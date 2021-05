Kein Impfpass: Werde ich trotzdem gegen Corona geimpft?

Ich habe keinen Impfpass - werde ich trotzdem gegen Corona geimpft? Diese Frage kommt häufig in den Impfzentren auf. Die Antwort ist eindeutig.

07.05.2021 | Stand: 15:56 Uhr

Der Impfpass liegt bei vielen Menschen seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten vergessen und verstaubt in irgendeiner Schublade herum. Wenn man ihn denn überhaupt noch hat. Was lange kein Problem war, wird nun doch plötzlich zum Thema. Denn bei den Unterlagen, die zur Corona-Schutzimpfung mitgebracht werden sollen, ist der Impfausweis eindeutig aufgeführt. Ich habe keinen Impfpass oder den Impfausweis verloren. Werde ich trotzdem gegen Corona geimpft? Kann ich die Impfung nachtragen lassen? Die Antworten.

Corona-Impfung in Bayern: Welche Unterlagen muss ich dabei haben?

Das bayerische Gesundheitsministerium listet folgende "benötigte Unterlagen für die Impfung" gegen Corona auf:

Terminbestätigung

Impf- oder Anamnesebogen und Einwilligungserklärung (die man online vorab herunterladen kann, was Zeit bei der Erstimpfung spart)

Falls vorhanden: Herzpass, Diabetikerausweis oder Medikamentenliste

Und auch der Impfpass sollte, wenn vorhanden, mitgenommen werden.

Ich habe keinen Impfpass oder finde ihn nicht mehr. Werde ich trotzdem geimpft?

Klare Antwort: Ja. Auch ohne Impfausweis oder Impfpass kann man sich in Bayern gegen Corona impfen lassen. Der Arzt, egal ob Hausarzt oder Impfarzt in einem Impfzentrum, stellt auf jeden Fall eine entsprechende Bescheinigung aus. Sollte man dann seinen Impfausweis wieder finden, wird die Bestätigung vom Arzt einfach nachgetragen.

Warum braucht man den Impfpass bei der Corona-Impfung?

Weil die Coronaschutzimpfung, wie jede andere Impfung auch, im Impfausweis dokumentiert wird. Damit hat der behandelnde Arzt immer einen Überblick, welche Impfungen mit welchem Impfstoff ein Menschen bereits verabreicht bekommen hat. Damit kann unter anderem auch verhindert werden, dass falsche oder schon vorhandene Impfungen durchgeführt werden.

Bilderstrecke

Corona-Impfung: Das unterscheidet die Impfstoffe

Muss die Corona-Impfung dokumentiert werden?

Lesen Sie auch

Pandemie Fragen und Antworten zum Memminger Impfzentrum

Ja. Jede Impfung muss in Deutschland in einem Impfpass oder in einer Impfbestätigung dokumentiert werden. Das ist in § 22 des Infektionsschutzgesetzes so vorgeschrieben.

Wo bekomme ich einen Impfpass?

In Deutschland wird der sogenannte "Internationale Impfausweis" bei jedem Hausarzt ausgestellt. Medizinisches Fachpersonal kann ihn beim Deutschen Grüne Kreuz (DGK) mit Sitz in Marburg bestellen. Der Impfausweis des DGK entspricht nach eigenen Angaben den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. Er ist 28 Seiten stark und sollte damit für alle Impfungen eines Lebens reichen.

Mehr zur aktuellen Corona-Lage im Allgäu lesen Sie in unserem Newsblog.