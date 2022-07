Badegast leblos aus Degersee bei Tettnang geborgen

In Tettnang-Langnau im Bodenseekreis haben Rettungskräfte am Freitag einen leblosen Mann aus dem Degersee geborgen.

23.07.2022 | Stand: 11:37 Uhr

In Tettnang-Langnau (Bodenseekreis) haben Rettungskräfte am Freitagnachmittag einen leblosen Mann aus dem Degersee geborgen. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 16.45 Uhr gerufen. Die Lebensgefährtin des 84-Jährigen vermisste ihn seit einiger Zeit und konnte ihn am See nicht finden.

Tettnang: Senior kommt am Degersee ums Leben

Die Rettungskräfte fanden den 84-Jährigen aus Friedrichshafen nach einer umfangreichen Suche leblos im Uferbereich des Degersees und holten ihn aus dem Wasser. Eine Norärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Beamten befragten unter anderem mehrere Badegäste.

Die Ermittlungen dauern noch an. Bislang kann die Polizei keine eindeutige Aussage zur Todesursache machen.

