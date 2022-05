400.000 Euro Schaden und zwei tote Pferde: Gleich drei Brände in einer Nacht in Markdorf

400.000 Euro Sachschaden und zwei tote Pferde: Die Einsatzkräfte wurden in Nacht von drei Bränden in Markdorf im Bodenseekreis auf Trab gehalten.

400.000 Euro Gesamtschaden und zwei tote Pferde sind die Bilanz von drei Bränden, die in der Nacht einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Markdorf (Bodenseekreis) ausgelöst haben. Wie die Polizei berichtet, ging gegen 2.45 Uhr ein Notruf über einen Brand in einer Scheune im Bereich des Lilienwegs ein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Zwei Pferde, die sich in der Scheune befanden, konnten nicht mehr gerettet werden und starben in den Flammen. Neben dem Gebäude und den Pferden wurden durch das Feuer noch diverse teils historische Fahrzeuge sowie mehrere Bienenstöcke samt darin befindlicher Bienenvölker zerstört, die Polizei schätzt den Sachschaden in der Scheune auf mindestens 350.000 Euro.

Brände in Markdorf: Bauwagen des Waldkindergartens brennt komplett ab

Noch während der Löscharbeiten ging gegen 3 Uhr die Mitteilung ein, dass es am Bauwagen des Waldkindergartens von Markdorf-Leimbach ebenfalls brennen würde. Dieser Hinweis bestätigte sich. Der Bauwagen konnte trotz des Eingreifens der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Gegen 3.30 Uhr wurde ein dritter Brand an einer Scheune im Bereich der Möggenweilerstraße gemeldet. Das Feuer ist den bisherigen Erkenntnissen zufolge auf einem mit Spaltholz beladenen und in der Scheune stehenden Anhänger ausgebrochen. Einer Streifenwagenbesatzung gelang es zusammen mit Anwohnern, den brennenden Anhänger aus der Scheune ins Freie zu ziehen, sodass ein größerer Gebäudeschaden gerade noch rechtzeitig verhindert werden konnte. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Der Sachschaden am Anhänger und an mehreren Dachbalken wird auf rund 15.000 Euro beziffert.

Was war die Ursache für die Brände in Markdorf? Polizei ermittelt

In allen drei Fällen ist die Brandursache laut Polizei unklar. Weil alle drei Brandorte nah beieinander liegen, kann eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Noch in der Nacht waren mehrere Streifenbesatzungen der Polizei und ein Polizeihubschrauber in Markdorf im Einsatz.

Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten am Sonntagvormittag Spuren an den Brandorten. Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die Hintergründe der Brandausbrüche zu klären. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei mögliche Zeugen, die in den Bereichen der Brandorte am Abend oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/701-0 zu melden.

