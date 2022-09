Beerdigung der Queen: So sehen Sie die Trauerfeier im TV und Livestream

Beerdigung: Millionen Menschen werden heute das Staatsbegräbnis der Queen verfolgen. Die Trauerfeier von Elizabeth II. wird in TV und Livestreams übertragen.

19.09.2022 | Stand: 06:27 Uhr

Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Der Ablauf für Trauerfeier und Staatsbegräbnis heute sind fest geregelt. Das Interesse an der Beerdigung heute ist weltweit riesig - die Zeremonie wird sowohl im TV und auch als Livestream übertragen.

Die Beerdigung der Queen findet heute am 19. September in London statt.

findet heute am 19. September in London statt. Am 11. September begann ihre letzte Reise: Der Sarg wurde über Edinburgh nach London gebracht - Alle Entwicklungen zum Tod der Queen hier im Newsblog

Millionen Menschen weltweit werden Anteil nehmen und die Trauerfeiern live im Fernsehen und oder im Internet per Live-Stream verfolgen.

Präsidentinnen und Regierungschefs, Königinnen und Religionsführer werden zur Beisetzung heute von Elizabeth II. erwartet. Für den Tag des Abschieds von ihrer Queen bekommen die Briten frei. Weltweit werden Menschen am Fernsehen die Trauerfeier verfolgen - weiter unten im Artikel lesen Sie Details zu Übertragung in TV und Stream.

Beerdigung von Queen Elizabeth II. live im TV und in Livestreams - wann findet die Beerdigung heute statt?

Das Staatsbegräbnis heute für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. findet am 19. September statt. Um 12 Uhr (MESZ) ist in der Westminster Abbey in London ein Gottesdienst geplant, wie der Palast mitteilte. Die Beisetzung der Queen wird dann auf Schloss Windsor stattfinden.

Der Tod der Queen löste weiltweit große Anteilnahme aus. Die Menschen in Großbritannien erhalten einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag. Hunderttausende Menschen werden am 19. September in London erwartet. Die Trauerfeier wird zudem auch live in TV und Streams übertragen werden, sogar Kinos in England zeigen das Staatsbegräbnis (Lesen Sie auch: "Herz der Welt gebrochen" - Briten trauern um ihre Königin).

Fernsehen in Deutschland: Wann und wie ist die Beerdigung der Queen im TV und im Stream zu sehen?

Millionen Menschen weltweit werden Tag der Beerdigung live in TV und Stream mitverfolgen. Auch deutsche Fernsehsender wie RTL und ZDF planen Sondersendungen.

Weltweit übertragen verschiedene Fernsehsender live die Trauerfeier in TV und Stream und begleiten den Tag der Beerdigung.

die Trauerfeier in TV und Stream und begleiten den Tag der Beerdigung. Der britische TV-Sender BBC und itv haben angekündigt, bereits ab dem Morgen des 19. Septembers einen kostenlosen Live-Stream weltweit anzubieten.

weltweit anzubieten. Auch im deutschen Fernsehen wird die Trauerfeier gezeigt: Zu welchen Uhrzeiten die Sendungen in TV und Stream gezeigt werden, ist noch nicht bei allen Sendern bekannt (Stand 15. September, 10 Uhr). Fest steht: Das ZDF wird die Trauerfeier am 19. September mit einer Sondersendung begleiten. Diese wird bereits um 9.03 Uhr beginnen. Auch im Internet wird das "ZDF spezial" als Livestream zu sehen sein. Ebenso steht fest, dass Sat 1 die Trauerfeier für die Queen am Montag live übertragen wird. Ab 11.50 Uhr wird das Spezial "Goodbye, Queen Elizabeth gezeigt". Bereits ab 5.30 Uhr wird es im Frühstücksfernsehen immer wieder Schalten nach London geben. Sie können die Beerdigung live auch bei RTL verfolgen. RTL berichtet ab 9 Uhr in einem "Punkt 12 Spezial: Letzte Ehre für die Queen - Die Welt verabschiedet sich von Elizabeth II." Der Kölner Privatsender hatte auch die Beerdigung von Prinz Philip gezeigt. Moderatorin Katja Burkard und Adelsexperte Michael Begasse melden sich aus dem Studio und liefern in zahlreichen Schalten zu den Korrespondent:innen vor Ort weitere Hintergründe zur letzten Ehre der Königin auf Schloss Windsor.

wird die Trauerfeier gezeigt: Zu welchen Uhrzeiten die Sendungen in TV und Stream gezeigt werden, ist noch nicht bei allen Sendern bekannt (Stand 15. September, 10 Uhr).

Lesen Sie auch

Alle Infos im Newsblog Enkel der Queen halten Totenwache - Kein Zugang für Trauernde mehr zum Tor des Buckingham-Palasts

Wir berichten an dieser Stelle, sobald weitere TV-Zeiten und Sender feststehen.

Die Sondersendungen zum Tod der britischen Königin Elizabeth II. stießen bisher auf großes Interesse beim deutschen TV-Publikum. Den ARD-"Brennpunkt: Trauer um die Queen" am Freitagabend verfolgten im Schnitt 3,62 Millionen Menschen (15,1 Prozent). Das "ZDF-spezial: Trauer um Queen Elizabeth II." sahen 2,98 Millionen (13,9 Prozent).

Bilderstrecke

Trauer um die Queen: Prozession durch die Straßen Londons

1 von 6 Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: Kirsty Wigglesworth Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: Kirsty Wigglesworth 2 von 6 Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: Tom Nicholson Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: Tom Nicholson 3 von 6 Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: Andreea Alexandru Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: Andreea Alexandru 4 von 6 Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: Danny Lawson Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: Danny Lawson 5 von 6 Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: John Sibley Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: John Sibley 6 von 6 Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: Alastair Grant Noch einmal durch die Hauptstadt: In einer großen Prozession wird der Sarg von Königin Elizabeth II. am Mittwochnachmittag durch London paradiert. In der Stadt gibt es einen gewaltigen Besucherstrom. Fotos aus London. Bild: Alastair Grant 1 von 6 14.09.2022, Großbritannien, London: Mitglieder der Household Cavalry reiten die Mall entlang, bevor der Sarg von Königin Elizabeth II. vom Buckingham Palace zur Westminster Hall überführt wird. Die Königin wird vier Tage lang in der Westminster Hall aufgebahrt, bevor sie am Montag, dem 19. Sept... Bild: Kirsty Wigglesworth 14.09.2022, Großbritannien, London: Mitglieder der Household Cavalry reiten die Mall entlang, bevor der Sarg von Königin Elizabeth II. vom Buckingham Palace zur Westminster Hall überführt wird. Die Königin wird vier Tage lang in der Westminster Hall aufgebahrt, bevor sie am Montag, dem 19. Sept... Bild: Kirsty Wigglesworth

Staatsbegräbnis der Queen live: Sogar Kinos in England zeigen die Trauerfeier

Mehrere britische Kinoketten übertragen am Montag dann sogar kostenlos das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. in ihren Sälen. Beim Betreiber Vue Cinemas erhalten Zuschauer eine Flasche Wasser, müssen aber laut Medienberichten auf Popcorn, Snacks und andere Getränke verzichten. Alle anderen Übertragungen fallen aus Respekt vor der Königin aus.

Auch die Kinoketten Curzon und Arc wollen die Beisetzung zeigen. Andere Unternehmen wie Cineworld, Odeon und Showcase schließen ihre Säle während des Staatsbegräbnisses.

Vorbereitung auf die Trauerfeier: Wie laufen die nächsten Tage ab?

Am Sonntag begann die letzte Reise der Königin: Der Sarg mit dem Leichnam der Queen wird am Sonntag von Schloss Balmoral nach Edinburgh überführt. Von dort aus soll der Leichnam nun per Auto in die rund 120 Kilometer entfernt liegende schottische Hauptstadt gebracht werden - zunächst in den Holyrood-Palast, die offizielle Residenz der Queen in Schottland.

begann die letzte Reise der Königin: Der Sarg mit dem Leichnam der Queen wird am Sonntag von Schloss Balmoral nach Edinburgh überführt. Von dort aus soll der Leichnam nun per Auto in die rund 120 Kilometer entfernt liegende schottische Hauptstadt gebracht werden - zunächst in den Holyrood-Palast, die offizielle Residenz der Queen in Schottland. Am Montag wurde der Sarg dann in einer feierlichen Prozession unter Teilnahme des neuen Königs Charles III. und anderer Royals durch die Stadt gefahren und zur St.-Giles'-Kathedrale gebracht. Bis Dienstag wird der Sarg dort aufgebahrt sein. Auch die Öffentlichkeit bekommt dann die Gelegenheit, der Queen noch einem Respekt zu zollen und einen letzten Abschied zu nehmen.

wurde der Sarg dann in einer feierlichen Prozession unter Teilnahme des neuen Königs Charles III. und anderer Royals durch die Stadt gefahren und zur St.-Giles'-Kathedrale gebracht. Bis Dienstag wird der Sarg dort aufgebahrt sein. Auch die Öffentlichkeit bekommt dann die Gelegenheit, der Queen noch einem Respekt zu zollen und einen letzten Abschied zu nehmen. Am Dienstag wurde der Sarg der Queen nach London gebracht und blieb dort zunächst im Buckingham-Palast.

wurde der Sarg der Queen nach London gebracht und blieb dort zunächst im Buckingham-Palast. Am Mittwoch wurde der Sarg vom Buckingham-Palast zum Parlamentsgebäude Palace of Westminster überführt. Dabei wird der Sarg in einer öffentlichen Prozession durch die Straßen der Londoner Innenstadt gefahren. Die Prozession wird begleitet von König Charles III., seinen Geschwistern Anne, Edward und Andrew sowie seinen Söhnen William und Harry. Hunderttausende Briten säumten die Straßen und nahmen so Abschied von der Königin.

wurde der Sarg vom Buckingham-Palast zum Parlamentsgebäude Palace of Westminster überführt. Dabei wird der Sarg in einer öffentlichen Prozession durch die Straßen der Londoner Innenstadt gefahren. Die Prozession wird begleitet von König Charles III., seinen Geschwistern Anne, Edward und Andrew sowie seinen Söhnen William und Harry. Hunderttausende Briten säumten die Straßen und nahmen so Abschied von der Königin. Ab Donnerstag , 15. September, soll die Queen in London im Palace of Westminster für drei Tage aufgebahrt werden, damit sich so viele Menschen wie möglich von Queen Elizabeth II. verabschieden können. Der Sarg wird 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

, 15. September, soll die Queen in London im Palace of Westminster für drei Tage aufgebahrt werden, damit sich so viele Menschen wie möglich von Queen Elizabeth II. verabschieden können. Der Sarg wird 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Am Sonntag gibt es das letzte Mal die Möglichkeit, am Sarg von der Queen Abschied zu nehmen.

gibt es das letzte Mal die Möglichkeit, am Sarg von der Queen Abschied zu nehmen. Am Montag, 19. September, findet die Trauerfeier dann in London statt.

Der Leichenwagen mit dem Sarg von Königin Elizabeth II. auf seinem Weg von Balmoral nach Edinburgh. Bild: Andrew Milligan/PA Wire, dpa

Beerdigung der Queen am 19.9. live im TV: Wer kommt zur Trauerfeier?

Zur Beerdigung der Queen werden neben der königlichen Familie zahlreiche Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie Mitglieder europäischen Königshäuser erwartet.

Ihre Kinder König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward sowie Thronfolger Prinz William und Kate Middleton werden dabei sein. Es wird angenommen, dass auch Prinz Harry, der Lieblingsenkel der Queen, an der Beerdigung teilnehmen wird. Ob auch seine Frau Meghan Markle dabei sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Bekannt ist aber, dass US-Präsident Joe Biden mit seiner Frau zur Trauerfeier nach London kommt, ebenso reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Staatsbegräbnis nach London.

Insgesamt werden rund 2000 Staatsoberhäupter, Würdenträgerinnen und Würdenträger, Präsidentinnen und Präsidenten, Vertreterinnen und Vertreter europäischer Königshäuser und andere hochrangige Persönlichkeiten zur Trauerfeier kommen. Unter den Gästen werden neben der britischen Königsfamilie auch Mitglieder der Königsfamilien aus Spanien, Belgien, Norwegen, Dänemark, Schweden und den Niederlanden sein.

Wie läuft die Beerdigung der Queen ab? Wo wird die Queen beigesetzt?

Es wird ein Staatsbegräbnis geben. Die Trauerfeierlichkeiten werden in der Westminster Abbey stattfinden. Um 12 Uhr (MESZ) ist ein Gottesdienst geplant. Im ganzen Land wird es mittags zwei Schweigeminuten geben.

Der Sarg wird am Morgen in einer Prozession vom Parlament zur Westminster Abbey gebracht. Nach dem Gottesdienst wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht. Mit dem königlichen Leichenwagen wird er dann in einer Prozession zur St. Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor gebracht. Die Mitglieder der königlichen Familie sollen bei der Prozession dabei sein. Vielen werden da die Bilder von der Trauerfeier von Prinzessin Diana in den Kopf kommen, wie die Kinder der verstorbenen Prinzessin, William und Harry, mit Vater Charles hinter dem Sarg der Mutter liefen.

Die letzte Ruhe wird Elizabeth neben ihrem Mann Prinz Philip in der St. George‘s Kapelle in Windsor finden. Dort soll es einen Trauergottesdienst geben, bevor der Sarg in das königliche Gewölbe gesenkt wird. Die Königin wird neben ihrem Vater beigesetzt. Der Sarg von ihrem im vergangenen April verstorbenen Ehemann Prinz Philip wird an die Seite seiner Ehefrau verlegt.

Es wird ein schwerer Tag für die britische Königsfamilie: Am 19. September wird die Beerdigung der Queen stattfinden. Das Foto zeigt die Familie bei der Beerdigung von Prinz Philip im April 2021. Bild: Leon Neal/PA Wire/dpa

Nach der Beerdigung der Queen und einer "Zeit der Trauer" soll Charles zum König gekrönt werden. Welche Details zur Krönung von Charles III. bereits bekannt sind, erfahren Sie hier.