Internet, Bahn-Fahrplan und Feuerwerk: Wichtige Änderungen und Termine im Dezember 2021

Neue Gesetze, Termine, und Änderungen im Dezember 2021: Auch ab 1.12.2021 verändert sich in Deutschland einiges für die Bürger und Verbraucher. Die Übersicht.

25.11.2021 | Stand: 16:09 Uhr

Auch der Dezember hat für deutsche Bürger und Konsumenten wieder einige Neuerungen parat. Was sich für die Verbraucher ab dem Wintermonat ändert und wie sie davon finanziell profitieren können, gibt es hier im Überblick.

Neues Gesetze im Dezember 2021: Rezeptpflichtige Arzneimittel werden teurer

Ab dem 15. Dezember müssen Verbraucher für rezeptpflichtige Arzneimittel tiefer in die Tasche greifen. 20 Cent mehr sollen die Medikamente dann kosten. Das Geld soll laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) den Nacht- und Notdienstfonds des Deutschen Apothekerverbandes zugute kommen.

TKG: Neues Telekommunikationsgesetz tritt in Kraft

Am 1. Dezember setzen die bereits im Mai vom Bundesrat beschlossene Änderungen beim Telekommunikationsgesetz (TKG) ein. Einige davon dürften die Verbraucher sicherlich freuen.

Neu ist unter anderem:

Recht auf schnelles Internet : Verbraucher steht nun gegen Internetdienstleistern ein ausdrückliches Minderungs- und Kündigungsrecht zu. Fällt die Bandbreite im Vergleich zu den im Vertrag gemachten Angaben zu gering aus, können Kunden nun von diesem Recht Gebrauch machen. Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Beweislastumkehr muss der Anbieter den Nachweis bringen, ordnungsgemäß seine Leistung erfüllt zu haben.

: Verbraucher steht nun gegen Internetdienstleistern ein ausdrückliches Minderungs- und Kündigungsrecht zu. Fällt die Bandbreite im Vergleich zu den im Vertrag gemachten Angaben zu gering aus, können Kunden nun von diesem Recht Gebrauch machen. Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Beweislastumkehr muss der Anbieter den Nachweis bringen, ordnungsgemäß seine Leistung erfüllt zu haben. Geldbuße für Anbieter : Werden Störungen des Telefon- und Internetanschlusses nicht innerhalb von zwei Tagen vom Anbieter beseitigt, steht Kunden eine pauschale Entschädigung zu.

: Werden Störungen des Telefon- und Internetanschlusses nicht innerhalb von zwei Tagen vom Anbieter beseitigt, steht Kunden eine pauschale Entschädigung zu. Weniger zahlen durch Tarifoptimierung: Die Neuerung im TKG verlangt, dass Kunden vom Anbieter jährlich und schriftlich über den optimalen Tarif informiert werden sollen. Dieser soll sich dabei am Nutzungsverhalten orientieren.

Handy und Internet: Verträge lassen sich einfacher kündigen

Per Gesetz ist es ab Dezember 2021 möglich, den Handy- oder Internetvertrag nach der Mindestvertragslaufzeit monatlich zu kündigen. Die fristgerechte Kündigungspflicht des Kunden fällt damit weg. Verbraucher, deren Vertrag auf zwölf oder 24 Monate angesetzt ist, müssen sich also nicht mehr über eine automatische (und teurere) Verlängerung ärgern. Diese Neuerung gilt auch für bereits bestehende Verträge.

Ebenfalls leichter kündigen können Verbraucher nach einem Umzug. Werden die vom Anbieter im Vertrag angegebenen Konditionen nicht mehr erfüllt, darf der Konsument davon zurücktreten.

Deutsche Bahn: Das ändert sich für Reisende im Winter-Fahrplan

Auch der diesjährige Winter-Fahrplan der Deutschen Bahn bringt ab dem 12. Dezember wieder einige Neuerungen mit sich. So wird es mehr ICE-Sprinter-Verbindungen geben. Zudem gibt es einige neue Direktverbindungen, etwa den ICE von Köln nach Binz (Rügen).

Und zusätzlich kommen Reisende im Ausland künftig schneller an: Ganze 30 Minuten sparen Bahnkunden nun auf der Strecke München-Lindau-Zürich über Memmingen und Buchloe im Allgäu. Wen es Richtung Alpen zieht, wird hingegen von der geplanten Direktverbindung von Frankfurt-Lindau-Innsbruck-Salzburg-Linz-Wien profitieren.

Tierversuche: Strengere Regeln und Kontrollen

Diese treten bereits ab dem 1. Dezember in Kraft. Es reicht damit nicht mehr aus, Tierversuche einfach nur zu melden. Stattdessen müssen diese von Behörden genehmigt werden. Das Gesetz greift neben Tierversuchen bei der Arzneimittelzulassung auch bei Tierversuchen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Zusätzlich werden die Kontrollen durch die Behörden verschärft. Einrichtungen, die Tierversuche mit Primaten durchführen, sollen einmal jährlich kontrolliert werden.

Silvester 2021: Feuerwerk dieses Jahr möglich?

2020 wurde der Kauf von Feuerwerkskörpern in ganz Deutschland wegen Corona verboten. In manche Städten gab es darüber hinaus sogar Verbotszonen. Dieses Jahr sollte das unbedingt wieder so sein, fordern Umweltschützer, Tierschützer, die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und einige Ärzte.

