Truthahn und Paraden - so feiern die Amerikaner ihren Thanksgiving-Tag

Thanksgiving 2022 ist in den USA für viele Menschen wichtiger als Weihnachten. Bald ist es wieder so weit. Was hinter dem Truthahn-Brauch steckt.

02.11.2022 | Stand: 14:20 Uhr

Thanksgiving ist in den USA einer der bedeutendsten Tage überhaupt im Jahr und für viele Amerikaner sogar wichtiger als Weihnachten. Private Treffen, aber auch der berühmte Truthahn spielen am amerikanischen Ernetedank auch 2022 eine große Rolle.

Was ist Thanksgiving? Welche Bräuche gibt es? Wie hängt Thanksgiving mit dem Black Friday zusammen? Und was ist mit dem Truthahn? Die Antworten.

Was ist Thanksgiving?

Der "Thanksgiving Day" wird in den USA immer am vierten Donnerstag im November begangen. Er ist ein Feiertag und für viele Menschen in den Staaten verbunden mit einem großen Familienfest samt Festessen.

Wann ist Thanksgiving 2022?

Am Donnerstag, 24. November, ist in den USA Thanksgiving 2022. Am Tag darauf ist "Black Friday".

Welche Geschichte steckt hinter Thanksgiving?

Das amerikanische Erntedankfest erinnert an die erste Ernte der ersten Siedler von Plymouth in Neuengland 1621. Die damals aus Europa eintreffenden Einwanderer hatten der Überlieferung zufolge große Probleme mit dem Ackerbau. Zum Dank dafür, dass sie von den Ureinwohnern Hilfe bekamen, soll es ein mehrtätiges Festessen gegeben haben - eben der Ursprung des heutigen Thanksgiving-Tages.

Lesen Sie auch

Wahlen "Midterms": Enges Rennen um die Zukunft der USA

1863 erklärte US-Präsident Abraham Lincoln den vierten Donnerstag im November zum Erntedank-Feiertag - eben Thanksgiving.

Bräuche: Wie wird Thanksgiving gefeiert?

Ob gemeinsames Truthahn-Festessen oder langersehntes Wiedersehen mit von nah und fern angereisten Verwandten und Freunden: Thanksgiving gehört in den USA traditionell zu den bedeutendsten, beliebtesten und betriebsamsten Feiertagen. Üblich ist, im Kreis der Familie einen gefüllten Truthahn zu essen.

Normalerweise sind rund um Thanksgiving die Flughäfen des Landes voller Menschen, und auf vielen Autobahnen herrscht Dauerstau. Rund 55 Millionen Menschen legten im vorvergangenen Jahr nach Angaben des Verkehrsverbands AAA rund um Thanksgiving mindestens 80 Kilometer oder mehr zurück, um Familie und Freunde zu besuchen oder das lange Wochenende für einen Ausflug zu nutzen.

Ein riesiger Heliumballon schwebt bei der Thanksgiving-Parade 2019 durch die Straßen Manhattans. Eine Parade durch New York, ein langersehntes Wiedersehen mit der von nah und fern angereisten Großfamilie oder dem versammelten Freundeskreis und ein gemeinsames Truthahn-Festessen: Thanksgiving gehört in den USA zu den bedeutsamsten Festen. Bild: Michael Nagle

Was hat es mit dem US-Präsidenten und dem Truthahn auf sich?

Zur Tradition in den USA gehört es, dass der amtierende Präsident vor Thanksgiving einen eigentlich zur Schlachtung vorgesehenen Truthahn "begnadigt. Auch 2021 war das wieder so. „Peanut Butter“, so der nationale Thanksgiving-Truthahn, konnte sich freuen: Er wurde von Biden während einer Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses begnadigt.

„Peanut Butter“, der nationale Thanksgiving-Truthahn, konnte sich freuen: Er wurde 2021 von US-Präsident Joe Biden begnadigt. Bild: Alex Brandon/AP, dpa

Was ist der Black Friday?

Nach den gewöhnlich langen Thanksgiving-Feiern nehmen viele Amerikaner traditionell am darauffolgenden Freitag frei und nutzen den Tag - eben den Black Friday - zum einkaufen. Vom Handel wird das mit entsprechenden Sonderangeboten befeuert - was inzwischen auch nach Europa geschwappt ist.