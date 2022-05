Messer-Attacke auf 64-Jährigen: Polizei nimmt junge Frau fest

In Veringenstadt (Kreis Sigmaringen) hat eine junge Frau unvermittelt mit einem Messer zugestochen. Ein 64-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

30.05.2022 | Stand: 15:15 Uhr

Ein Messerangriff erschüttert den Kreis Sigmaringen: In Veringenstadt ist eine junge Frau festgenommen worden, nachdem sie offenbar ihren Bekannten lebensgefährlich verletzt hat. Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagmorgen. Zu dieser Zeit besuchte die Frau den 64-Jährigen in seiner Wohnung, als der Angriff geschah: Laut den derzeitigen Ermittlungen stach ihm die Tatverdächtige nach einem kurzen Gespräch ohne Vorwarnung in den Bauch.

Messerattacke im Kreis Sigmaringen: Polizei nimmt junge Frau fest

Dabei wurde ihr Gegenüber lebensgefährlich verletzt. Er selbst verständigte den Rettungsdienst, nachdem die junge Frau floh. Wie die Beamten berichteten, befindet er sich nach einer Not-OP inzwischen außer Lebensgefahr. Seine Angreiferin nahm die Polizei derweil in der Nacht auf Freitag fest.

Die 21-Jährige wurde noch am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes der jungen Frau die vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, so die Polizei. Mehr Nachrichten aus der Welt lesen Sie hier.