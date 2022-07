Jaguar-Fahrerin fährt in Friedrichshafen mehrmals in Gegenverkehr

In Friedrichshafen hat eine Frau durch ihre unsichere Fahrweise den Verkehr gefährdet. Sie nahm die Vorfahrt, fuhr in den Gegenverkehr und über eine rote Ampel.

28.07.2022 | Stand: 16:08 Uhr

Die Fahrerin eines Jaguar-Sportwagens ist in Friedrichshafen und Meckenbeuren mehrfach in den Gegenverkehr geraten und hat andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Laut Polizei hatte sie zunächst einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen. Dann fuhr die 35-Jährige langsam weiter, bremste immer wieder abrupt ab und geriet in den Gegenverkehr. Unter anderem ein entgegenkommender BMW-Fahrer musste ausweichen. Und auch in Friedrichshafen musste ein gelbes Auto auf den Borstein ausweichen.

Frau gefährdet Gegenverkehr in Friedrichshafen: Polizei stellt 35-Jährige

Anschließend überfuhr die Frau noch eine rote Ampel. Die Polizei stellte die 35-jährige Fahrerin. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541/7010 entgegen.

