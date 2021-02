Nasa-Rover "Perseverance" erfolgreich gelandet - hier gibt es alle Bilder zur Mars-Landung

Mars-Landung geglückt: Vor neun Jahren landete der bislang letzte Rover der Nasa auf dem Mars. Jetzt hat er Gesellschaft bekommen. "Perseverance" ist gelandet.

19.02.2021 | Stand: 08:52 Uhr

Der Rover "Perseverance" ist erfolgreich auf dem Mars gelandet. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Donnerstag mit. Der im Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus gestartete Roboter setzte mit einem riskanten Manöver in einem bislang noch nie vor Ort untersuchten ausgetrockneten See namens "Jezero Crater" auf. Der Rover sendete kurz nach dem Landen bereits erste Bilder zur Erde.

2,5 Milliarden Euro teurer Roboter

Der rund 2,5 Milliarden Dollar (etwa 2,2 Milliarden Euro) teure Nasa-Rover "Perseverance" (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) war rund acht Jahre lang entworfen und gebaut worden und soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen, sowie das Klima und die Geologie des Planeten erforschen. An Bord hat der rund 1000 Kilogramm schwere Roboter von der Größe eines Kleinwagens unter anderem 7 wissenschaftliche Instrumente, 23 Kameras, einen Laser - und zahlreiche Nasa-Premieren: Erstmals werden mit "Perseverance" Mikrofone auf den Mars geschickt, erstmals ein kleiner Hubschrauber und erstmals sollen in einer gemeinsam mit der Europäischen Raumfahrt Agentur Esa entwickelten Mission Proben vom Mars zurück zur Erde gebracht werden.

1 von 10 In Pasadena/Kalifornien verfolgen Mitarbeiter der NASA-Raumfahrt-Behörde am Donnerstagabend deutscher Zeit gebannt, was sich im Weltall tut. Nach rund sechs Monaten Flugzeit soll der US-Rover «Perseverance» gleich auf dem Mars landen. Bild: Bill Ingalls, AP, Nasa, dpa In Pasadena/Kalifornien verfolgen Mitarbeiter der NASA-Raumfahrt-Behörde am Donnerstagabend deutscher Zeit gebannt, was sich im Weltall tut. Nach rund sechs Monaten Flugzeit soll der US-Rover «Perseverance» gleich auf dem Mars landen. Bild: Bill Ingalls, AP, Nasa, dpa 2 von 10 Die Mitarbeiter des Perseverance Mars Rover Teams der NASA verfolgen alles auf Monitoren in der Missionskontrolle im Jet Propulsion Laboratory. Bild: Bill Ingalls, AP, Nasa, dpa Die Mitarbeiter des Perseverance Mars Rover Teams der NASA verfolgen alles auf Monitoren in der Missionskontrolle im Jet Propulsion Laboratory. Bild: Bill Ingalls, AP, Nasa, dpa 3 von 10 Die Anspannung ist riesig - wird die Mission gelingen? Ingenieurin Sierra Gonzales schaut sich auf dem Waterton Campus die Übertragung der Landung des NASA-Rovers «Perseverance» auf dem Mars an. Bild: Chancey Bush, The Gazette, AP, dpa Die Anspannung ist riesig - wird die Mission gelingen? Ingenieurin Sierra Gonzales schaut sich auf dem Waterton Campus die Übertragung der Landung des NASA-Rovers «Perseverance» auf dem Mars an. Bild: Chancey Bush, The Gazette, AP, dpa 4 von 10 Auch das Medien-Interesse ist riesig. Zahlreiche Fernsehteams sind im Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA vor Ort. Bild: Damian Dovarganes, AP, dpa Auch das Medien-Interesse ist riesig. Zahlreiche Fernsehteams sind im Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA vor Ort. Bild: Damian Dovarganes, AP, dpa 5 von 10 Sogar der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte verfolgen die Live-Landung des NASA Perseverance Mars-Rovers im Nationalen Zentrum für Weltraumstudien (CNES), der französischen Raumfahrt-Agentur. Bild: Christophe Petit Tesson, EPA-Pool, dpa Sogar der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte verfolgen die Live-Landung des NASA Perseverance Mars-Rovers im Nationalen Zentrum für Weltraumstudien (CNES), der französischen Raumfahrt-Agentur. Bild: Christophe Petit Tesson, EPA-Pool, dpa 6 von 10 Mars-Landung erfolgreich! Mitarbeiter des Perseverance-Rover-Teams der NASA jubeln in der Missionskontrolle, nachdem sie die Bestätigung erhalten haben, dass das Raumfahrzeug erfolgreich auf dem Mars gelandet ist. Bild: Bill Ingalls, AP, Nasa, dpa Mars-Landung erfolgreich! Mitarbeiter des Perseverance-Rover-Teams der NASA jubeln in der Missionskontrolle, nachdem sie die Bestätigung erhalten haben, dass das Raumfahrzeug erfolgreich auf dem Mars gelandet ist. Bild: Bill Ingalls, AP, Nasa, dpa 7 von 10 Von den Wissenschaftlern, Technikern und Ingenieuren fällt die Anspannung ab. Bild: Bill Ingalls, AP, Nasa, dpa Von den Wissenschaftlern, Technikern und Ingenieuren fällt die Anspannung ab. Bild: Bill Ingalls, AP, Nasa, dpa 8 von 10 Das von der NASA zur Verfügung gestellte Foto zeigt das erste vom Perseverance-Rover gesendete Bild der Marsoberfläche, kurz nach der Landung im Jezero-Krater. Bild: Nasa, AP, dpa Das von der NASA zur Verfügung gestellte Foto zeigt das erste vom Perseverance-Rover gesendete Bild der Marsoberfläche, kurz nach der Landung im Jezero-Krater. Bild: Nasa, AP, dpa 9 von 10 Beim zweiten Foto erkennt man die Krater und Unebenheiten auf der Mars-Oberfläche. Bild: Nasa, AP, dpa Beim zweiten Foto erkennt man die Krater und Unebenheiten auf der Mars-Oberfläche. Bild: Nasa, AP, dpa 10 von 10 Das letzte Foto zeigt ein maßstabsgetreues «Perseverance»-Modell. Der Nasa-Rover ist mit einem riskanten Manöver in einem bislang noch nie vor Ort untersuchten ausgetrockneten See namens «Jezero Crater» aufgesetzt. Bild: Damian Dovarganes, AP, dpa Das letzte Foto zeigt ein maßstabsgetreues «Perseverance»-Modell. Der Nasa-Rover ist mit einem riskanten Manöver in einem bislang noch nie vor Ort untersuchten ausgetrockneten See namens «Jezero Crater» aufgesetzt. Bild: Damian Dovarganes, AP, dpa 1 von 10 In Pasadena/Kalifornien verfolgen Mitarbeiter der NASA-Raumfahrt-Behörde am Donnerstagabend deutscher Zeit gebannt, was sich im Weltall tut. Nach rund sechs Monaten Flugzeit soll der US-Rover «Perseverance» gleich auf dem Mars landen. Bild: Bill Ingalls, AP, Nasa, dpa In Pasadena/Kalifornien verfolgen Mitarbeiter der NASA-Raumfahrt-Behörde am Donnerstagabend deutscher Zeit gebannt, was sich im Weltall tut. Nach rund sechs Monaten Flugzeit soll der US-Rover «Perseverance» gleich auf dem Mars landen. Bild: Bill Ingalls, AP, Nasa, dpa

Der fünfte Rover auf dem Mars

"Perseverance" ist bereit der fünfte Rover, den die Nasa zum Mars bringt - zuletzt 2012 "Curiosity". Insgesamt waren bislang allerdings nur weniger als die Hälfte aller weltweit gestarteten Mars-Missionen erfolgreich. In der vergangenen Woche waren kurz hintereinander Raumsonden erst aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dann aus China erfolgreich in die Umlaufbahn des Planeten eingeschwenkt. "Al-Amal", die Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate, soll nicht landen, das Aufsetzen des chinesischen Raumschiffs "Tianwen 1" ist in zwei bis drei Monaten geplant.

