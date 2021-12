Sexismusvorwürfe gegen TV Total: ProSieben-Sendung in der Kritik

In der vergangenen Folge präsentierte Moderator Sebastian Pufpaff "die schärfsten Bienen des Bundestags" und stößt damit auf Kritik. Was der Sender dazu sagt.

03.12.2021 | Stand: 15:33 Uhr

Es ist noch nicht einen Monat her, dass die Sendung "TV Total" ihr Comeback feierte. Und schon gerät die Unterhaltungsshow in die Kritik. Sexismusvorwürfe gegen die Fernsehsendung werden laut. Angefangen hat alles mit der Frage: "Wer ist die schärfste Biene im Bundestag?" Die stellte Moderator Sebastian Pufpaff vergangene Woche dem Linken-Politiker Gregor Gysi. Seine Antwort: "Die kenne ich schon. Das ist eine von der FDP." Wen er meinte, verriet er nicht.

Also machte sich das Team von "TV Total" auf die Suche und präsentierte in der Folge am Mittwoch die Ergebnisse: Nicole Bauer und Ria Schröder (beide FDP). Rufe und Pfiffe kamen aus dem Zuschauerraum. Pufpaff entgegnete: "Vorsicht, das ist nicht sexistisch. Was wir machen, das ist Service."

FDP-Politikerinnen werfen "TV Total" Sexismus vor

Die Aktion löste Entsetzen und Fassungslosigkeit aus. So schrieb Bauer auf Twitter: "Halte ich die Aktion von #tvtotal für sexistisch und problematisch? Ja. Das tue ich und ich frage mich auch, in welcher Zeit wir 2021 überhaupt leben, dass Frauen in der Öffentlichkeit so sehr auf ihre Optik reduziert werden."

Halte ich die Aktion von #tvtotal für sexistisch und problematisch? Ja. Das tue ich und ich frage mich auch, in welcher Zeit wir 2021 überhaupt leben, dass Frauen in der Öffentlichkeit so sehr auf ihre Optik reduziert werden.

(3/5) — Nicole Bauer MdB (@nicole_ae_bauer) December 2, 2021

"Die Selbstverständlichkeit, mit der Frauen (und hier insb. Politikerinnen) primär nach ihrem Äußeren beurteilt und gedemütigt werden, ist fürchterlich und frustrierend!", schrieb Bauer. Sie ist frauenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion.

Sexismusvorwürfe gegen "TV Total": FDP-Politikerin fordert eine Entschuldigung

Ria Schröder hat sich noch nicht zu dem Thema geäußert. Stattdessen meldete sich Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, ebenfalls auf Twitter zu Wort. Die Aktion von "TV Total" habe weibliche Politikerinnen gedemütigt. "Das lässt mich fassungslos zurück. Ich hoffe, die Redaktion schämt sich in Grund und Boden", schreibt Brandmann. (Lesen Sie auch: Mehr als neun Millionen sehen Großen Zapfenstreich live im Fernsehen)

Ich kann es gar nicht fassen: Gestern hat sich #TVTotal auf die Suche nach der "schärfsten Biene der FDP" gemacht und hat so weibliche Politikerinnen gedemütigt. Das lässt mich fassungslos zurück. Ich hoffe, die Redaktion schämt sich in Grund und Boden. — Franziska Brandmann (@fbrandmann) December 2, 2021

Lesen Sie auch

"TV Total"-Comeback "TV Total"-Comeback noch dieses Jahr? Raab steht nicht mehr vor der Kamera

Brandmann fordert "TV Total" und ProSieben zu einer "aufrichtigen und angemessenen Entschuldigung" in der nächsten Sendung auf. "Was für ein Bild hinterlässt so eine Sendung bei Frauen, die überlegen, sich politisch zu engagieren?", fragt sie.

ProSieben-Sprecher verweist auf satirischen Kontext

Wie der Spiegel berichtet, sagte ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer, im Netz debattierten "einige wenige Menschen" über die letzten beiden Ausgaben von "TV Total": "In der Debatte reißen sie Elemente aus einem satirischen Kontext", sagt Körfer. "Denn grundsätzlich hat ›TV Total‹ das gemacht, was Satire machen muss: Ein Thema überspitzt und so aufbereitet, dass es polarisiert."

Manche Twitter-User stellen sich auch auf die Seite der Sendung. "Es ist eine Satire-Sendung", schreibt Bürger B. "Hoffentlich lässt sich #TVTotal von diesem gekünstelten Shitstorm nicht beeindrucken." Nutzer Kai schreibt: "Die Sexismusdebatte ist wohl mal wieder eine Neiddebatte von bestimmten Damen!"

Lesen Sie auch: Ein Anti-Raab im Raab-Kostüm: Das ist Sebastian Pufpaff