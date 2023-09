Das sind die besten Segelreviere am Gardasee

Aus aller Welt zieht es Skipper an den Gardasee. Segler schätzen besonders die stabilen Windverhältnisse. Hier finden Sie die schönsten Spots.

01.09.2023 | Stand: 14:36 Uhr

Unzählige weiße Segel tummeln sich auf der kristallblauen Wasseroberfläche. Aus aller Welt kommen Seglerinnen und Seglern zum Gardasee. Sie genießen die einmalige Kombination aus Windbeständigkeit, dem milden Klima und nicht zuletzt dem italienischen Lebensgefühl. Der größte See Italiens ist ein sehr beliebtes Segelrevier. Alle Infos zu den besten Spots in drei Provinzen.

Provinz Trentino: Torbole, Riva del Garda

Torbole, Riva del Garda Provinz Brescia : Gargnano, Limone sul Garda, Campione, Desenzano

: Gargnano, Limone sul Garda, Campione, Desenzano Provinz Verona: Malcesine, Brenzone, Bardolino

Segelreviere mit besten Windbedingungen am Gardasee

Jedes Jahr finden am Gardasee Wettfahrten im Leistungs- und Breitensport statt, insgesamt sind es 90 Regatten. Ein großer Pluspunkt des Bénaco, wie der Gardasee auch heißt, ist seine Windbeständigkeit: Während der sogenannte Vento nachts und bis zum Mittag kühle Luft aus dem Norden bringt, punktet die Ora, der entgegengesetzte Wind, mit wärmeren Luftmassen aus südlicher Richtung.

Mittags herrscht manchmal Flaute, dann legen der Wind sowie die Sportlerinnen und Sportler eine Pause ein. Die beste Zeit für Ferien auf dem Wasser ist von April bis Oktober.

Viele Spots im Norden des Lago di Garda

Die Ora weht in Richtung Norden immer stärker. Das ist einer der Gründe, weshalb sich viele der Spots für Wassersportarten auf den nördlichen Teil des Sees fokussieren. Vor der Gebirgskulisse starten Jollen und Yachten zum Beispiel von Riva del Garda oder Torbole im Norden, von Malcesine oder Bardolino am Ostufer und von Limone sul Garda oder Brenzone am Westufer.

Provinz Trentino

Torbole

Riva del Garda

Eine traumhafte Kulissen vom Wasser aus bietet Torbole am Nordufer der Gardasees in der Provinz Trentino. Bild: Michael Reusse, Imago Images/Westend61 (Archivbild)

An seinem nördlichen Teil trumpft der Gardasee nicht nur mit der beeindruckenden Naturkulisse von Felsen und Wasser auf, sondern auch mit den stabilen Windverhältnissen. Torbole in der Provinz Trient ist Ausgangspunkt zahlreicher Regatten.

Halbtagestouren von Torbole reichen zum Beispiel bis Limone sul Garda an der westlichen Seite oder bis Malcesine an der östlichen Seeseite.

Schon die Jüngsten in ihren Optimisten-Jollen finden vor Riva del Garda im Norden des Sees ideale Bedingungen zum Segeln. Bild: Michael Bihlmayer, Imago Images (Archivbild)

Wer seinen Törn in Riva del Garda startet, kann bei sehr guten Windverhältnissen eine Tagestour bis Campione oder Bogliaco am Westufer oder bis Castelletto di Brenzone auf der Ostseite planen.

Provinz Brescia

Limone sul Garda

Campione

Gargnane

Desenzano

Vor beeindruckender Bergkulisse liegt der Hafen von Limone sul Garda am Westufer des Sees. Bild: Imago/Imagebrooker (Archivbild)

Am zweiten Wettfahrttag der internationalen Segelregatta Centomiglia 2023 führte der Kurs von Bogliaco über Limone und Acquafresca zurück nach Bogliaco.

Beim Italien Grand Prix segelten die Herren vor Campione am westlichen Ufer vom Gardasee um die vorderen Plätze. Bild: Imago Images/InternationalSkiffSail (Archivbild)

Vor der Felsenküste von Campione herrschen gute Winde vor, Wassersportler schätzen diesen Spot sehr.

Die Nachmittagssonne scheint in den Hafen von Gargnano am Westufer des Gardasees. Bild: Imago Images/Westend61 (Archivbild)

Ab Gargnano lässt sich die Gardasee-Zitronenküste hervorragend erkunden. Bis nach San Giacomo mit seinen Residenzen im Norden führt der Törn weiter über Bogliaco im Süden mit seinem berühmten Hafen. Von der Gartenstadt Gardone Riviera aus geht es zurück in den Hafen von Gargnano.

Während dieses Törns können Skipper immer wieder kleine Pausen zum Baden und Schwimmen im Gardasee einbauen.

Desenzano in der Provinz Brescia bietet Sehenswürdigkeiten wie einen Turm, ein Schloss oder ganz einfach einen traumhaften Blick aufs Wasser. Bild: Imago Images/Imagebroker (Archivbild)

Vom Deck ihres Bootes aus haben Urlauberinnen und Urlauber einen idealen Blick auf den Sonnenuntergang im Becken von Desenzano.

Paradies für Segelbegeisterte in der Provinz Verona

Umgeben von Gebirgen liegen gleich drei Segelcentren in der Provinz Verona:

Malcesine

Brenzone

Bardolino

Beliebt bei Seglern ist der nördliche Teil vom Gardasee, in dem auch Malcesine liegt. Bild: Bergschratt, Imago Images/Panthermedia (Archivbild)

Von Malcesine aus verläuft eine beliebte Tour quer über den See. Am gegenüberliegenden Westufer geht es die Küste von Limone sul Garda in Richtung Norden oder südwärts zu den Wasserfällen von Tremosine.

Wer von Malcesine am Ostufer nach Süden segelt, steuert oft die Isola dell’Olivo und das Castello Scaligero an.

Der Hafen von Brenzone befindet sich zwischen Malcesine und Bardolino am Ostufer des Gardasees. Bild: Sergej Borzov, Imago Images/Pond5 Images (Archivbild)

Drei Segelschulen und zwei Segelclubs gibt es in Brenzone. Das Revier ist für Anfänger ebens geeignet wie für Fortgeschrittene. Der Hafen bietet sich an, um den Gardasee in Richtung Westufer zu überqueren und dabei den Panoramablick auf beide Ufer zu genießen.

Bardolino liegt in der Provinz Verona am südlichen Ostufer des Gardasees. Bild: Alberto Masnovo, Imago Images (Archivbild)

Als Startpunkt für einen Törn nach Sirmione, einer der romantischsten Orte am Gardasee, ist Bardolino bestens geeignet. Wer in Richtung Norden steuert, kann zum Beispiel nach Torri oder Garda segeln.