Serientriebtäter in Göttingen unterwegs - Neuer Tatort mit Maria Furtwängler

Ein Serientriebtäter erschüttert die heile Welt von Göttingen. Ein Fall für Charlotte Lindholm alias Maria Furtwängler. Lohnt sich der Tatort am Sonntag?

07.10.2022 | Stand: 10:23 Uhr

Tatort heute aus Göttingen: In "Die Rache an der Welt" ermitteln Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz im Fall eines Serientriebtäters, der in Göttingen an abgelegenen Ecken Frauen auflauert. Lohnt sich das Einschalten zum Göttinger Tatort? Wir haben Handlung und Schnellcheck.

Handlung: Worum geht es im Göttinger Tatort "Die Rache an der Welt"?

Die heile Welt von Göttingen wird erschüttert durch einen Serientriebtäter, der an abgelegenen Ecken Frauen auflauert und zu sexuellen Handlungen zwingt. Der „Wikinger“, wie der Mann in der Presse genannt wird, hat seine Opfer bislang am Leben gelassen. Als in einem kleinen Park an einem See die Leiche der Studentin Mira gefunden wird, fragen sich Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz, ob der „Wikinger“ dieses Mal einen Schritt weiter gegangen sein könnte.

Ein Augenzeuge beschreibt den Täter als einen Mann mit migrantischer Herkunft. Doch der Zeuge erscheint voreingenommen. Ist seine Aussage wirklich belastbar? Um keine Zeit zu verlieren, gibt Charlotte Lindholm den Anstoß für eine erweiterte Herkunftsanalyse der DNA vom Tatort.

Bilderstrecke

Diese Tatort-Episoden sorgten für Furore

1 von 9 Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago 2 von 9 Bei dem Schwarzwald Tatort "Für immer und dich" im Jahr 2019 gab es viele Proteste von den Zuschauern. Grund dafür war die Darstellung einer Jugendlichen, die in einer Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann ist. Denmoch gewann der Krimi den Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Kü... Bild: Benoit Linder, dpa (Archiv) Bei dem Schwarzwald Tatort "Für immer und dich" im Jahr 2019 gab es viele Proteste von den Zuschauern. Grund dafür war die Darstellung einer Jugendlichen, die in einer Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann ist. Denmoch gewann der Krimi den Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Kü... Bild: Benoit Linder, dpa (Archiv) 3 von 9 2014 wurde ein neuer Rekord in der Tatort-Geschichte aufgestellt: Für die meisten Leichen. Satte 53 Leichen konnte man bei Kommissar Felix Murot im Wiesbadener Tatort "Im Schmerz geboren" zählen. Dafür gab es neben Zuschauer-Furore auch zwei Preise. Bild: dpa/HR (Archiv) 2014 wurde ein neuer Rekord in der Tatort-Geschichte aufgestellt: Für die meisten Leichen. Satte 53 Leichen konnte man bei Kommissar Felix Murot im Wiesbadener Tatort "Im Schmerz geboren" zählen. Dafür gab es neben Zuschauer-Furore auch zwei Preise. Bild: dpa/HR (Archiv) 4 von 9 Der Kölner Tatort "Franziska" war so hart, dass er als erster in 43 Jahren aus Jugendschutz-Gründen auf 22 Uhr verlegt wurde. Nach einer Geiselnahme stirbt die Assistentin der Ermittler Ballauf und Schenk am Ende qualvoll an einem zugezogenen Kabelbinder und scheidet so 2014 aus dem Tatort aus. Bild: Martin Valentin Menke/WDR, dpa (Archiv) Der Kölner Tatort "Franziska" war so hart, dass er als erster in 43 Jahren aus Jugendschutz-Gründen auf 22 Uhr verlegt wurde. Nach einer Geiselnahme stirbt die Assistentin der Ermittler Ballauf und Schenk am Ende qualvoll an einem zugezogenen Kabelbinder und scheidet so 2014 aus dem Tatort aus. Bild: Martin Valentin Menke/WDR, dpa (Archiv) 5 von 9 Der 2020 erschienene Skandal-Tatort "Ich hab im Traum geweint" aus dem Schwarzwald hat besonders bei den alteingesessen Tatort-Fans für Kopfschütteln gesorgt. Der Grund: derbe Sex- und Gewaltdarstellungen und altmodische Rollenbilder. Bild: Benoît Linder, dpa (Archiv) Der 2020 erschienene Skandal-Tatort "Ich hab im Traum geweint" aus dem Schwarzwald hat besonders bei den alteingesessen Tatort-Fans für Kopfschütteln gesorgt. Der Grund: derbe Sex- und Gewaltdarstellungen und altmodische Rollenbilder. Bild: Benoît Linder, dpa (Archiv) 6 von 9 Inzucht, Vergewaltigung und Ehrenmord in einer alevitischen Familie. Der Tatort "Wem Ehre gebührt" im Jahr 2007 war keine leichte Kost, besonders nicht für die alevitischen Gemeinde. So kam es neben Protesten auch zu einer Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Bild: NDR/Christine Schroeder, dpa (Archiv) Inzucht, Vergewaltigung und Ehrenmord in einer alevitischen Familie. Der Tatort "Wem Ehre gebührt" im Jahr 2007 war keine leichte Kost, besonders nicht für die alevitischen Gemeinde. So kam es neben Protesten auch zu einer Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Bild: NDR/Christine Schroeder, dpa (Archiv) 7 von 9 Auch im Tatort passieren Fehler - oder zumindest Zufälle. Der Kölner Tatort "Bestien" aus dem Jahr 2001 war besonders wegen eben so einem Zufall in den Medien. Denn es wurde ein echtes Fahndungsfoto verwendet und zwar von Uwe Mundlos, einem Neonazi und Mitglied der Terrorgruppe NSU. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archiv) Auch im Tatort passieren Fehler - oder zumindest Zufälle. Der Kölner Tatort "Bestien" aus dem Jahr 2001 war besonders wegen eben so einem Zufall in den Medien. Denn es wurde ein echtes Fahndungsfoto verwendet und zwar von Uwe Mundlos, einem Neonazi und Mitglied der Terrorgruppe NSU. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archiv) 8 von 9 Der NDR-Tatort "Verbrannt" hat aus einem bestimmten Grund 2015 für Aufsehen gesorgt: Er basiert auf einem echten Schicksal. Der 36-jährige Asylbewerber Oury Jalloh aus Sierra Leone verbrannte 2005 in seiner Gefängniszelle in Dessau. Bild: Alexander Fischerkoesen, dpa (Archiv) Der NDR-Tatort "Verbrannt" hat aus einem bestimmten Grund 2015 für Aufsehen gesorgt: Er basiert auf einem echten Schicksal. Der 36-jährige Asylbewerber Oury Jalloh aus Sierra Leone verbrannte 2005 in seiner Gefängniszelle in Dessau. Bild: Alexander Fischerkoesen, dpa (Archiv) 9 von 9 Auch 1998 gab es bereits Furore beim Tatort. Im Kölner Tatort "Manila" ging es um Kinderhandel und Sextourismus zwischen Deutschland und den Philippinen; was somit das erste Mal in einem Unterhaltungskrimi zum Thema wurde. Bild: Horst Ossinger, dpa (Archiv) Auch 1998 gab es bereits Furore beim Tatort. Im Kölner Tatort "Manila" ging es um Kinderhandel und Sextourismus zwischen Deutschland und den Philippinen; was somit das erste Mal in einem Unterhaltungskrimi zum Thema wurde. Bild: Horst Ossinger, dpa (Archiv) 1 von 9 Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago

Das sind die Darsteller und Kommissare im Tatort "Die Rache an der Welt" am 9.10. aus Göttingen

Maria Furtwängler spielt seit 2002 die Hauptkommissarin Charlotte Lindholm. Zunächst ermittelte sie in Hannover, bevor sie nach Göttingen versetzt wurde. Dort bekam sie eine neue Partnerin, die Kommissarin Anaïs Schmitz (gespielt von Florence Kasumba ) an die Seite gestellt.

Charlotte Lindholm: Maria Furtwängler

Anais Schmitz: Florence Kasumba

Jelena: Mala Emde

Henry: Sascha Alexander Gersak

Elmo: Leonard Carow

Munir Kerdagli: Eidin Jalali

Frau Kaul: Michaela Hanser

Herr Kaul: Jogi Kaiser

Julian: Mirco Kreibich

Nick Schmitz: Daniel Donskoy

Liebig: Luc Feit

Ciaballa: Jonas Minthe

Musik : Carsten Meyer

: Carsten Meyer Kamera : Patrick Orth

: Patrick Orth Buch: Daniel Nocke

20 Jahre Charlotte Lindholm - Das Erste blickt zurück

Seit 20 Jahren ermittelt Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm im "Tatort" – erst alleine in Hannover und seit 2019 in Göttingen, gemeinsam mit Florence Kasumba alias Anaïs Schmitz. Ein Rückblick im Video.

Uhrzeit, Mediathek und Wiederholung: Wann wird der Tatort "Die Rache an der Welt" gezeigt?

Lesen Sie auch

Ende eines Power-Paars Maria Furtwängler und Hubert Burda haben sich getrennt

Der Tatort "Die Rache an der Welt" aus Göttingen läuft am Sonntag, 9. Oktober 2022, um 20.20 Uhr in der ARD. Wiederholungen gibt es auch:

So., 9.10.22, um 21.45 Uhr bei ONE

Mo., 10.10.22 um 3.35 Uhr bei ONE

Di., 11.10.22 um 0 Uhr bei Das Erste

Diese Sendung ist nach der Ausstrahlung sechs Monate lang in der ARD Mediathek verfügbar.

Bilderstrecke

Das sind die legendärsten Tatort-Ermittler