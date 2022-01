Bundeskanzler Olaf Scholz muss sich das Vertrauen der Bevölkerung noch verdienen

Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) muss sich einer Umfrage zufolge noch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erarbeiten.

04.01.2022 | Stand: 18:50 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) muss sich einer Umfrage zufolge das große Vertrauen in der Bevölkerung, das seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) genoss, erst noch erarbeiten. Zum Jahreswechsel sagten 57 Prozent der Befragten, dass sie zum Bundeskanzler sehr großes oder großes Vertrauen haben.

Vor einem Jahr, als Merkel noch im Amt war, meinten dies 75 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des RTL/ntv-Trendbarometers, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Die CDU-Politikerin erschien als Bundeskanzlerin damit fast genauso vertrauenswürdig wie der Bundespräsident - damals wie heute Frank-Walter Steinmeier. Dieser kam vor einem Jahr auf 76 Prozent und kommt nach der jüngsten Umfrage auf 75 Prozent. (Lesen Sie auch: Scholz dringend gesucht: Der neue Kanzler bereitet einem Doppelgänger-Agenten Sorge)

Umfrage: Vertrauen in Bundeskanzler gesunken

Wichtig ist, dass bei dieser Umfrage nicht nach Personen, sondern nach dem Vertrauen in Ämter und Institutionen gefragt wird - auch wenn sich das im Fall von Kanzler und Staatsoberhaupt kaum trennen lässt. Knapp hinter dem Bundeskanzler folgen Ende 2021 mit 56 Prozent die Bundesregierung sowie Landesregierungen und Bürgermeister (je 55 Prozent). Schlusslichter bilden die Europäische Union und die Parteien, in die nur 38 Prozent beziehungsweise 24 Prozent sehr großes oder großes Vertrauen haben. (Lesen Sie auch: Vater von Olaf Scholz arbeitete viele Jahre im Allgäu - Sein Ex-Chef erinnert sich)

Teilweise zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Ost und West: In den neuen Bundesländern kommt die EU zum Beispiel nur auf einen Wert von 27 Prozent, in den alten auf 40 Prozent. Bei den Parteianhängern nimmt die AfD eine Sonderrolle ein: So haben von ihren Unterstützern nur acht Prozent großes Vertrauen in den Bundeskanzler und sogar nur drei Prozent in die Bundesregierung.

Bilderstrecke

Olaf Scholz und seine politische Laufbahn bei der SPD

1 von 13 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) 2 von 13 Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bundesarbeitsminister neben dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei einer Pressekonferenz. Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) Olaf Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren. Er macht sein Abitur 1977 am Gymnasium Heegen in Hamburg-Rahlstedt und studiert anschließend bis 1984 Rechtswissenschaften. Danach leistet er für ein Jahr Zivildienst und ist im Anschluss als Rechtsanwalt tätig. Das Bild zeigt ihn (links) 2008 als Bundesarbeitsminister neben dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei einer Pressekonferenz. Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) 3 von 13 Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) ist Scholz dann von 2005 bis 2007 tätig. Das Foto zeigt ihn 2014 als Hamburgs Bürgermeister bei einer Sitzung. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Von 1998 bis 2001 ist Scholz Mitlgied des Deutschen Bundestages und von Mai 2001 bis Oktober 2001 Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 2002 bis 2011 ist der Politiker Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) ist Scholz dann von 2005 bis 2007 tätig. Das Foto zeigt ihn 2014 als Hamburgs Bürgermeister bei einer Sitzung. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 4 von 13 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Scholz als Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg tätig. Auf dem Bild ist er (Mitte) mit Hoteldirektor Louis C. Jacob (links) und Verleger Klaus Schümann 2016 bei einem Neujahrsempfang zu sehen. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 2007 wird der gebürtige Osnabrücker Bundesminister für Arbeit und Soziales und behält das Amt bis 2009. Bis 2011 ist er dann stellvertretender Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion und von November 2009 bis Februar 2018 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Von 2011 bis 2018 ist Scholz als Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg tätig. Auf dem Bild ist er (Mitte) mit Hoteldirektor Louis C. Jacob (links) und Verleger Klaus Schümann 2016 bei einem Neujahrsempfang zu sehen. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archivbild) 5 von 13 Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, im Februar 2018 im Landeshaus von Kiel zu sehen. Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) Von Februar 2018 bis April 2018 ist Scholz Kommissarischer Parteivorsitzender der SPD und von März 2018 bis Dezember 2019 stellvertretender Parteivorsitzender. Seit März 2018 ist er Bundesminister der Finanzen. Auf dem Bild ist Scholz (links) gemeinsam mit Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, im Februar 2018 im Landeshaus von Kiel zu sehen. Bild: Carsten Rehder, dpa (Archivbild) 6 von 13 Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Andrea Nahles vor den Hamburger Messehallen im Februar 2018 zu sehen. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Der in Hamburg-Altona aufgewachsene Olaf Scholz lebt mittlerweile in Potsdam. Sein Großvater war Eisenbahner und seine Eltern in der Textilwirtschaft tätig. Der Politiker hat zwei Brüder: Jens und Ingo. Auf dem Bild ist der gebürtige Osnabrücker mit der damaligen SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Andrea Nahles vor den Hamburger Messehallen im Februar 2018 zu sehen. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 7 von 13 Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als er sich als Bundesarbeitsminister zu den Zahlen auf dem Arbeitsmarkt äußert. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) Helmut Schmidt war für Scholz laut eigener Aussage eine prägende politische Persönlichkeit, die ihn bereits mit 17 Jahren in die SPD geführt habe. Schon als Jugendlicher sei es ihm wichtig gewesen, Partei für Gerechtigkeit zu ergreifen. Das Foto zeigt den Politiker im Jahr 2009 in Berlin, als er sich als Bundesarbeitsminister zu den Zahlen auf dem Arbeitsmarkt äußert. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) 8 von 13 Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta Ernst in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das Foto zeigt Scholz und seine Frau bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2017 in Hamburg. Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) Mitte der 80er Jahre lernt Olaf Scholz seine Frau Britta Ernst in Hamburg kennen. Seit 1998 sind die beiden verheiratet. Angeblich versucht der Politiker sich zwei- bis dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Er joggt, rudert, wandert und radelt gern. Ein weiteres Hobby ist das Lesen. Das Foto zeigt Scholz und seine Frau bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2017 in Hamburg. Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archivbild) 9 von 13 Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Scholz gerät zunehmend unter Druck. Auf dem Bild ist Scholz im September 2021 im Deutschen Bundestag zu sehen. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Kurz vor der Bundestagswahl im September 2021 kommt es zu einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück geht seit 2020 einem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die FIU nach. Bundesfinanzminister Scholz gerät zunehmend unter Druck. Auf dem Bild ist Scholz im September 2021 im Deutschen Bundestag zu sehen. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 10 von 13 Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) Im Kampf um die Nachfolge auf Angela Merkel als neuer Bundeskanzler tritt Olaf Scholz (rechts) gegen Annalena Baerbock (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen) und gegen Armin Laschet (CDU) an. Auf dem Bild sind die drei Kanzlerkandidaten bei einer Diskussionsveranstaltung im Juni 2021 zu sehen. Bild: Christian Mang/Reuters, dpa (Archivbild) 11 von 13 Am Tag nach der Bundestagswahl 2021 steht Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, auf der Bühne im Willy Brandt Haus und feiert mit den Anwesenden den Wahlsieg über die Union. Mit 25,7 Prozent der Stimmen wurde die SPD zur stärksten Kraft im Bundestag. CDU und CSU kamen auf 24,1 Prozent. Bild: Wolfgang Kumm, dpa (Archivbild) Am Tag nach der Bundestagswahl 2021 steht Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, auf der Bühne im Willy Brandt Haus und feiert mit den Anwesenden den Wahlsieg über die Union. Mit 25,7 Prozent der Stimmen wurde die SPD zur stärksten Kraft im Bundestag. CDU und CSU kamen auf 24,1 Prozent. Bild: Wolfgang Kumm, dpa (Archivbild) 12 von 13 Von links: Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) sowie Christian Lindner (FDP) vor der Pressekonferenz, bei der sie die künftige Bundesregierung vorstellen. Nach rund einem Monat intensiver Koalitionverhandlungen einigten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP Ende November 2021 auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Von links: Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) sowie Christian Lindner (FDP) vor der Pressekonferenz, bei der sie die künftige Bundesregierung vorstellen. Nach rund einem Monat intensiver Koalitionverhandlungen einigten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP Ende November 2021 auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 13 von 13 Am 8. Dezember 2021 ist es soweit: Olaf Scholz (SPD) legt im Bundestag den Amtseid für seine erste Amtszeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ab. Bild: Michael Kappeler, dpa Am 8. Dezember 2021 ist es soweit: Olaf Scholz (SPD) legt im Bundestag den Amtseid für seine erste Amtszeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ab. Bild: Michael Kappeler, dpa 1 von 13 Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild) Olaf Scholz ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und seit März 2018 auch Bundesfinanzminister. Er möchte der nächste Bundeskanzler werden. Wie seine politische Karriere bisher verlief, zeigt die Bildergalerie. Auf dem Foto ist Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Potsdam im September 2021 zu sehen. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archivbild)

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.

Lesen Sie auch