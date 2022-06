Maischberger im Ersten: Das sind die Themen und Gäste heute Abend

Sechs Gäste empfängt heute am Mittwoch (8.6.) Sandra Meischberger in der ARD. Unter anderem sind Gregor Peter Schmitz ("Stern") und Hendrik Streek zu Gast.

08.06.2022 | Stand: 10:22 Uhr

Sandra Maischberger hat heute am Mittwoch, 8. Juni, sechs Gäste in ihrer Sendung. In der Talkshow soll es um Umgang mit dem Corona-Virus in Zukunft, die Waffenlieferungen an die Ukraine und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland gehen. Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Gäste bei Maischberger heute am 8.6.

Hendrik Streek (Virologe)

Anita Schedel (Corona-Hinterbliebene)

Udo Lielischkies (ehem. ARD-Korrespondent in Moskau)

Gregor Peter Schmitz ("Stern"-'Chefredakteur)

Julie Kurz (ARD-Hauptstadtkorrespondentin)

Uwe Priol (Kabarettist)

Maischberger: Das sind die Themen heute am 8.6.2022

Corona bleibt ein Thema. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) warnt bereits vor gefährlichen neuen Corona-Varianten. Auch eine Infektions-Welle in diesem Sommer schließt er nicht aus. Wie die Gesellschaft und die Politik zukünftig mit dem Virus umgehen sollten, darüber sprechen Virologe Hendrik Streek und Anita Schedel, deren Mann an Corona starb und die selbst von Long Covid betroffen ist.

Auch die Waffenlieferungen an die Ukraine und die Frage, ob sich Russlands Präsident Wladimir Putin überhaupt von den Maßnahmen und Sanktionen von Deutschland beeindrucken lässt, sind heute Thema. Darüber spricht ARD-Korrespondent in Moskau Udo Lielischkies.

Mit diskutieren der Kabarettist Urban Priol, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Julie Kurz und der Chefredakteur des „Stern“ Gregor Peter Schmitz.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der Das Erste-Mediathek verfügbar. Außerdem wird "maischberger" am Donnerstag, 9.6.22, um 3.30 Uhr im Ersten wiederholt. Bei tagesschau24 läuft die Wiederholung am Donnerstag um 20.15 Uhr und am Freitag, 10.6. auf 3sat um 0.55 Uhr.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

