Maybrit Illner diskutiert heute mit Kanzler Scholz über den Krieg in der Ukraine

Maybrit Illner heute am 3. März hat einen prominenten Gast im Studio: Bundeskanzler Olaf Scholz spricht mit ihr zum Thema Ukraine-Krieg.

03.03.2022 | Stand: 14:58 Uhr

Bei Maybrit Illner heute am 3. März ist natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit all seinen Folgen das Thema. Dazu sind nicht wie üblich mehrere Gäste im Studio, sonder nur einer.

Das sind die Gäste bei Maybrit Illner heute am 3. März 2022

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

"Waffen für die Ukraine, 100 Milliarden für die Bundeswehr, eine neue Außen- und Sicherheitspolitik. Was bedeutet das für die Ukraine, für Europa und für Deutschland?", ist das Thema der Sendung. Maybrit Ilner wird Bundeskanzler Scholz also vor allem zu den Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik befragen.

Scholz plant, mit Zustimmung der Unionsfraktion 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr als Sondervermögen über das Grundgesetz abzusichern. Finanzminister Christian Lindner ( FDP) stellte dafür einen Finanzierung über neue Schulden in Aussicht. Und heute wurde bekannt, dass Deutschland an die Ukraine 2700 Flugabwehrraketen aus einstigen Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR liefern will. Sowohl die Waffenlieferung in das von Russland überfallene Land, als auch die massive Aufrüstung der Bundeswehr stellen eine radikale Kehrtwende der deutschen Politik - die so wohl niemand bis vor wenigen Wochen erwartet hätte.

Maybrit Illner ist die erste Talkshow seit Beginn des Krieges vor einer Woche, in der sich Bundeskanzler Scholz Fragen stellt.

Maybrit Illner: Sendetermin und Uhrzeit heute und Mediathek

