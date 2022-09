Maischberger im Ersten heute mit Alice Weidel von der AfD

Deutsche Kampfpanzer für die Ukraine? Sanktionen gegen Russland? Darüber spricht Sandra Maischberger heute in der ARD mit Alice Weidel von der AfD.

20.09.2022 | Stand: 12:12 Uhr

Sandra Maischberger begrüßt heute, am Dienstag, 20. September 2022, um 22.50 Uhr einige als besonders polarisierend geltende Gäste. Dazu zählt sicher Alice Weidel von der AfD. Aber auch Comedian Oliver Kalkofe.

Diese Fragen werden in der Talkshow im Ersten und später dann in der ARD-Mediathek diskutiert: Sollte Deutschland nun Kampfpanzer in die Ukraine schicken? Wie geht's weiter mit den Sanktionen gegen Russland? Verliert Russlands Präsident Wladimir Putin den Rückhalt in der Bevölkerung?

Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD, spricht im Bundestag zu den Abgeordneten. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Gäste bei "maischberger" heute am 20.9.2022 im Ersten und dann in der Mediathek

Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP

Alice Weidel (Partei- und Fraktionsvorsitzende AfD)

Wolfgang Ischinger ( Botschafter a.D., Präsident Stiftungsrat der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz)

Oliver Kalkofe (Comedian, Schauspieler)

Gabor Steingart (Herausgeber „Pioneer Briefing“)

Kerstin Palzer( Korrespondentin ARD-Hauptstadtstudio)

Maischberger": Das sind die Themen heute am 20.9.2022

Die Regierungs-Ampel streitet über die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine. Gleichzeitig sorgen sich viele Menschen und Unternehmen vor einer Energieknappheit im Winter. Sollte Deutschland nun Kampfpanzer in die Ukraine schicken? Wie weiter mit den Sanktionen gegen Russland? Darüber diskutieren die Vorsitzende des Bundesverteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und die Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel.

Militärische Rückschläge und wachsende Kritik an der politischen Führung: Verliert Russlands Präsident Wladimir Putin den Rückhalt in der Bevölkerung? Im Gespräch der Botschafter a.D. und Präsident des Stiftungsrats der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, Kerstin Palzer( Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio) und Gabor Steingart Herausgeber des „Pioneer Briefing“.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der ARD-Mediathek abrufbar. Wiederholt wird die Sendung am 21. September um 2 Uhr im Ersten sowie am 21. September um 20.15 Uhr auf tagesschau 24.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

