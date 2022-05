Münchner Kommissare sind auf die Hilfe einer künstlichen Intelligenz angewiesen

Die ARD zeigt heute um 22.15 die Tatortfolge "KI", in der es um eine mysteriöse Künstliche Intelligenz geht. Kritik, Darsteller und Handlung im Schnellcheck.

06.05.2022 | Stand: 14:57 Uhr

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit. Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt.

Ein Überblick über die Tatort-Folgen, die am Freitag, 6. Mai, im Fernsehen gezeigt werden. Hier lesen Sie die Pressestimmen und Kritik zum Franken-Tatort "Warum", der am Sonntag im Ersten lief.

ARD (22:15 Uhr): Tatort München, Folge 1069, "KI"

Die 14-jährige Melanie verschwindet. Auf der Suche nach dem Mädchen machen Batic und Leitmayr eine seltsame Entdeckung: Eine Stimme aus dem Laptop des Mädchens fragt nach Melanie. Was die Kommissare zuerst für einen Chatbot halten, entpuppt sich bald als hochkomplexe Künstliche Intelligenz (KI).

Forschende aus dem "Leibniz-Rechenzentrum" in München sind entsetzt. Niemand kann sich erklären, wie dieses Programm aus einem laufenden EU-Projekt auf den Laptop des Mädchens kommen konnte. Nachforschungen ergeben schnell, dass das Forschungsprojekt gehackt und eine Kopie der geheimen Künstlichen Intelligenz namens "MARIA" erstellt wurde.

Melanie hatte mit MARIA regen Kontakt, auch im Moment ihres Verschwindens. Weiß die Künstliche Intelligenz, wo Melanie ist? Für die Ermittler stehen zudem vor der Frage, ob und wie man eine Künstliche Intelligenz als Zeugen vernimm. Die Zeit läuft davon, mit jeder Stunde, die vergeht sinkt die Hoffnung, dass die 14-Jährige noch am Leben ist.

Welche Schauspieler spielen im heutigen Tatort?

Auswahl:

Hauptkommissar Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Hauptkommissar Ivo Batic: Miroslav Nemec

Assistent Karl-Heinz „Kalli“ Hammermann: Ferdinand Hofer

Kommissar Ritschy Semmler: Stefan Betz

Gerichtsmediziner Dr. Matthias Steinbrecher: Robert Joseph Bartl

Stimme der KI MARIA: Antja Widdra

Robert Degner: Dirk Borchardt

Brigitte Degner: Lisa Martinek

Melanie Degner: Katharina Stark

Anwalt von Simon Mehwald: Olaf Rauschenbach

Staatsanwältin Claudia Strauss: Wiebke Puls

Haftrichterin: Ilknur Boyraz

Wie gut wird der Tatort heute Abend?

Stern: "Solider Tatort mit starken Schauspielern und gutem Plot. Prädikat: sehenswert."

Stuttgarter Nachrichten: "Wer es schafft, sich vom plappernden Klapprechner nicht auf die Palme bringen zu lassen und sich auf das Gedankenspiel einzulassen, sieht einen spannenden, schlüssigen Film."

SWR3: Der Film hat eigentlich alles, was eine klassische KI-Geschichte so braucht: Eine Technologie, die sich verselbständigt, ein bisschen Hysterie von wegen Mensch gegen Maschine und durchgeknallte IT-Freaks, die vor einer „lebendigen“ Maria, die also ein eigenes Bewusstsein hat, warnen.

