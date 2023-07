Die Gerichte sollten Sie am Gardasee probieren

Wer an den Gardasee fährt, freut sich auf die italienische Küche. Aber das heißt nicht bloß Pizza, Pasta, Eis. Welche Delikatessen Sie in der Region erwarten.

24.07.2023 | Stand: 15:45 Uhr

Die Fahrt vom Allgäu bis zum Gardasee ist nicht lang, immer mehr Menschen aus der Region entdecken Norditalien für sich. Der Gardasee ist bekannt für seine Küche. Doch was bietet die Region neben italienischer Pizza, Pasta und Eis? Zutaten aus der Gegend bieten die Grundlage für eine ganze Reihe landestypischer Gerichte. Fünf Spezialitäten stellen wir Ihnen hier vor.

Risotto in unterschiedlichen Variationen am Gardasee

Mit dem Reisgericht aus Italien trumpft die Region am Gardasee gleich in mehreren Variationen auf. Ein typisches Rezept hat, neben den Grundzutaten Risottoreis, Butter, Öl, Zwiebeln und Weißwein, die Schleie: Im "Risotto con la tinca" findet der Fisch aus dem Gardasee Verwendung.

Eine beliebte Variante vom Risotto ist das "Risotto con la tinca" mit dem Süßwasserfisch Schleie. Bild: Imago / Wirestock (Symbolbild)

Die Schleie (lat. tinca tinca) ist mit dem Karpfen verwandt, hat aber einen geringeren Fettgehalt. Er verleiht dem Risotto einen nussigen Geschmack. (Lesen Sie hier: Wie viel kosten Bier, Wein und Cocktails 2023 am Gardasee?)

Rotes Risotto in Verona

Bei einer anderen Zubereitung des Risottos steht ein trockener Rotwein aus der Region Venetien im Mittelpunkt. Der Wein ist auch ein paar Kilometer weiter östlich, in Verona am Gardasee, beliebt. Dort schätzen Einheimische wie Gäste das "Risotto all’Amarone".

Neben einem Käse aus Verona ist Rotwein die wichtigste Zutat für das "Risotto all’Amarone". Bild: Imago/Panthermedia (Symbolbild)

Die zweite Zutat hierfür stammt ebenfalls aus der Gegend: der Monet Veronese Käse. Der Weichkäse aus Verona sorgt für die typische Konsistenz und den Geschmack dieses Risottogerichtes.

Hochzeit am Gardasee: Sardinen heiraten Eiernudeln

Sardinen vom Gardasee werden hier mit hausgemachten Eiernudeln serviert. Ein "Bigoli con le sarde del Garda" benötigt nicht viele Zutaten: Öl, Knoblauch, etwas Zitronensaft und Petersilie und Sardinen. Der Fisch wird klein geschnitten und in einer Pfanne zu einem Sugo verarbeitet.

Sardinen aus dem Gardasee bilden die Grundlage für ein Sugo, das beim "Bigoli con le sarde del Garda" zusammen mit Eiernudeln auf den Tisch kommt. Bild: Mohammed Saber, dpa (Symbolbild)

In einigen Lokalen gibt es die Fastenspeise als "Spaghetti con le Sarde" mit Spaghetti. (Das könnte Sie interessieren: Wie warm ist das Wasser am Gardasee aktuell?)

Forelle aus dem Gardasee in allen Variationen

Überwiegend am Südufer des Gardasees leben die Gardaseeforellen. Wer hier angelt, darf höchstens sechs Tiere an Land ziehen. Diesen Fisch gibt es nur hier.

Zitronen begleiten die Gardaseeforelle häufig auch in der Soße. Bild: PeteerS, Imago/Panthermedia

Bei einer beliebten Zubereitung servieren Köchinnen und Köche die Forelle mit einer Zitronensoße serviert.

Gefüllte Ente mit Brot auf Dorffesten am Gardasee

Die mit Brot gefüllte Ente, "Anatra col Pien", können Touristinnen und Touristen auf einem Dorffest essen. Für den typischen Geschmack sorgt die Würzung der Brotmasse.

Eine Spezialität auf Dorffesten am Gardasee ist mit Brot gefüllte Ente, "Anatra col Pien" Bild: Imago/Panthermedia (Symbolbild)

Dessert am Gardasee

Ein beliebtes Dessert ist "Cassata Gardesana". Für diesen süßen Abschluss werden kandierte Früchte, Honig und Ricotta vermengt.

Eine Cassata kommt am Gardasee oft am Ende eines Essens auf den Teller. Bild: Imgao/Aflo (Symbolbild)

Wie in nahezu allen Gerichten vom Gardasee kommt auch in den Nachtisch ein Schuss natives Olivenöl aus der Region. (Lesen Sie auch: Diese 15 Sehenswürdigkeiten lohnen sich am Gardasee besonders)

Souvenirs vom Gardasee: Grappa und Olivenöl

Gleich drei Brennereien am Südufer des Gardasees und in der Nähe bieten den Tresterbrand an. Er wird aus den Resten hergestellt, die beim Weinpressen anfallen. Norditaliener und -italienerinnen trinken Grappa zum Kaffee oder als Digestif.

Kaltgepresstes natives Olivenöl aus der Region um Malcesine erinnern die Gäste nach ihrem Urlaub an den Gardasee. Bild: Kai Schwabe, Imago/Westend61 (Symbolbild)

Am nördlichen Ostufer liegt Malcesine. Dort spielt der Anbau von Oliven traditionell eine große Rolle. Wer ein klassisches kaltgepresstes Olivenöl extra virgine für die heimische Küche sucht, wird hier fündig.

