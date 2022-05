Motorboot versinkt bei Hagnau im Bodensee

Im Bodensee vor Hagnau ist am Donnerstag ein Motorboot gesunken. Die Bootsinsassen trieben im Wasser und gelangten aus eigener Kraft an Land.

27.05.2022 | Stand: 10:11 Uhr

Im Bodensee bei Hagnau ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr etwa 200 Meter vom Ufer entfernt ein Motorboot gesunken. Das teilt die Polizei mit. Bei Eintreffen der alarmierten Wasserschutzpolizei Überlingen trieben die beiden Bootsinsassen bereits im Wasser. Sie kamen aus eigener Kraft an Land. Beide trugen ihre Rettungswesten und steuerten ihr Boot bei Erkennen der Notlage sofort in Richtung des nächstgelegenen rettenden Ufers.

Die Streifenbesatzung der Wasserschutzpolizei konnte ein Sinken des Bootes trotz beschleunigter Anfahrt nicht verhindern. Die Feuerwehr und die DLRG holten das Motorboot aus dem Bodensee. Betriebsstoffe gelangten nicht ins Wasser. Die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei Überlingen haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

