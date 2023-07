Hitzewelle am Gardasee: Heute heißester Tag der Woche an Italiens größtem See

Gardasee-Urlauber kommen in dieser Woche kräftig ins Schwitzen. So heiß wird es an Italiens größtem See heute und in den nächsten Tagen.

18.07.2023 | Stand: 06:53 Uhr

Am Gardasee ist Hochsaison. Jedes Jahr zieht es fast 28 Millionen Touristen an Italiens größten See - gerade in den Sommermonaten. Wer jetzt in Malcesine, Riva del Garda, Limone sul Garda & Co urlaubt, muss sich allerdings auf richtig heiße Temperaturen einstellen. Denn die aktuelle Hitzewelle in Südeuropa macht auch vor dem Gardasee nicht Halt.

Wetter im Gardasee: So heiß wird es in den nächsten Tagen

Der Wetterbericht für den Gardasee zeigt: Es wird wieder sehr heiß an Italiens größtem See. Temperaturen von mehr als 30 Grad sind die Regel:

Dienstag, 18.7.: 35 Grad

Mittwoch, 19.7.: 34 Grad

Donnerstag, 20.7.: 33 Grad

Freitag, 21.7.: 30 Grad

Samstag, 22.7.: 30 Grad

Sonntag, 23.7.: 31 Grad

Temperaturen um die 40 Grad tagsüber und 30 Grad nachts machen den Menschen gerade in weiten Teilen Südeuropas zu schaffen. Zwischenzeitlich gab es mancherorts Entspannung - etwa in Südspanien, wo die Temperaturen am Samstag auf unter 40 Grad fielen. Andere Länder wie Griechenland verzeichneten örtlich Höchstwerte von bis zu 44 Grad. Im Westen der Türkei wurden 48 Menschen wegen Hitzschlags im Krankenhaus behandelt. Und bulgarische sowie italienische Meteorologen warnen schon vor der nächsten Welle kommende Woche.

Hitzewelle am Gardasee: Ganz Südeuropa ächzt unter den Temperaturen

Im Frühjahr hatte der Gardasee mit Dürre und niedrigen Wasserständen zu kämpfen, bis vermehrte Regenfälle Erleichterung brachten. Aktuell ist das kein Problem mehr. Ein Sprung ins kühle Wasser ist also möglich am Gardasee inmitten der aktuellen Hitzewelle.

Wer sich von der Hitze nicht abschrecken lässt und das Sommerwetter aktiv ausnutzen will: Der Gardasee ist zwar besonders für die Panoramastraße am Wasser entlang, die schönen Strände und die vielen guten Restaurants bekannt. Weitaus weniger bekannt sind die vielen Wanderungen, die rund um den See herum möglich sind. Eine Auswahl der sieben schönsten Wanderwege am Gardasee finden Sie hier.

Abseits der Touristen-Hotspots hat der Gardasee ebenfalls einiges zu bieten. So rät die Internetseite gardasee.at etwa, den kleinen Ort Navene zu besuchen. Er liegt am Ostufer des Gardasees. Die Höhenlage bietet demnach einen guten Seeblick und ein schmaler Kiesstrand lädt zum Baden ein.Ein weiterer Tipp für einen ruhigen Ort am Gardasee: Cisano. Die Stadt ist einer der wenigen ruhigen Orte am Südwestufer des Sees. Mit nur 600 Bewohnern bietet die Ortschaft einen angenehmen Kontrast zu den vielen Touristen. Wer gerne badet, dürfte sich dort außerdem über kurze Wege zum nächsten Strand freuen.

