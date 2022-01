Sidney Poitier ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 94 Jahren.

07.01.2022 | Stand: 16:51 Uhr

Sidney Poitier ist tot. Der US-Schauspieler, der durch Filme "Flucht in Ketten" und "In der Hitze der Nacht" berühmt wurde, starb jetzt im Alter von 94 Jahren.

Poitier gilt als Amerikas erster farbiger Star. Er hat in 50 Jahren mehr als 40 Filme gedreht. Zu seinen wichtigsten Werken zählen "Der Hass ist blind" (1950), "Junge Dornen" (1966), und "Rat mal, wer zum Essen kommt" (1967). 1964 wurde Poitier für seine Darbietung in Lilien auf dem Felde mit einem Oscar ausgezeichnet.

Unter der Regie von Stanley Kramer stand Sidney Poitier mehrfach in filmen vor der Kamera, die den Rassismus in den USA thematisierten. Den weißen Tony Curtis und den schwarzen Sidney Poitier führte Kramer 1957 in "Flucht in Ketten" zu Meisterleistungen als geflohene Sträflinge, die nur gemeinsam überleben können. Zehn Jahre später griff er mit "Rat mal, wer zum Essen kommt" die rassistischen Dünkel weißer Mittelstandsfamilien an. Sidney Poitier wird darin geschockten Eltern (Spencer Tracy und Katharine Hepburn) als künftiger Schwiegersohn vorgestellt.

2001 spielte Poitier seine letzte Rolle als Titelfigur in dem Fernsehfilm "The Last Brickmaker in America".

Poitier bekam 2002 den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk.

