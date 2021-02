Nawalny muss 30 Tage in Haft - und ruft zu Protesten auf

Das Videostandbild des Youtube-Kananals «Navalny Life» zeigt Kremlkritiker Alexej Nawalny, wie er in einer Polizeistation in Chimki im Moskauer Gebiet auf eine Gerichtsverhandlung wartet. Nach seiner Rückkehr nach einer fünfmonatigen Behandlung in Deutschland wurde Nawalny gestern in Moskau festgenommen.