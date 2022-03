Am Ballermann mit Maske? Unser Reisesteckbrief für Spanien

Mallorca, La Palma, Teneriffa - Spanien ist der Deutschen liebstes Urlaubsziel. Doch was muss ich bei einer Reise beachten? Die aktuellen Regeln im Steckbrief.

05.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Warmes Klima, eine Mittelmeer- und eine Atlantikküste und dazu eine für Europa exotische Inselvielfalt mit den Balearen und den Kanaren: Damit punktet Spanien bei den Deutschen Urlaubern und eicht seit Jahren den Reisekompass der meisten Deutschen Urlauber auf die iberische Halbinsel.

In den vergangenen 10 Jahren fuhren, flogen, trampten und liefen im Schnitt etwa 10 Millionen Deutsche Touristen nach Spanien und verbrachten dort ihren Urlaub. Damit ist Spanien das Urlaubsziel Nummer 1 der Deutschen. Doch was muss ich bei einem Urlaub in Spanien beachten? Welche Einreisebeschränkungen gelten aktuell und darf ich als Corona-Genesener überhaupt auf die kanarischen Inseln fliegen? Die wichtigsten Antworten zu einem Spanien-Urlaub 2022 gibt es hier in unserer Serie aus Reisesteckbriefen der beliebtesten Urlaubsländer in Europa.

Was brauche ich für eine Einreise nach Spanien ?

Was muss ich beim Urlaub in Spanien beachten?

Welche Besonderheiten gibt es bei den Corona-Regeln in Spanien ?

Was brauche ich für die Einreise nach Deutschland ?

Eine organisatorische Packliste

Reisesteckbrief Spanien - Was brauche ich für die Einreise?

Einreise anmelden: Die spanischen Behörden kontrollieren bei der Einreise via Flugzeug und Schiff sowie bei Transitreisenden einen QR-Code, der mit einem Einreiseformular auf der Website für Reisegesundheit in Spanien beantragt werden kann. Das Formular kann allerdings maximal 48 Stunden vor der Einreise nach Spanien online ausgefüllt werden. Den Code können Einreisende entweder digital oder ausgedruckt vorzeigen.

Impf-, Genesenen- oder Testnachweis : Da Deutschland von Spanien zur Zeit noch als Risikogebiet eingestuft ist, muss man als Einreisender aus Deutschland (Kinder bis 12 Jahre ausgeschlossen) einen offiziellen Impfnachweis vorzeigen. Dabei gilt neben einem Booster-Nachweis auch eine vollständige (zweifache) Impfung, sofern diese nicht älter als 270 Tage ist.

Auch Genesene aus Deutschland können nach einer überstandenen Corona-Infektion nach Spanien einreisen. Der Nachweis darf allerdings nicht älter als 180 Tage sein und frühestens elf Tage nach dem ersten positiven Test ausgestellt sein.

Personen, die weder geimpft noch genesen sind, haben die Möglichkeit mit einem gültigen Test einzureisen. Die spanischen Behörden akzeptieren PCR-, TMA- oder LAMP-Tests (nicht älter als 72 Stunden) sowie von der EU anerkannte Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden).

Auf was muss ich im Urlaub in Spanien achten?

Maskenpflicht : Im ganzen Land - auch auf den Inseln - gilt eine Maskenpflicht in Öffentlichen Innenräumen und im ÖPNV. Sollte der geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern im Freien nicht eingehalten werden können, setzt auch dort eine Maskenpflicht ein. Verstöße können bis zu 100 Euro kosten. Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

: Im ganzen Land - auch auf den Inseln - gilt eine in Öffentlichen Innenräumen und im ÖPNV. Sollte der geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern im Freien nicht eingehalten werden können, setzt auch dort eine ein. Verstöße können bis zu 100 Euro kosten. Kinder unter sechs Jahren sind von der ausgenommen. Unterschiedliche Regeln in den Regionen: So einheitlich im ganzen Land Maskenpflicht herrscht, so unterschiedlich können die Corona-Regeln jedoch in den autonomen Gemeinschaften - den "Bundesländern" - Spaniens sein. Vor einer Reise empfiehlt es sich daher, auf den Regierungsseiten der Regionalregierungen von Andalusien , Gallizien und Co. nachzusehen.

Auf welche Besonderheiten muss ich im Spanien-Urlaub achten?

Neuer Test für die Kanaren nötig: Wer vom spanischen Festland noch einen Trip auf die Kanaren machen will, muss bei der Ankunft einen neuen negativen Test vorzeigen (PCR maximal 72 Stunden alt, Antigen maximal 48 Stunden alt). Geimpfte und Genesene sind von dem Testnachweis ausgenommen.

Wer vom spanischen Festland noch einen Trip auf die machen will, muss bei der Ankunft einen neuen negativen Test vorzeigen (PCR maximal 72 Stunden alt, Antigen maximal 48 Stunden alt). Geimpfte und Genesene sind von dem ausgenommen. Mallorca mit vielen Lockerungen: Die Balearen ( Mallorca , Menorca , Ibiza , Cabrera und Formentera ) können vom Rest Spaniens ohne weitere Nachweise bereist werden. Auf Mallorca wurde die 3G-Regel nahezu gänzlich gekippt. Bars, Restaurants, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen wie Theater, Kinos, Sportstudios, Clubs und Diskotheken können also ohne Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweises betreten werden. Die Maskenpflicht ist davon aber nicht betroffen.

Was benötige ich für die Rückreise nach Deutschland?

Quarantäne: Spanien ist kein Hochrisiko- noch Virusvariantengebiet mehr. Für die Rückreise nach Deutschland gibt es demnach keine Sonderregelungen wie Quarantäne- oder Isolationspflicht.

EU-Covid-Zertifikat: Wer geimpft ist, benötigt ein EU-Covid-Zertifikat für die Einreise . Als geimpft zählen alle Personen, die mindestens zweifach geimpft sind und bei denen die zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt.

Genesene müssen einen positiven PCR-Nachweis erbringen, der mindestens 28 Tage alt ist, aber nicht älter als 90 Tage sein darf.

Ungeimpfte müssen einen aktuellen negativen Test vorweisen können. Ein PCR-Test oder ein Antigen-Schnelltest dürfen bei Einreise höchstens 48 Stunden alt sein.

Die organisatorische Packliste für einen Spanien-Urlaub 2022:

QR-Code für die Einreise nach Spanien (digital oder ausgedruckt)

für die nach (digital oder ausgedruckt) Impf-, Genesenen-, oder aktuellen Testnachweis für die Einreise nach Spanien

oder aktuellen für die nach Ausreichend Masken

EU-Covid-Zertifikat oder aktuellen Testnachweis für die Einreise nach Deutschland

