantica oder Spiaggia Cola.

Ob Wochenmarkt, Flohmarkt oder Nachtmarkt - die Orte rund um den See bieten einiges. Das sind die schönsten Märkte am Gardasee. Wochenmärkte am Gardasee sind übrigens nicht ausschließlich Lebensmittelmärkte. Hier bieten Händler etwa auch selbst hergestellten Schmuck, Kleidung und handgefertigte Kunst an.

Allgäu im Ranking nur knapp hinter der Toskana

Das sind die 20 beliebtesten Urlaubsziele für Campingfreunde aus Deutschland nach jährlichen Suchanfragen bei Google (ermittelt von BeyondCamping):