In dieser neuen RTL-Show kämpft Bergdoktor Hans Sigl gegen Günther Jauch

In der neuen RTL-Show "Jauch gegen Sigl" kämpft Bergdoktor Hans Sigl gegen den TV-Moderator Günther Jauch. Alle Infos zu Sendeterminen und Gästen der Show.

15.03.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Deutschlands beliebtester Quizmaster tritt gegen Deutschlands beliebtesten TV-Arzt an: Günther Jauch (65, "Wer wird Millionär?") und Hans Sigl (52, "Der Bergdoktor") liefern sich bei einer neuen RTL-Show einen Schlagabtausch. An zwei Abenden - jeweils montags - steigt das Quiz "Jauch gegen Sigl". Moderiert wird das Spektakel von Oliver Pocher, wie RTL am Dienstag in Köln mitteilte.

"Jauch gegen Sigl": Sendetermine auf RTL

Sigl tritt nicht allein gegen seinen routinierten Gegner an. "Er hat vier selbst ausgewählte Vertraute mit dabei, die sich in bestimmten Wissensgebieten sehr gut auskennen", so RTL. Am 4. April (20.15 Uhr) bringt Sigl seine Frau Susanne Sigl, Comedian Paul Panzer, den Journalisten Daniel Bröckerhoff sowie Moderatorin Andrea Kiewel mit.

In der zweiten Folge "Jauch gegen Sigl - Die Revanche" am 11. April hat Sigl den Komiker Wigald Boning, Schauspielerin Sophia Thomalla, den Kabarettisten Torsten Sträter und Sängerin Patricia Kelly dabei.

Günther Jauch und seine Gegner spielen für das Studiopublikum, für jeweils eine Tribünenhälfte. Es geht um 50.000 Euro. Die Reihe "Jauch gegen..." soll danach mit neuen Gegnerinnen und Gegnern weitergehen.

Lesen Sie auch: Happy End für den "Bergdoktor"? Finale der 15. Staffel läuft am Donnerstag im Fernsehen

Lesen Sie auch

Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl "Bergdoktor"-Darsteller Hans Sigl im Porträt: Hört er bald auf?

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.