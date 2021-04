Prinz Philip ist tot: Sein Leben im Schatten der Krone

Prinz Philip, der Mann an der Seite von Queen Elizabeth, ist gestorben. Ein Nachruf über ein langes Leben, seine deutschen Wurzeln und seinen Humor.

09.04.2021 | Stand: 14:55 Uhr

Wahrscheinlich wäre ihm jetzt ein Witz eingefallen – ein makabrer gewiss, gut möglich auch ein politisch unkorrekter. Solche Sprüche hatte er am liebsten.

Wie würde Prinz Philip auf die stille Trauer reagieren, die sich nun urplötzlich über das Königreich gelegt hat? Dieser kantige, scharfsinnige Mann, der laut eigenen Worten „nach der Verfassung gar nicht existierte“? Wahrscheinlich würde er sogar auf seinen eigenen Tod mit seinem äußerst trockenen Humor antworten. Und das britische Volk würde in seiner Bestürzung milde lächeln, wie es das zumeist getan hat, wenn es um den Royal ging. Am 9. April 2021 ist Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, Graf von Merioneth und Baron Greenwich, nun im Alter von 99 Jahren gestorben. Der Mann, der den überwältigenden Großteil seines Lebens einen Schritt hinter Königin Elizabeth II. verbrachte, die durch ihre gekrönte Stellung und zumeist farbenfrohe Kleiderwahl im Rampenlicht steht.

Fast 70 Jahre lang war Prinz Philip vor allem eines: Ehemann

Der Ehemann der Queen wurde fast sieben Jahrzehnte lang eben fast ausschließlich genau als das wahrgenommen: als Ehemann der Königin. So verlief sein Leben im Dienst der Krone und gleichwohl in deren Schatten. Aber er, der trotz seiner späten Einbürgerung als Sinnbild des englischen Gentleman aus der Oberschicht gilt, nahm die Begleiterrolle nicht nur an, sondern füllte sie auch aus. So beschrieb er sich selbst einmal als „den besten Gedenktafelenthüller der Welt“.

Das war jedoch nur ein Teil der Geschichte – der offizielle. Beobachter sind sich einig, dass ohne ihn die Queen nicht das enorme Pensum hätte ableisten können, das sie selbst im hohen Alter noch erbringt. „Lass es uns angehen“, so heißt es aus seinem Umfeld, sei einer seiner meistgebrauchten Sätze gewesen.

Bilderstrecke

Prinz Philip: Das Leben des britischen Royals an der Seite von Königin Elisabeth II.

1 von 14 Trauer um Prinz Philip, der seit über 73 Jahren mit Königin Elisabeth II. verheiratet war. Er galt als fleißiger Royal, hatte unzählige öffentliche Termine und Ämter inne. Über die Jahre stand er aber auch immer wieder wegen seiner Ansichten und seines umstrittenen Humors in der Kritik. Ein Rückblick. Bild: Adrian Dennis/dpa (Archvibild) Trauer um Prinz Philip, der seit über 73 Jahren mit Königin Elisabeth II. verheiratet war. Er galt als fleißiger Royal, hatte unzählige öffentliche Termine und Ämter inne. Über die Jahre stand er aber auch immer wieder wegen seiner Ansichten und seines umstrittenen Humors in der Kritik. Ein Rückblick. Bild: Adrian Dennis/dpa (Archvibild) 2 von 14 Prinz Philip wurde am 10. Juni 1921 auf Korfu (Griechenland) geboren. Sein Vater war Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark, sein Mutter Prinzessin Alice von Battenberg. Weil sich seine Eltern früh trennten und seine Mutter mit psychischen Problemen kämpfte, wuchsen Philip und seine vier älteren Schwestern bei Verwandten und in Internaten auf. Zum Vater hatte er nur schriftlichen Kontakt. Bild: The Royal Collection/ho/dpa (Archivbild) Prinz Philip wurde am 10. Juni 1921 auf Korfu (Griechenland) geboren. Sein Vater war Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark, sein Mutter Prinzessin Alice von Battenberg. Weil sich seine Eltern früh trennten und seine Mutter mit psychischen Problemen kämpfte, wuchsen Philip und seine vier älteren Schwestern bei Verwandten und in Internaten auf. Zum Vater hatte er nur schriftlichen Kontakt. Bild: The Royal Collection/ho/dpa (Archivbild) 3 von 14 Nachdem Philip im zweiten Weltkrieg für das britische Militär gekämpft hatte, heiratete er am 20. November 1947 Prinzessin Elisabeth, seine Cousine dritten Grades. Schon im Alter von 13 Jahren soll sich Elisabeth bei der Hochzeit einer gemeinsamen Verwandten in Philip verliebt haben. Da Philip lange als unpassende Partie für sie galt, schrieben sie heimlich Briefe und verlobten sich bereits 1946. Bild: picture alliance /Pa/PAWire/dpa (Archivfoto) Nachdem Philip im zweiten Weltkrieg für das britische Militär gekämpft hatte, heiratete er am 20. November 1947 Prinzessin Elisabeth, seine Cousine dritten Grades. Schon im Alter von 13 Jahren soll sich Elisabeth bei der Hochzeit einer gemeinsamen Verwandten in Philip verliebt haben. Da Philip lange als unpassende Partie für sie galt, schrieben sie heimlich Briefe und verlobten sich bereits 1946. Bild: picture alliance /Pa/PAWire/dpa (Archivfoto) 4 von 14 Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, und seine Frau Prinzessin Elisabeth im August 1951 mit ihren Kindern, Prinz Charles und Prinzessin Anne, auf dem Anwesen des Clarence House in London. Zu dieser Zeit war die Familie gerade wieder in Großbritannien vereint. Weil Philip für das Militär auf Malta stationiert war, lebten er und seine Frau dort, die Kinder blieben in London. Später folgten die gemeinsamen Söhne Andrew (geb. 1960) und Edward (geb. 1964). Bild: picture alliance /Uncredited/AP/dpa (Archivbild) Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, und seine Frau Prinzessin Elisabeth im August 1951 mit ihren Kindern, Prinz Charles und Prinzessin Anne, auf dem Anwesen des Clarence House in London. Zu dieser Zeit war die Familie gerade wieder in Großbritannien vereint. Weil Philip für das Militär auf Malta stationiert war, lebten er und seine Frau dort, die Kinder blieben in London. Später folgten die gemeinsamen Söhne Andrew (geb. 1960) und Edward (geb. 1964). Bild: picture alliance /Uncredited/AP/dpa (Archivbild) 5 von 14 Nach dem Tod ihres Vaters König Georg VI. am 6. Februar 1952 wurde die Thronfolgerin Elisabeth zur Königin von England. Ihr Mann stand ihr seither als Prinzgemahl zu Seite. Mit über 68 Jahren im Amt war er der dienstälteste Prinzgemahl in der Geschichte des Königreichs und hatte daneben zahlreiche militärische Höchstränge inne. Bild: picture-alliance/dpa (Archivbild) Nach dem Tod ihres Vaters König Georg VI. am 6. Februar 1952 wurde die Thronfolgerin Elisabeth zur Königin von England. Ihr Mann stand ihr seither als Prinzgemahl zu Seite. Mit über 68 Jahren im Amt war er der dienstälteste Prinzgemahl in der Geschichte des Königreichs und hatte daneben zahlreiche militärische Höchstränge inne. Bild: picture-alliance/dpa (Archivbild) 6 von 14 Die britische Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip bei einem Spaziergang auf ihrem Besitz in Balmoral (Schottland) im September 1972. Seit vielen Jahren verbrachte die Königsfamilie hier ihren gemeinsamen Sommerurlaub. Neben Spaziergängen mit ihren Corgis, besuchten sie dort die Highland-Festspiele und fischten im Fluss des Anwesens. Außerdem teilten die Königin und Prinz Philip die Leidenschaft für Pferde. Bild: UPI/dpa (Archivbild) Die britische Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip bei einem Spaziergang auf ihrem Besitz in Balmoral (Schottland) im September 1972. Seit vielen Jahren verbrachte die Königsfamilie hier ihren gemeinsamen Sommerurlaub. Neben Spaziergängen mit ihren Corgis, besuchten sie dort die Highland-Festspiele und fischten im Fluss des Anwesens. Außerdem teilten die Königin und Prinz Philip die Leidenschaft für Pferde. Bild: UPI/dpa (Archivbild) 7 von 14 Auch auf dienstlichen Reisen begleitete Prinzgemahl Philip seine Frau Königin Elizabeth II.. Wie hier bei einem gemeinsamen Besuch in Indien, wo die beiden einen Kranz am Grabmal von Bürgerrechtler Mahatma Gandhi in Neu Delhi niederlegten. Bis 1947 war Indien eine britische Kolonie. Gandhi setzte sich maßgeblich für Indines Unabhängigkeit ein. Bild: John Stillwell/dpa (Archivbild) Auch auf dienstlichen Reisen begleitete Prinzgemahl Philip seine Frau Königin Elizabeth II.. Wie hier bei einem gemeinsamen Besuch in Indien, wo die beiden einen Kranz am Grabmal von Bürgerrechtler Mahatma Gandhi in Neu Delhi niederlegten. Bis 1947 war Indien eine britische Kolonie. Gandhi setzte sich maßgeblich für Indines Unabhängigkeit ein. Bild: John Stillwell/dpa (Archivbild) 8 von 14 Am 6. September 1997 begleitete Prinz Philip seine Enkel Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung ihrer Mutter Prinzessin Diana. Gemeinsam mit Dianas Bruder Charles Spencer und Prinz Charles gingen sie hinter Dianas Sarg her. Nach der Trennung von Prinz Charles 1996, starb Prinzessin Diana am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Bild: Jeff J Mitchell, dpa (Archivbild) Am 6. September 1997 begleitete Prinz Philip seine Enkel Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung ihrer Mutter Prinzessin Diana. Gemeinsam mit Dianas Bruder Charles Spencer und Prinz Charles gingen sie hinter Dianas Sarg her. Nach der Trennung von Prinz Charles 1996, starb Prinzessin Diana am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Bild: Jeff J Mitchell, dpa (Archivbild) 9 von 14 Pferdekutschenrennen sind seit vielen Jahren eine der großen Leidenschaften von Prinz Philip. In seiner Freizeit spielt er außerdem Polo, ist Pilot und segelt gerne. Trotz zahlreicher gesundheitlicher Probleme betätigt sich der Prinzgemahl auch im hohen Alter sportlich. Diese Leidenschaft teilt er mit seiner Frau Königin Elisabeth II., die den Pferdesport ebenfalls liebt. Bild: Steve Parsons, dpa (Archivbild) Pferdekutschenrennen sind seit vielen Jahren eine der großen Leidenschaften von Prinz Philip. In seiner Freizeit spielt er außerdem Polo, ist Pilot und segelt gerne. Trotz zahlreicher gesundheitlicher Probleme betätigt sich der Prinzgemahl auch im hohen Alter sportlich. Diese Leidenschaft teilt er mit seiner Frau Königin Elisabeth II., die den Pferdesport ebenfalls liebt. Bild: Steve Parsons, dpa (Archivbild) 10 von 14 Prinz Philip war nicht nur als humorvoller Sturkopf bekannt, sondern auch für seine Taktlosigkeit bei öffentlichen Auftritten. Seine Frage "Bewerft ihr euch immer noch mit Speeren?", die er bei einem Besuch in Australien 2002 an Aborigines, den Ureinwohnern von Australiens, stellte, brachte ihm große Kritik ein. Ähnlich unangenehm auffällig war es, als er 1997 Bundeskanzler Helmut Kohl mit "Willkommen, Herr Reichskanzler" begrüßte. Bild: epa/PA/Fiona Hanson/dpa (Archivbild) Prinz Philip war nicht nur als humorvoller Sturkopf bekannt, sondern auch für seine Taktlosigkeit bei öffentlichen Auftritten. Seine Frage "Bewerft ihr euch immer noch mit Speeren?", die er bei einem Besuch in Australien 2002 an Aborigines, den Ureinwohnern von Australiens, stellte, brachte ihm große Kritik ein. Ähnlich unangenehm auffällig war es, als er 1997 Bundeskanzler Helmut Kohl mit "Willkommen, Herr Reichskanzler" begrüßte. Bild: epa/PA/Fiona Hanson/dpa (Archivbild) 11 von 14 Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, war außerdem Ehrenoberst der "Rifles", einem englischen Infanterieregiment. Er war selbst militärisch aktiv und hatte während seiner Zeit als Prinzgemahl rund 22.000 offizielle Termine. 2017 trat er aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung von seinen öffentlichen Ämtern zurück. Gerade für militärische Auszeichnungen war er oft aber trotzdem an der Seite seiner Frau dabei. Bild: Christian Charisius/dpa (Archivbild) Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, war außerdem Ehrenoberst der "Rifles", einem englischen Infanterieregiment. Er war selbst militärisch aktiv und hatte während seiner Zeit als Prinzgemahl rund 22.000 offizielle Termine. 2017 trat er aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung von seinen öffentlichen Ämtern zurück. Gerade für militärische Auszeichnungen war er oft aber trotzdem an der Seite seiner Frau dabei. Bild: Christian Charisius/dpa (Archivbild) 12 von 14 Prinz Philip soll zu den meisten seiner Enkel ein gutes Verhältnis gehabt haben. Vor allem Prinz William stand er nach dem Tod von dessen Mutter Prinzessin Diana sehr nahe. Der Prinzgemahl gab an, sich gut in die Lage seiner Enkel versetzen zu können, da er selbst ohne Mutter aufwuchs. Bild: Yui Mok/dpa (Archivbild) Prinz Philip soll zu den meisten seiner Enkel ein gutes Verhältnis gehabt haben. Vor allem Prinz William stand er nach dem Tod von dessen Mutter Prinzessin Diana sehr nahe. Der Prinzgemahl gab an, sich gut in die Lage seiner Enkel versetzen zu können, da er selbst ohne Mutter aufwuchs. Bild: Yui Mok/dpa (Archivbild) 13 von 14 Die britische Königin Elisabeth II. und Prinz Philip verband eine 73 Jahre lange Ehe. Über 65 Jahre davon stand der Prinzgemahl seiner Frau auch bei öffentlichen Terminen zur Seite. Zum Ende des Jahres 2020 machte sich bereits der kritische Gesundheitszustand von Prinz Philip öffentlich bemerkbar. Im Februar 2021 verließ sein Sohn Prinz Charles unter Tränen die Klinik, auch sein Enkel Prinz William äußerte sich mit großer Sorge zum Krankenhausaufenthalt seines Großvaters. Bild: Arthur Edwards/The Sun/dpa (Archivbild) Die britische Königin Elisabeth II. und Prinz Philip verband eine 73 Jahre lange Ehe. Über 65 Jahre davon stand der Prinzgemahl seiner Frau auch bei öffentlichen Terminen zur Seite. Zum Ende des Jahres 2020 machte sich bereits der kritische Gesundheitszustand von Prinz Philip öffentlich bemerkbar. Im Februar 2021 verließ sein Sohn Prinz Charles unter Tränen die Klinik, auch sein Enkel Prinz William äußerte sich mit großer Sorge zum Krankenhausaufenthalt seines Großvaters. Bild: Arthur Edwards/The Sun/dpa (Archivbild) 14 von 14 Am 9. April 2021 dann die traurige Nachricht: Prinz Philip ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Bild: Alastair Grant, dpa Am 9. April 2021 dann die traurige Nachricht: Prinz Philip ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Bild: Alastair Grant, dpa 1 von 14 Trauer um Prinz Philip, der seit über 73 Jahren mit Königin Elisabeth II. verheiratet war. Er galt als fleißiger Royal, hatte unzählige öffentliche Termine und Ämter inne. Über die Jahre stand er aber auch immer wieder wegen seiner Ansichten und seines umstrittenen Humors in der Kritik. Ein Rückblick. Bild: Adrian Dennis/dpa (Archvibild) Trauer um Prinz Philip, der seit über 73 Jahren mit Königin Elisabeth II. verheiratet war. Er galt als fleißiger Royal, hatte unzählige öffentliche Termine und Ämter inne. Über die Jahre stand er aber auch immer wieder wegen seiner Ansichten und seines umstrittenen Humors in der Kritik. Ein Rückblick. Bild: Adrian Dennis/dpa (Archvibild)

Neben der Königin galt der Herzog von Edinburgh als Vorbild für Pflichtbewusstsein, als Anker der Stabilität in einem Land, das zunächst den Zerfall des Empires erlebte und sich vor dem Hintergrund etlicher Welt-Geschehnisse politisch neu aufstellen musste. Dabei war die Unterordnung für Philip zunächst nicht einfach. „Seit 1947 führt er das Leben, das er führt, nur, weil er die Frau geheiratet hat, die er geheiratet hat“, schrieb einst der Biograf Gyles Brandreth.

Queen Elizabeth II. nannte Prinz Philip "meine Stärke und meinen Fels"

Lesen Sie auch

Queen-Ehemann Prinz Philip ist tot - Trauer um Ehemann der Queen

Der unabhängige Geist rebellierte, brach immer wieder aus dem engen Korsett aus, das der Palast ihm anzulegen versuchte, lebte sich auf Partys aus. Die Gerüchte, dass er, Typ Abenteurer und Draufgänger, nach der Hochzeit 1947 regelmäßig fremdgegangen sei, halten sich seit Jahrzehnten hartnäckig, neu befeuert durch die Serie „The Crown“.

Aber auch wenn er es an ehelicher Treue vermissen lassen haben mag, sei er doch immer „absolut loyal“ gewesen, sagt die Historikerin und royale Expertin Karina Urbach, insbesondere seit seine Frau 1953 zur Königin gekrönt wurde. „Er hat ihr geholfen, dieses Amt auszuüben und war existenziell wichtig.“

Das verriet auch die sonst so distanzierte Queen in einer jener seltenen öffentlichen Liebeserklärungen, die sie ihrem Mann zur Goldenen Hochzeit machte, als sie ihn als „meine Stärke und meinen Fels“ pries. „Er hat mir ganz einfach in all den Jahren Kraft und Halt gegeben“, sagte sie noch einmal 2017. Und das, obwohl sich der „Charakterkopf“ immer wieder Patzer erlaubte und für mittelschwere Skandale sorgte – dank seines englischen Humors, den nicht wenige rabenschwarz nennen würden.

„Wenn ihr noch viel länger hierbleibt, bekommt ihr alle Schlitzaugen“, bemerkte er 1986 gegenüber britischen Studenten in China. Auf der Insel, wo man in Sachen Sarkasmus äußerst schmerzbefreit ist, fand man den derben Spruch witzig, im Reich der Mitte verständlicherweise weniger. In Nigeria sagte der „Duke of Hazard“, der „Herzog der Gefahr“, wie ihn die Presse wegen seiner Ausrutscher fast liebevoll getauft hat, zu dem in Landestracht gekleideten Präsidenten: „Sie sehen aus, als wollten Sie gleich ins Bett.“

Bilderstrecke

Prinz Philip ist tot - das waren seine lustigsten Sprüche

1 von 15 Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, ist am 9. April 2021 gestorben. Berüchtigt war der Royal vor allem für seine bissigen Sprüche bei öffentlichen Auftritten. Eine Auswahl. Bild: Alastair Grant/AP Pool/AP/dpa (Archiv) Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, ist am 9. April 2021 gestorben. Berüchtigt war der Royal vor allem für seine bissigen Sprüche bei öffentlichen Auftritten. Eine Auswahl. Bild: Alastair Grant/AP Pool/AP/dpa (Archiv) 2 von 15 Besonders Frauen wurden oft Opfer seiner Sprüche - auch seine Frau, die britische Königin Elizabeth II., nahm Prinz Philip auf die Schippe. In Australien wurde den Royals bei ihrem Besuch 1954 ein Paar als Mister und Doktor Robinson vorgestellt. Der Mann sagte: "Meine Frau hat einen Doktor in Philosophie und ist viel wichtiger als ich." Der Prinz antwortete trocken: "Wir haben dieses Problem in unserer Familie auch." Bild: Andy Rain/EPA/dpa Besonders Frauen wurden oft Opfer seiner Sprüche - auch seine Frau, die britische Königin Elizabeth II., nahm Prinz Philip auf die Schippe. In Australien wurde den Royals bei ihrem Besuch 1954 ein Paar als Mister und Doktor Robinson vorgestellt. Der Mann sagte: "Meine Frau hat einen Doktor in Philosophie und ist viel wichtiger als ich." Der Prinz antwortete trocken: "Wir haben dieses Problem in unserer Familie auch." Bild: Andy Rain/EPA/dpa 3 von 15 Es ging auch mal derber her: Schon in frühen Ehejahren - hier die Hochzeit in Westminster Abbey 1947 - ließ er im Dialog mit einem Bahnarbeiter aufhorchen. Der Prinz fragte nach den Aufstiegschancen des Mannes, woraufhin er die Antwort bekam: "Oh, da müsste schon mein Boss sterben." Daraufhin entgegnete der Royal: "Genau wie bei mir." Bild: PA Wire/dpa Es ging auch mal derber her: Schon in frühen Ehejahren - hier die Hochzeit in Westminster Abbey 1947 - ließ er im Dialog mit einem Bahnarbeiter aufhorchen. Der Prinz fragte nach den Aufstiegschancen des Mannes, woraufhin er die Antwort bekam: "Oh, da müsste schon mein Boss sterben." Daraufhin entgegnete der Royal: "Genau wie bei mir." Bild: PA Wire/dpa 4 von 15 Äußerst charmant verhielt er sich auch gegenüber Schülerinnen der Queen-Anne's-Schule in Reading, die bei seinem Besuch blurote Schuluniformen trugen. Sie bekamen vom Prinzgemahl zu hören: "Ihr seht aus wie Draculas Töchter". Bild: John Stillwell/PA Wire/dpa Äußerst charmant verhielt er sich auch gegenüber Schülerinnen der Queen-Anne's-Schule in Reading, die bei seinem Besuch blurote Schuluniformen trugen. Sie bekamen vom Prinzgemahl zu hören: "Ihr seht aus wie Draculas Töchter". Bild: John Stillwell/PA Wire/dpa 5 von 15 "Wenn ein Mann einer Frau die Autotür öffnet, kann das zweierlei bedeuten", erklärte der Prinz 2004. "Entweder ist es eine neue Frau oder ein neues Auto." Bild: Steve Parsons/dpa "Wenn ein Mann einer Frau die Autotür öffnet, kann das zweierlei bedeuten", erklärte der Prinz 2004. "Entweder ist es eine neue Frau oder ein neues Auto." Bild: Steve Parsons/dpa 6 von 15 Apropos Auto: Ein schottischer Fahrlehrer bekam vom Prinzen folgende Frage zu hören: "Wie halten Sie die Schotten hier lange genug vom Saufen ab, damit sie die Fahrprüfung bestehen?“ Das geht wohl als typisch britischer Humor durch, doch oftmals überschritt der Royal auch die Grenzen des guten Geschmacks... Bild: Chris Radburn/PA Wire/dpa Apropos Auto: Ein schottischer Fahrlehrer bekam vom Prinzen folgende Frage zu hören: "Wie halten Sie die Schotten hier lange genug vom Saufen ab, damit sie die Fahrprüfung bestehen?“ Das geht wohl als typisch britischer Humor durch, doch oftmals überschritt der Royal auch die Grenzen des guten Geschmacks... Bild: Chris Radburn/PA Wire/dpa 7 von 15 Der dunkelhäutige britische Politiker Lord Taylor of Warwick wurde von Prinz Philip gefragt: "Aus welchem exotischen Teil der Welt kommen Sie?" Bild: Jörg Carstensen/dpa Der dunkelhäutige britische Politiker Lord Taylor of Warwick wurde von Prinz Philip gefragt: "Aus welchem exotischen Teil der Welt kommen Sie?" Bild: Jörg Carstensen/dpa 8 von 15 Britische Austauschstudenten in China warnte er bei einem Besuch in der Volksrepublik: "Wenn Sie länger hier bleiben, werden Sie mit Schlitzaugen zurück kommen." Bild: Steve Parsons/PA Wire/dpa Britische Austauschstudenten in China warnte er bei einem Besuch in der Volksrepublik: "Wenn Sie länger hier bleiben, werden Sie mit Schlitzaugen zurück kommen." Bild: Steve Parsons/PA Wire/dpa 9 von 15 Ein Studenten aus Großbritannien, der Papua-Neuguinea zu Fuß durchquert hatte, wurde von Prinz Philip gefragt: "Sie sind also nicht gegessen worden?" Bild: Robert Perry/EPA/dpa Ein Studenten aus Großbritannien, der Papua-Neuguinea zu Fuß durchquert hatte, wurde von Prinz Philip gefragt: "Sie sind also nicht gegessen worden?" Bild: Robert Perry/EPA/dpa 10 von 15 Der damalige deutsche Bundesklanzler Helmut Kohl (r.) wurde 1997 bei einem Besuch des Prinzen in Niedersachsen mit den Worten begrüßt: "Guten Tag, Herr Reichskanzler!". Reichskanzler lautete die Amtsbezeichnung von Adolf Hitler. Bild: Wolfgang Weihs Der damalige deutsche Bundesklanzler Helmut Kohl (r.) wurde 1997 bei einem Besuch des Prinzen in Niedersachsen mit den Worten begrüßt: "Guten Tag, Herr Reichskanzler!". Reichskanzler lautete die Amtsbezeichnung von Adolf Hitler. Bild: Wolfgang Weihs 11 von 15 "Werfen Sie noch mit Speeren aufeinander?", fragte er einen Aborigine beim Besuch in Australien 2002. Bild: Fiona Hanson/epa/PA/dpa "Werfen Sie noch mit Speeren aufeinander?", fragte er einen Aborigine beim Besuch in Australien 2002. Bild: Fiona Hanson/epa/PA/dpa 12 von 15 Echt tierisch: "Wenn an der Nordostküste von Norfolk – auf der Hauptroute der Zugvögel nach Skandinavien – große Windkraftwerke gebaut werden, fliegen die Enten in Scheiben zu uns zurück?“, wollte er 2005 am Rande einer Veranstaltung zum Klimawandel wissen. Bild: Chris Radburn Echt tierisch: "Wenn an der Nordostküste von Norfolk – auf der Hauptroute der Zugvögel nach Skandinavien – große Windkraftwerke gebaut werden, fliegen die Enten in Scheiben zu uns zurück?“, wollte er 2005 am Rande einer Veranstaltung zum Klimawandel wissen. Bild: Chris Radburn 13 von 15 Alfredo Stroessner, den ehemaligen Diktator Paraguays, lobte der Royal einst: "Wie schön, in einem Land zu sein, das nicht von seinem Volk regiert wird." Bild: INP/dpa Alfredo Stroessner, den ehemaligen Diktator Paraguays, lobte der Royal einst: "Wie schön, in einem Land zu sein, das nicht von seinem Volk regiert wird." Bild: INP/dpa 14 von 15 Als ihm einst der 13-jährige Schüler Andrew Adams erzählt, er wolle Astronaut werden, antwortet Philip: "Davor müsstest du aber etwas abspecken. Du wirst niemals fliegen, wenn Du so dick bist". Bild: Boris Roessler/dpa Als ihm einst der 13-jährige Schüler Andrew Adams erzählt, er wolle Astronaut werden, antwortet Philip: "Davor müsstest du aber etwas abspecken. Du wirst niemals fliegen, wenn Du so dick bist". Bild: Boris Roessler/dpa 15 von 15 Doch auch seine eigenen Kinder bekamen ihr Fett weg. Über seine Tochter Prinzessin Anne (r.), eine leidenschaftliche Pferde-Liebhaberin, sagte er einst öffentlich: "Anne interessiert sich für niemanden, der kein Heu frisst und furzt." Bild: Michael Dunlea/dpa Doch auch seine eigenen Kinder bekamen ihr Fett weg. Über seine Tochter Prinzessin Anne (r.), eine leidenschaftliche Pferde-Liebhaberin, sagte er einst öffentlich: "Anne interessiert sich für niemanden, der kein Heu frisst und furzt." Bild: Michael Dunlea/dpa 1 von 15 Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, ist am 9. April 2021 gestorben. Berüchtigt war der Royal vor allem für seine bissigen Sprüche bei öffentlichen Auftritten. Eine Auswahl. Bild: Alastair Grant/AP Pool/AP/dpa (Archiv) Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, ist am 9. April 2021 gestorben. Berüchtigt war der Royal vor allem für seine bissigen Sprüche bei öffentlichen Auftritten. Eine Auswahl. Bild: Alastair Grant/AP Pool/AP/dpa (Archiv)

Bundeskanzler Helmut Kohl begrüßte er als „Herr Reichskanzler“ und Kindern vom Taubstummenbund, die neben einer laut spielenden Steelband standen, gab er zu verstehen, bei der Musik sei es kein Wunder, dass sie gehörlos seien. Dem paraguayischen Diktator Alfredo Stroessner trat er mit den Worten gegenüber, er sei gern mal wieder in einem Land, in dem nicht das Volk das Sagen habe.

Die Liste der Anekdoten über ihn ist endlos und berüchtigt. Es waren die markigen, bisweilen unverschämten Aussagen, die dem Herzog von Edinburgh beim Volk viele Sympathien einbrachten. Für einen Lacher war Philip stets gut, und verziehen haben die Briten ihm eh immer, genauso wie die Königin.

Prinz Philip im Alter von 99 Jahren gestorben: Das waren seine Wurzeln

Gleichwohl musste der amtsälteste Monarchen-Ehepartner erst in seine Gatten-Rolle in der „Firma“ finden, wie er das royale Unternehmen Windsor nannte. Als er beispielsweise seinen Familiennamen nicht vererben durfte, soll er vor Wut geschäumt haben. „Ich bin nur eine verdammte Amöbe“, polterte der selbstbewusste Prinzgemahl, der gerne in Uniform auftrat. Dagegen war öffentlich kein Murren zu vernehmen über den Umstand, dass er laut Protokoll stets einen Schritt hinter seiner Ehefrau zu gehen hatte, weil er im Rang unter ihr stand. „Das ist eine erfundene Tradition“, sagt Urbach und verweist auf Vorfahrin Queen Victoria, wo solch eine Degradierung unvorstellbar gewesen wäre. Die Berater am Hof hätten dies jedoch zu Beginn von Elizabeths Regentschaft durchgesetzt und so versucht, Philip „an den Rand zu drängen“.

Tatsächlich musste der Traditionalist sich sein Leben anders vorgestellt haben. Philippos Andreou wurde als Sohn des Prinzen Andreas von Griechenland und Dänemark und Prinzessin Alice am 10. Juni 1921 auf der Insel Korfu geboren – auf einem Esstisch, wie es heißt – und trug selbst den Titel des Prinzen von Griechenland. Er stand an sechster Stelle in der Thronfolge des Landes. Väterlicherseits hat er Wurzeln im Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, seine Mutter war eine geborene Battenberg – ein deutscher Name, der später anglifiziert wurde. Heute heißen die Royals offiziell Mountbatten-Windsor. Der Doppelname war ein Zugeständnis der Queen an ihren Mann.

Bereits zu seiner Geburt galt die Ehe seiner Eltern als gescheitert. Der junge Philip, ein Ur-Enkel von Königin Victoria, wuchs zunächst bei seiner psychisch kranken Mutter, später in Internaten auf. Weil er ein Jahr lang die süddeutsche Schule Salem besuchte, sprach er zudem Deutsch. Durch seine familiären Bande sowie zahlreiche Besuche pflegte er eine besondere Affinität zur Bundesrepublik und betonte nach dem Zweiten Weltkrieg, „mit Deutschenhass allein können wir nicht überleben“. Die Reise des royalen Paars zur Annäherung im Jahr 1965 nach Berlin war auch sein Anliegen.

Der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte der Buckingham-Palast am 09.04.2021 in London mit. Bild: Andy Rain, dpa (Archiv)

Nach seinem Schulabschluss besuchte er das britische Royal Naval College in Dartmouth und wurde mit 18 Jahren auf das britische Kriegsschiff HMS „Ramillies“ abkommandiert. Während des Zweiten Weltkriegs diente Philip dann als Marine-Offizier auf zahlreichen weiteren Schiffen. Noch während seiner militärischen Ausbildung traf der hochgewachsene Philip auf einer Hochzeit auf Elizabeth. Es war Liebe auf den ersten Blick, sagte die Queen später.

Die 13-jährige Lilibet und der fünf Jahre ältere, gut aussehende Teenager begannen, sich Briefe zu schreiben. 1946 hielt er bei König Georg VI. um ihre Hand an, was vielen widerstrebte. Immerhin lag der Krieg erst ein Jahr zurück. Im November 1947 heirateten die beiden dann, die deutsche Verwandtschaft des Bräutigams war zur Hochzeit unerwünscht.

Schon am 6. Februar 1952 wurde das junge Paar aus seinem unbeschwerten Leben gerissen: Elizabeths Vater starb. Sie wurde im Jahr darauf zur Königin gekrönt. Philip führte fortan das Leben als Prinzgemahl, oder nach seinen Worten als „enteigneter Balkanprinz für Balkonszenen“. Nachdem er 1951 seine aktive Karriere bei der Marine beendet hatte, entdeckte er stattdessen eine neue Leidenschaft für sich: das Fliegen. Es war neben dem Segeln, Pferdekutschenrennen und dem Polospiel seine liebste Freizeitbeschäftigung. Zudem malte er und verschrieb sich dem Sammeln von allerlei, darunter auch Cartoons.

Prinz Philip verlieh der britischen Monarchie Farbe und Witz

Er sei Teil der Identität der Nation, befand Christopher Lee, Historiker und Freund des Herzogs. Immerhin hatte Philip sein gesamtes Leben dem Volk gedient, manchmal auf skurrile, manchmal auf unzeitgemäße Weise. Aber stets auf eine originale Prinz-Philip-Art.

Er verlieh der häufig angestaubt wirkenden Monarchie Farbe und Witz. Zu seinem öffentlichen Tun wahrte er eine ironische Distanz, im Hintergrund soll er für die Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar die Fäden als Familien-Patriarch gezogen haben.

Selbst im Jahr 2015, da feierte er bereits seinen 95. Geburtstag, nahm Philip, der Schirmherr, Vorsitzender oder Mitglied von fast 800 Wohltätigkeitsorganisationen und Clubs war, noch 219 öffentliche Verpflichtungen wahr. Erst im August 2017 verabschiedete sich ein müder Prinz im beigefarbenen Trenchcoat und mit Melone auf dem Kopf mit seinem 22219. Solotermin und der 5496. Rede in den Ruhestand. Er hatte genug von Einweihungsfeiern. Vom Elefanten füttern für die Kameras. Vom Händeschütteln von Staatsgästen.

Zwar wirkte Philip noch robust, wie er etwa bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle 2018 zeigte, als er nur Wochen nach einer Hüftoperation ohne Hilfe in die Kapelle schritt. Aber die Briten sorgten sich in den vergangenen Jahren immer wieder um den Prinzen. Er musste mehrmals aus gesundheitlichen Gründen ins Krankenhaus, sagte Termine ab, verursachte Anfang des Jahres einen Autounfall, infolgedessen er auf Druck der Öffentlichkeit seinen Führerschein abgab. Die Stütze der Königin brauchte immer öfter selbst eine Stütze. Nun ist sie weggebrochen.

Aber wie resümierte er schon vor einigen Jahren? „Ich denke, ich habe meinen Beitrag geleistet.“