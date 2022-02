"Hart aber fair". Plasberg diskutiert heute über die Olympischen Spiele in Peking

Bei "hart aber fair" heute am Montag, 31. Januar, sprechen die Gäste bei Frank Plasberg über "Spiele ohne Freiheit", die Olympischen Winterspiele in Peking.

31.01.2022 | Stand: 19:47 Uhr

"Hart aber fair" heute am Montag, 31. Januar, im Ersten hat das Thema Olympia in Peking auf der Agenda. Fünf Gäste sind dazu live bei Frank Plasberg im Studio.

Gäste bei "Hart aber fair" heute am 31.01.22

Christian Neureuther. Der ehemalige Skirennläufer hat dreimal an den Olympischen Winterspielen teilgenommen.

Tamara Anthony. Sie ist Korrespondentin und Leiterin des ARD-Studios Peking.

Jürgen Hardt. Er ist Außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Felkix Lee, der als Journalist für die "taz" schreibt und von 2012 - 2019 für die “taz” in Peking war.

Marina Schweizer. Sie ist Redakteurin und Moderatorin beim Deutschlandfunk.

Das ist das Thema heute bei "Hart aber fair" im Ersten

Dass die olympischen Winterspiele in Peking stattfinden, wirft bei vielen Menschen Fragen auf. Kaum Schnee, Wintersport eher unbekannt - warum also finden ausgerechnet in den Bergen bei Peking Winterspiele statt? Dazu die Frage der Menschenrechte: Unterdrückte Minderheiten, eingesperrte Opposition – kann Gastgeber China das alles vergessen machen?

Das sind die Fragen, die Frank Plasberg und seine Gäste am Abend diskutieren. Die Diskussionssendung folgt direkt auf die Dokumentation "Spiel mit dem Feuer – Wer braucht noch dieses Olympia?" mit Felix Neureuther, die vom Ersten um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

