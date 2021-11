Rettung für überlastete Kliniken: Was ist das Kleeblatt-Prinzip?

Das Kleeblatt-Prinzip ist eine Methode, um durch Corona-Fälle überlastete Kliniken vor dem Kollaps zu retten. Das steckt hinter der Operation Kleeblatt.

28.11.2021 | Stand: 19:09 Uhr

Wenn Mediziner vom Kleeblatt-Prinzip oder der Operation Kleeblatt in der Corona-Pandemie reden, ist es in der Regel fünf vor zwölf. Denn dieses Konzept wird wirklich nur dann angewendet, wenn so viele Menschen schwer krank sind, dass die Intensivstationen praktisch niemanden mehr aufnehmen können und die Triage droht. Was steckt hinter dem Konzept? Wer entscheidet darüber? Und was bringt das Kleeblattkonzept?

Was ist das Kleeblatt-Prinzip bei Corona?

Das Kleeblatt-Prinzip kommt zum Einsatz, wenn Intensivstationen in bestimmten Krankenhäusern in Deutschland überlastet sind. Da die Zahl der Intensivbetten und das für den Betrieb nötige Pflegepersonal begrenzt ist, kann es - etwa im Fall der jetzigen Corona-Pandemie - passieren, dass eine Klinik keine Intensivpatienten mehr aufnehmen kann. Dann wird es nötig, die betroffenen Patienten in andere Städte oder sogar andere Bundesländer zu verteilen - im Rahmen des Kleeblatt-Prinzips.

Woher kommt der Name Kleeblatt-Prinzip oder Operation Kleeblatt?

Um die Organisation und die Verteilung von Patienten sinnvoll koordinieren zu können, wurde Deutschland in fünf sogenannte Kleeblätter mit jeweils einer zentralen Kontakt- und Koordinationsstelle ((Single Point of Contact, SPoC)) aufgeteilt. Das sind die Kleeblatt-Regionen:

Wie läuft die Patienten-Verlegung nach dem Kleeblatt-Prinzip ab?

"Sofern lokale und regionale Strukturen so ausgelastet sind, dass eine Verlegung von Intensivpatienten in benachbarte Regionen nicht mehr möglich ist, erfolgt eine überörtliche Verlegung von Patienten in weniger belastete Regionen", heißt es beim RKI.

Dazu schließt sich der Kontaktpunkt der betroffenen Region mit denen der anderen Kleeblätter kurz. Hat ein anderes Kleeblatt noch Kapazitäten, erfolgt die Verlegung der Patienten.

Unterstützt wird die Organisation bei Bedarf von der Fachgruppe Intensivmedizin / Infektiologie / Notfallmedizin (COVRIIN) beim Robert Koch-Institut

Bei der Koordination von Transportmitteln, etwas Fahrzeugen oder Hubschraubern, hilft das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum (GMLZ) des Bundes mit.

In Bayern startete die Operation Kleeblatt Ende November 2021. Airbus A310 der Bundeswehr, sogenannte Fliegende Intensivstationen, flogen Covid-19 Patienten, für die in bayerischen Intensivstationen kein Platz mehr war, in andere Bundesländer aus.

Wann wird das Kleeblatt-System zur Verlegung von Patienten angewandt?

Sobald eine Region ausgelastet ist und Gefahr läuft, Intensivpatienten nicht mehr, oder nicht mehr angemessen behandeln zu können. In der Corona-Pandemie droht dies aktuell vielen Gebieten.

Bilderstrecke

Airbus A320 Medevac: Das ist die "Fliegende Intensivstation" der Bundeswehr

1 von 11 Die "fliegende Intensivstation" der Bundeswehr im Einsatz: Ein Airbus A310 MedEvac der Bundeswehr startet auf dem Flughafen Köln-Bonn Richtung Mali. Bild: Henning Kaiser Die "fliegende Intensivstation" der Bundeswehr im Einsatz: Ein Airbus A310 MedEvac der Bundeswehr startet auf dem Flughafen Köln-Bonn Richtung Mali. Bild: Henning Kaiser 2 von 11 Der Begriff "MedEvac" steht beim Sanitätsdienst der Bundeswehr für den Transport schwer verletzter Menschen im Flugzeug (Medical Evacuation). Bild: Kevin Schrief, dpa Der Begriff "MedEvac" steht beim Sanitätsdienst der Bundeswehr für den Transport schwer verletzter Menschen im Flugzeug (Medical Evacuation). Bild: Kevin Schrief, dpa 3 von 11 Dazu kann zum Beispiel ein Airbus vom Typ A 310 samt einer medizinischen Crew in eine fliegende Intensivstation umgewandelt werden. Bild: Kevin Schrief, dpa Dazu kann zum Beispiel ein Airbus vom Typ A 310 samt einer medizinischen Crew in eine fliegende Intensivstation umgewandelt werden. Bild: Kevin Schrief, dpa 4 von 11 Die Maschine bietet dann Platz für sechs Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Bild: Maurice Heck Die Maschine bietet dann Platz für sechs Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Bild: Maurice Heck 5 von 11 Darüber hinaus hat sie bis zu 38 Liegeplätze für weniger schwer verletzte Menschen. Bild: Kevin Schrief, dpa Darüber hinaus hat sie bis zu 38 Liegeplätze für weniger schwer verletzte Menschen. Bild: Kevin Schrief, dpa 6 von 11 Zur medizinischen Besatzung des A310 Medevac gehören bis zu 25 Fachärzte, Pflegekräfte und Sanitäter. Bild: Kevin Schrief, dpa Zur medizinischen Besatzung des A310 Medevac gehören bis zu 25 Fachärzte, Pflegekräfte und Sanitäter. Bild: Kevin Schrief, dpa 7 von 11 Am Flughafen Köln-Bonn steht ein Airbus MedEvac in ständiger Bereitschaft. Bild: Christoph Soeder, dpa Am Flughafen Köln-Bonn steht ein Airbus MedEvac in ständiger Bereitschaft. Bild: Christoph Soeder, dpa 8 von 11 Der A310 Medevac im Einsatz: Ein verwundeter Soldat aus der Ukraine wird auf dem militärischen Teil des Flughafen Tegels aus der Maschine zum Weitertransport ins Bundeswehrkrankenhaus Berlin gebracht. Bild: Christoph Soeder, dpa Der A310 Medevac im Einsatz: Ein verwundeter Soldat aus der Ukraine wird auf dem militärischen Teil des Flughafen Tegels aus der Maschine zum Weitertransport ins Bundeswehrkrankenhaus Berlin gebracht. Bild: Christoph Soeder, dpa 9 von 11 Die "Fliegende Intensivstation" 2020 bei ihrer Rückkehr aus Bergamo. Wegen der dramatischen Notlage in Norditalien brachte die Luftwaffe Corona-Patienten damals zur Behandlung nach Deutschland. Bild: Kevin Schrief, dpa Die "Fliegende Intensivstation" 2020 bei ihrer Rückkehr aus Bergamo. Wegen der dramatischen Notlage in Norditalien brachte die Luftwaffe Corona-Patienten damals zur Behandlung nach Deutschland. Bild: Kevin Schrief, dpa 10 von 11 Auch bei der Verlegung von Corona-Patienten aus Bayern in andere Bundesländer spielte der Airbus A310 Medevac eine wichtige Rolle. Bild: Maurice Heck, dpa (Archiv/Symbolbild) Auch bei der Verlegung von Corona-Patienten aus Bayern in andere Bundesländer spielte der Airbus A310 Medevac eine wichtige Rolle. Bild: Maurice Heck, dpa (Archiv/Symbolbild) 11 von 11 Die Luftwaffe bezeichnet die Maschine als "wichtiges Glied in der Rettungskette zur medizinischen Evakuierung schwer und schwerst verletzter Personen über große Distanzen". Bild: Kevin Schrief, dpa Die Luftwaffe bezeichnet die Maschine als "wichtiges Glied in der Rettungskette zur medizinischen Evakuierung schwer und schwerst verletzter Personen über große Distanzen". Bild: Kevin Schrief, dpa 1 von 11 Die "fliegende Intensivstation" der Bundeswehr im Einsatz: Ein Airbus A310 MedEvac der Bundeswehr startet auf dem Flughafen Köln-Bonn Richtung Mali. Bild: Henning Kaiser Die "fliegende Intensivstation" der Bundeswehr im Einsatz: Ein Airbus A310 MedEvac der Bundeswehr startet auf dem Flughafen Köln-Bonn Richtung Mali. Bild: Henning Kaiser

Seit wann gibt es das Kleeblatt-System in Deutschland?

Das Kleeblatt-Prinzip zur Steuerung von innerdeutschen Patienten-Verlegungen wurde 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie entwickelt. Beteiligt waren Vertreter einer ganzen Reihe von Stellen, nämlich