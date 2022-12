Messer-Attacke auf zwei Mädchen nahe Ulm: Polizei stürmt Wohnung

Die Polizei ist aktuell in Oberkirchberg mit Spezialkräften im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mann zwei Mädchen angegriffen und verletzt.

05.12.2022 | Stand: 13:30 Uhr

In Oberkirchberg südlich von Ulm läuft seit dem Montagmorgen ein aufwendiger Polizeieinsatz. Auch das SEK war im Einsatz. Mittlerweile soll die Polizei ein Gebäude an der Kreuzung Bucher Straße/Dietenheimer Straße gestürmt und einen Verdächtigen festgenommen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat offenbar ein Mann zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren auf dem Weg zur Schule in Oberkirchberg, einem Ortteil von Illerkirchberg, angegriffen. Der Ort südlich von Ulm liegt etwa 30 Autominuten von Memmingen entfernt.

Die beiden Kinder seien dabei wohl verletzt worden und kamen anschließend in ein Krankenhaus. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sind sie schwer verletzt.

Polizeieinsatz in Oberkirchberg: SEK umstellt ein Haus

Der verdächtige Mann hatte sich zwischenzeitlich in ein Haus zurückgezogen und sich dort verschanzt. Spezialkräfte der Polizei umstellten das Gebäude. Gleichzeitig fanden Straßenkontrollen statt. Wie Polizeisprecher Wolfgang Jürgens auf Nachfrage sagte, sei der Zugriff mittlerweile erfolgt. Die Beamten trafen in dem Gebäude drei Personen an, eine davon soll der Täter sein. Damit sei der Ersteinsatz der Polizei zunächst beendet. Näheres zu den verletzten Mädchen sowie zur Identität des Mannes, der sie angegriffen hat, konnte Jürgens noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen noch. Bislang ist die Bucher Straße immer noch gesperrt. Die Spurensicherung befindet sich immer noch vor Ort.

Eine Gefahr für Außenstehende habe nicht bestanden, sagte der Polizeisprecher. Weitere Angaben wollte er zunächst nicht machen. Am Nachmittag will die Polizei nähere Informationen veröffentlichen. Der Einsatz lief seit 7.30 Uhr. Bürgermeister Markus Häußler war vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Entgegen ersten Mutmaßungen war die Grundschule nicht betroffen. Wie die Leiterin Sabine Schlüter auf Nachfrage erklärte, seien die Familien über den Polizeieinsatz am Morgen informiert worden und es wurde empfohlen, einen anderen Schulweg zu nehmen, auch wenn er nicht im Bereich des Einsatzes lag. Die Eltern wurden gebeten, ihre Kinder nicht alleine heim laufen zu lassen, sondern sie nach der Schule abzuholen. Über dem Ort kreiste mittags ein Hubschrauber. Ob der etwas mit dem Polizeieinsatz zu tun hatte, blieb zunächst unklar.

(krom/heck/hip)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.