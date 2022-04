Zwei Schweizer Tourengänger in Lawine tödlich verunglückt

Weil Angehörige keinen Kontakt mehr zu zwei Tourengängern am Piz Tomül herstellen konnten, alarmierten sie die Bergrettung. Diese endeckte einen Lawinenkegel.

17.04.2022 | Stand: 15:01 Uhr

Zwei Schweizer Tourengänger sind im Kanton Graubünden in der Südostschweiz in eine Lawine geraten. Der Mann (34) und die Frau (22) konnten nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Lawine am Piz Tomül: Hilfe kommt für Tourengeher zu spät

Die beiden waren am Karfreitag im Gebiet des Tomülpasses im Safiental von einem Berggasthof aus mit Skiern auf den knapp 3000 Meter hohen Piz Tomül gestiegen. Um die Mittagszeit hätten andere Skitourengänger sie noch auf dem Gipfel gesehen. Angehörige alarmierten nach Polizeiangaben am Samstag die Rettungskräfte, weil sie keinen Kontakt zu den beiden bekamen. Bei einem Suchflug empfingen die Retter Signale von Lawinensuchgeräten. Sie orteten die Alpinisten schließlich auf rund 2050 Metern Höhe in einem Lawinenkegel. Hilfe kam für sie zu spät.

Lesen Sie auch: Die Salzburger Bergführer warnen Skitouristen und Bergsteiger vor erhöhter Gefahr im Hochgebirge. Kritisch sind Hochtouren.