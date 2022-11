Von Soforthilfe bis Start der Skisaison: Das ändert sich im Dezember 2022

Änderungen und neue Gesetze: Auch im Dezember 2022 verändert sich wieder Einiges in Deutschland. Der Überblick von der Dezemberhilfe bis zum Fahrplanwechsel.

28.11.2022 | Stand: 11:06 Uhr

Der Dezember 2022 bringt wieder mehrere Änderungen und neue Gesetze mit sich - die sich zum Teil direkt auf unser Geld auswirken. Auch sonst müssen sich die Menschen kurz vor dem Jahreswechsel wieder auf einige Neuerungen einstellen.

Was ändert sich im Dezember 2022?

Gibt es neue Gesetze im Dezember?

Welche Fristen muss ich im Dezember beachten?

Hier die wichtigsten Veränderungen im neuen Monat im Überblick.

Bund übernimmt im Dezember die Abschlagszahlungen für Gas und Fernwärme

Wer Gas oder Fernwärme bezieht, erhält im Dezember 2022 Hilfe vom Bund.

Privathaushalte und Firmen mit einem Jahresverbrauch von bis 1,5 Millionen Kilowattstunden müssen in diesem Monat ihre Abschlagszahlungen für Gas oder Fernwärme nicht überweisen.

Wer seinem Versorger eine Einzugsermächtigung erteilt hat, muss nichts unternehmen - die Firmen ziehen das Geld für den Dezember-Abschlag nicht ein.

Wer seine Energie über den Vermieter bezieht, bekommt die Soforthilfe über die nächste jährliche Heizkosten-Abrechnung verrechnet. Darüber müssen Vermieter im Dezember informieren.

Wichtig: Wer mehr als 75.000 Euro im Jahr verdient, muss die Soforthilfe versteuern.

Rentner bekommen im Dezember Energiepreispauschale

Rentner sollen im Dezember eine Energiepreispauschale von 300 Euro zur Milderung der gestiegenen Kosten erhalten. Die Pauschale bekommen alle Rentner mit Wohnsitz in Deutschland automatisch, sie muss nicht beantragt werden. Das Geld muss je nach Einkommenshöhe versteuert werden. Steuerpflichtige Erwerbstätige hatten die Pauschale bereits im September oder Oktober bekommen.

Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn - Zugtickets werden teurer

Am 11. Dezember tritt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn in Kraft. Gleichzeitig erhöht die Bahn ihre Preise im Fernverkehr nach eigenen Angaben um durchschnittlich 4,9 Prozent.

Im Rahmen des neuen Fahrplans kündigt die Deutsche Bahn neue und zum Teil schnellere Verbindungen an, die meisten davon betreffen Bayern. Durch die Inbetriebnahme einer neuen Schnellfahrstrecke zwischen Wendlingen und Ulm kommen Bahnfahrende zukünftig schneller von Stuttgart nach München und zurück. Die Reisezeit soll sich um etwa 15 Minuten verkürzen. Außerdem sollen auf der Strecke zwischen den beiden Landeshauptstädten mehr Fahrten angeboten werden. Die Bahn spricht von rund 90 Fahrten am Tag.

Mehr zum neuen Fahrplan bei der Bahn hier.

Skigebiete starten im Dezember in die Wintersaison

Im Dezember starten die Skigebiete im Allgäu in die Wintersaison 2022/2023. Den Auftakt wollen am 9. Dezember unter anderem Fellhorn- und Kanzelwandbahn, Ofterschwang-Gunzesried und Hörnerbahn Bolsterlang machen. Auch Grasgehren will Anfang Dezember die Lifte öffnen. Weitere Termine zum Start der Skigebiete im Allgäu lesen Sie hier.

Bundesweiter Warntag am 8. Dezember

Am 8. Dezember testen die Behörden, wie gut im Ernstfall amtliche Warnungen über Radio, Fernsehen, Apps oder Sirenen funktionieren würden. Beim bundesweiten Warntag soll auch zum ersten Mal das neue Warnsystem Cell Broadcast zum Einsatz kommen. Bei dem System werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Zelle eingebucht sind. Im Gegensatz zu anderen Warnsystemen wie Nina oder Katwarn muss man keine App haben, um alarmiert zu werden.

Kosmetikbetriebe brauchen ab Ende Dezember Zertifikate

Kosmetikbetriebe, die Laserbehandlungen anbieten, müssen zum 31. Dezember ihre Qualifikation nachweisen. Die Regelung soll sicherstellen, dass nur geschultes Personal die Behandlung durchführt.

Fristen für den rechtzeitigen Empfang der Weihnachtspost

Wer Familie oder Freunden Weihnachtspost rechtzeitig zu den Feiertagen schicken möchte, sollte sich an Fristen halten:

Laut der Deutschen Post sollten Briefe spätestens bis zum 22. Dezember eingeliefert werden.

eingeliefert werden. Pakete sollten bis spätestens 20. Dezember zur Post gebracht werden.

Für Sendungen ins Ausland gelten andere Termine.

Silvesterfeuerwerk kehrt 2022 zurück

Nach zwei Jahren ohne Raketen- und Böllerverkauf wird Silvester in diesem Jahr voraussichtlich wieder lauter und bunter. Ein flächendeckendes Böllerverbot wie in den vergangenen zwei Jahren wird es 2022 wohl nicht geben. Allerdings können die Kommunen Böllerverbotszonen einrichten.