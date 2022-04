"Tatort" Bremen und Wien: Diese beiden Krimis sehen Sie heute Abend im TV

Was für ein Tatort kommt heute? Und welche Schauspieler spielen bei der heutigen Tatort-Folge mit? Diese zwei Episoden sehen Sie abends im Fernsehen.

04.04.2022 | Stand: 15:58 Uhr

Erst gestern Sonntagabend waren die Wiener Ermittler Eisner und Fellner im neuen "Tatort: Alles was Recht ist" im Einsatz. Nun dürfen sie auch heute Abend ihr Können unter Beweis stellen.

Ein Überblick über die Tatort-Folgen, die am Montag, 4. April, im Fernsehen gezeigt werden.

Was für ein Tatort kommt heute?

HR (21.45 Uhr): Tatort Wien, Folge 1026, "Virus"

"Erschütternd": Der regelmäßige Belastungstest der Polizei endet mit keinem schmeichelhaften Ergebnis für die beiden Kommissare Eisner und Fellner. Kein Wunder, kämpft Fellner doch bereits seit längerem mit einem nervigen Schnupfen. Doch Zeit zur Erholung gibt es nicht, denn einem Steinbruch in der Nähe der steirischen Gemeinde Pöllau (die tatsächlich existiert) wird ein Toter entdeckt.

Bei der Leiche handelt es sich um einen Afrikaner, dessen Körper unter Geröll bedeckt ist. Da die Ermittler keine Kampfspuren entdecken, scheint ein Arbeitsunfall möglich. Doch dass bei dem Toten keine Ausweispapiere gefunden werden, mutet den beiden Polizisten seltsam an. Zu Recht, wie sich herausstellt.

In TV läuft heute Abend der Tatort "Virus": Gerichtsmediziner Kreindl (Günter Franzmeier, M) untersucht mit Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) die Leiche eines Afrikaners (undatierte Szene). Bild: Hubert Mican, dpa/ARD Degeto/ORF/Epo Film (Archiv)

Diese Darsteller treten in "Virus" auf (Auswahl):

Harald Krassnitzer: Moritz Eisner

Adele Neuhauser: Bibi Fellner

Hubert Kramar: Ernst Rauter

Thomas Stipsits: Manfred "Fredo" Schimpf

Ashley Hammer: NafiDiouf

So lautet das Fazit von TV Today zu der Wiener Tatort-Folge aus dem Jahr 2017: "In ihrem kontrastreich erzählten 'Tatort'-Debüt lässt die österreichische Filmemacherin Barbara Eder ('Thank You for Bombing') angesichts des ernsten Themas und unübersichtlichen Bedrohungsszenarios erstaunlich viel Raum für höchst unterhaltsamen (Galgen-)Humor, der vor allem von den schillernden Nebenfiguren getragen wird."

Wer sind die Darsteller im heutigen Tatort?

RBB (22.15 Uhr): Tatort Bremen, Folge 734, "Schiffe versenken"

Der Besatzung eines deutschen Fischerboots, das in der Nordsee unterwegs ist, geht eine Leiche ins Netz. Der Tote wird schnell als Radek Jankowski identifiziert. Dieser war Zweiter Offizier auf dem Containerschiff „MS Karina“. Dort wird das Opfer jedoch überraschender Weise nicht vermisst. Kommissarin Inga Lürsen trifft eine folgenschwere Entscheidung:

Sie lässt sich an Bord der "MS Karina" bringen, um dort den Mörder zu finden. Nicht ahnend, dass sich das Schiff bald außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer befindet, wo nun andere Rechte gelten - mit fatalen Folgen für Lürsen. (Lesen Sie auch: "Alles was Recht ist": Das war der Tatort am Sonntag)

Diese Darsteller treten in "Schiffe versenken" auf (Auswahl):

Sabine Postel: Inga Lürsen

Oliver Mommsen: Nils Stedefreund

Winfried Hammelmann: Karlsen

Michael Gwisdek: Kapitän Bleibtreu

Willi Gerk: Sergej Bukowski

Jevgenij Sitochin: Koch Juri

Das Fazit von Prisma zur Bremer Tatort-Folge aus dem Jahr 2009: "Gute Idee, interessanter Schauplatz, aber schwere Schlagseite: plump inszenierte 'Thriller'-Momente, blasse Figuren und eine Story voller Unwahrscheinlichkeiten." (Lesen Sie auch: Hart aber fair heute: Plasberg diskutiert über den Fachkräftemangel)