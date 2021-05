Neun Menschen sterben bei Seilbahn-Unglück

Im Norden Italiens starben am Pfingstsonntag neun Menschen bei einem Seilbahn-Unglück. Eine Kabine mit mindestens elf Insassen stürzte ab.

Nach Berichten der Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos starben bei dem Unglück neun Menschen. Zwei Menschen wurden demnach schwer verletzt. Die Gondel stürzte am Ufer des Lago Maggiore - genauer: im Urlaubsort Stresa ab. Offenbar war ein Kabel der Seilbahn gerissen.

Ein Foto der Feuerwehr zeigte die abgestürzte Kabine in einem Waldstück. Laut Bergrettung waren zwei Hubschrauber im Einsatz. Den Agenturberichten zufolge sollen zwei Kinder in kritischem Zustand in eine Turiner Klinik geflogen worden sein.

🔴 #Piemonte, funivia #StresaMottarone: il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute, mentre 2 minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso a Torino. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, @emergenzavvf, 118, @_Carabinieri_ e altri enti dello Stato. pic.twitter.com/ommsfJ4qm4 — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

Wie tagesschau.de berichtet, befördere die Seilbahn vor allem Touristen aus dem Ort Stresa auf den Monte Morratone. Offenbar war die Seilbahn erst vor fünf Jahren saniert worden.

Liguriens Regionalpräsident Giovanni Toti drückte den Menschen im Piemont sein Beileid aus. Die Tragödie versetze einen in Trauer - an einem Sonntag, der eigentlich für die Hoffnung stehen sollte, schrieb EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni auf Twitter. Der Parteichef der rechten Partei Lega, Matteo Salvini, schrieb, es gebe keine Worte dafür.

Zur Ursache des Unglücks gibt es noch keine Informationen.

