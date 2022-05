Maischberger im Ersten: Das sind die Themen und Gäste heute Abend

Fünf Gäste empfängt Sandra Meischberger heute am Dienstag (31.05.) in der ARD. Die Themen: Tankrabatt, Kritik an der Ukraine-Politik von Scholz, Affenpocken.

31.05.2022 | Stand: 13:41 Uhr

Sandra Maischberger hat heute am Dienstag, 31. Mai, fünf Gäste in ihrer Sendung. In der Talkshow soll es um den Tankrabatt am Mittwoch, die Kritik an der Ukraine-Politik von Kanzler Olaf Scholz und um die Sorge vor den Affenpocken. Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Gäste bei Maischberger heute am 31.5.

Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist)

Lars Klingbeil ( SPD

Jan Fleischhauer (Kolumnist)

Fabian Leendertz (Zoonosen-Forscher)

Hannah Bethke (Journalistin)

Maischberger: Das sind die Themen heute am 31.5.2022

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht für seine Ukraine-Politik seit Wochen in der Kritik. Wo bleibt die angekündigte "Zeitenwende"? Kann er auf dem EU-Sondergipfel das Vertrauen der Verbündeten zurückgewinnen? Dazu im Gespräch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil.

Affenpocken-Infektionen in Europa: Warum breitet sich der Erreger plötzlich weltweit aus? Was bedeutet dieser Virus-Ausbruch für künftige Pandemien? Im Studio der Zoonosen-Forscher und Experte der WHO Fabian Leendertz.

Ab Mittwoch gilt der Tankrabatt. Wird die Maßnahme den Benzinpreis dauerhaft senken? Wer profitiert von der Steuersenkung? Darüber und andere Themen diskutieren der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Hannah Bethke und der "Focus"-Kolumnist Jan Fleischhauer.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der Das Erste-Mediathek verfügbar. Außerdem wird "maischberger" am Donnerstag, 26.05.22, um 3.30 Uhr im Ersten wiederholt. Bei tagesschau24 läuft die Wiederholung am Donnerstag um 23.50 Uhr.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

